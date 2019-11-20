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Все про:компенсации (285) Минобороны (6113) отпуск (210) УБД (63) ВСУ (391)

 Участникам боевых действий при увольнении должны выплатить компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска, - Юрслужба ВСУ

При увольнении со службы участники боевых действий имеют право получить денежную компенсацию за дни дополнительного отпуска, которые они не успели использовать.

Соответствующее разъяснение опубликовала на своей странице в Facebook Юридическая служба Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На странице юрслужбы указано, что решение данного вопроса совместно осуществили Минобороны и Генеральный штаб, а текст решения направлен для руководства в работе в органы военного управления ВСУ и структурные подразделения Минобороны.

Иски из-за невыплаты компенсаций за неиспользованные дополнительные дни отпуска начали поступать в суды во втором квартале 2019 года, отметили в юридической службе. Всего поступил 431 иск.

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"Выплату осуществлять за прошедшие годы с даты вступления в силу нормы закона Украины (06.06.2015), в том числе за 14 календарных дней за год получения статуса участника боевых действий, за такое же количество календарных дней года увольнения, на основании приказа командира (начальника) по соответствующему рапорту военнослужащего в пределах фонда денежного обеспечения, утвержденного для военной части (учреждения) в бюджете", - сказано в разъяснении.

Источник: https://censor.net.ua/n3160881
 
 
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но ...при этом вычесть за поломанное-потерянное имущество...
ну там ложка-кружка...три гильзы погнутые...шеврон с плеча драный...и протертую стельку ))))
(это стеб!)
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