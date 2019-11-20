 В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.
"Бортом санавиации в одесский военный госпиталь в отделение реанимации доставлен боец, 22 года. Перелом позвоночника, перелом тела грудной клетки, ушиб мягких тканей. Состояние стабильное тяжелое. Парень сам из пгт. Сарата Одесской области", - написал Танцюра.
В среду на Донбассе ранены 6 украинских бойцов
InfoResist
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В среду, 20 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков были ранены 6 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
С полуночи противник нарушил режим прекращения огня три раза. Боевики стреляли по позициям ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один - на район ответственности ОТГ «Север», при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Как сообщалось ранее, в районе Горловки бойцы Нацгвардии с боем взяли важную высоту.