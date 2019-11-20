 В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Соответствующее опровержение опубликовано на официальном сайте ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной.
Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.
В связи с этим в ГПУ попросили не распространять соответствующую информацию.
Также на Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка
В среду, 20 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.
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это уже писец полный....
а тут демократія.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
Все основано на брехне с самого первого дня существования этой фейковой партии, и этого фейкового преЗЕдента.... Всё - ЛОЖЬ!
жри зеленое говно и пей зеленкину россссу
вот и УСЕ твое предназначение ))))
ЗЕбилы, вы все - извращенцы, выбрали подобных себе ******, воров, которые сидя в президиуме ВР платят своим тещам из госбюджетов,сексуально озобоченных, которые в рабочее время заказывают дешевых шлюх за 100 баксов.
Снятая судимость и погашенная судимость - две большие разницы. Сколько я понял, у слуги погашенная судимость, но не снятая. В этом случае он не мог баллотироваться и уж тем более быть зарегестрированным депутатом. В любом случае это скандал.
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Подвійний стандарт. Хоча узеленського своє уявлення про це. Як і про кумовство, як і про тарифи, як і про зп по 4000 долларів, як і про зраду...
ведь моника из того же места ))))))))))))
ну ты наивный ))))))))))))
ещё приготовила зешелупонь в раде.
Чим мерзенніша особ тим краще буде слухатись...
Шайка клоунов, предателей и аферистов