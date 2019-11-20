 В Одессу санавиацией доставлен боец ВСУ в тяжелом состоянии, - волонтер Танцюра. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил волонтер Андрей Танцюра, информирует Цензор.НЕТ.

"Бортом санавиации в одесский военный госпиталь в отделение реанимации доставлен боец, 22 года. Перелом позвоночника, перелом тела грудной клетки, ушиб мягких тканей. Состояние стабильное тяжелое. Парень сам из пгт. Сарата Одесской области", - написал Танцюра.

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