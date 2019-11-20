 В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Соответствующее опровержение опубликовано на официальном сайте ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной.

Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

В связи с этим в ГПУ попросили не распространять соответствующую информацию.

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В среду, 20 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.

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