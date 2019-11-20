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Все про:Одесса (5729) ранение (2252) Танцюра Андрей (11)

 В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТО

Бортом санитарной авиации в одесский военный госпиталь в отделение реанимации доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 01

"Бортом санавиации в одесский военный госпиталь в отделение реанимации доставлен боец, 22 года. Перелом позвоночника, перелом тела грудной клетки, ушиб мягких тканей. Состояние стабильное тяжелое. Парень сам из пгт. Сарата Одесской области", - написал Танцюра.

В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 02

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В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра 03

Источник: https://censor.net.ua/n3160878
 
 
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Так по словам Бубочки,у нас же не стреляют,войны нет.Получается,что волонтеры лгут,али Бубочка 3,14здит?
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Значить всі інші госпіталі вже заповнені, тому що першим Дніпро отримує поранених. Що ж ви мовчите, негідники про реальний стан подій
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это тишина По Зеленскому

В среду на Донбассе ранены 6 украинских бойцов

InfoResist

В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 9885Читать материал на украинском

В среду, 20 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков были ранены 6 украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
С полуночи противник нарушил режим прекращения огня три раза. Боевики стреляли по позициям ВСУ из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Два обстрела украинских позиций пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», еще один - на район ответственности ОТГ «Север», при этом участки разведения сил и средств под обстрел не попадали.
В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получили 6 военнослужащих из состава Объединенных сил.
Как сообщалось ранее, в районе Горловки бойцы Нацгвардии с боем взяли важную высоту.
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А зевиборці по суті голосували за відведення військ.
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