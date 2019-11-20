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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9499) судимость (35) Рябошапка Руслан (203) Иванисов (1)

 В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова

Слова генерального прокурора Руслана Рябошапки о погашенной судимости народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова являются неподтвержденными.

Соответствующее опровержение опубликовано на официальном сайте ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной.

Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.

В связи с этим в ГПУ попросили не распространять соответствующую информацию.

В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова 01

Также на Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

В среду, 20 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3160876
 
 
 Топ комментарии
 
т.е. генпрокуратура опровергает слова генпрокурора? я все правильно понял?
это уже писец полный....
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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т.е. генпрокуратура опровергает слова генпрокурора? я все правильно понял?
это уже писец полный....
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Обличчя нові, а звички і минуле як за часів яника)
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Один раз не гвалтівник, це ж не розбійник з Борисполя
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Скорее Петра Алексеевича. При нем никто бы не посмел опровергнуть то, что озвучил Луценко.
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Ооо) класік. Як тільки де зебіл обгадився - одразу починай про порошенка
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С этим в принципе ладно, пусть он лучше объяснит как он закончил Бердянский университет менеджмента и бизнеса с отличием в 2000 году, если на зону он укатил в 96
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В этом универе, я полагаю, срок обучения как в Трускавце, приблизительно. А для особо-одаренных ещё менее.
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ну да..ви звикли, "я начальник - ти дурак!
а тут демократія.
Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями
катись
любая бумажка.
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ЗЕ и его коМанда - "Над пропастью во лжи".
Все основано на брехне с самого первого дня существования этой фейковой партии, и этого фейкового преЗЕдента.... Всё - ЛОЖЬ!
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КОПИЯ ПРИГОВОРА ЕСТЬ У ПОТЕРПЕВШИЙ СДЕЛАЙ ДЕВОЧКА РЕПОСТ ПО ВСЕМ СЕТЯМ НАЧНИ С ТВИТЕРА.... и пусть потом эти обрезанные подонки говорят белое черное...
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Кстати, про песец полный, классическое: О сколько нам открытий гадких готовит ЗЕкоманды дух! И Зеля, роялист хреновый, и Бодя, реЗЕдента друг. Так что еще не вечер, ждем следующего...кого там еще не было в той СН? Маньяка?
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Привыкаем жить в дурдоме, где главврач с диагнозом гебефренической шизофрении. В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 6450 Привет.
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может нам чего забыли сказать, может этот Рябошапка просто клоун из цирка, который мимо проходил?
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Рябошапка просто пожартував, як Зеленський про тарифи.
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не они вообще шо в игрушки играют - гнать их надо и чем быстрей тем лучше будет Украине
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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Погашена,не погашена.Разве в этом суть?.Посягнуть на половую честь женщины - тяжкое моральное преступление,не имеющее срока давности.УК - само собой.
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Якщо пце зробив прихильник Зе, то йому все можна.
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Я много за кого голосовал.Я голосовал за СН Кинзбурскую- тоже редкое г на палочке,оказывается.Но в бюллетене более достойных по моему округу в Харькове не было.Остальные - вообще ОПГ от Гепы.
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да не надо оправдываться...
жри зеленое говно и пей зеленкину россссу
вот и УСЕ твое предназначение ))))
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Федир, без обид, но вам уже 30 лет "в бюллетенях достойных нету". Выдвигайся сам в следующий раз. Думаю, скоро.
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Не треба було тоді іти на вибори, або викреслити усіх. Ви же все таки обираєте людину, що представлятиме ваші політичні інтереси.
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А если он сидел, то наверняка урки его опустили.
ЗЕбилы, вы все - извращенцы, выбрали подобных себе ******, воров, которые сидя в президиуме ВР платят своим тещам из госбюджетов,сексуально озобоченных, которые в рабочее время заказывают дешевых шлюх за 100 баксов.
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интересный расклад, когда генпрокуратура (к слову как её фамилия?) противоречит генпрокурору - это уже походу диагноз обоим (обеим)
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Тут одна дівчина писала, що від зецирку та сміху вже ношпа не допомагає🤣
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Max Linski‏ @maxlinski 2 ч.2 часа назад


Снятая судимость и погашенная судимость - две большие разницы. Сколько я понял, у слуги погашенная судимость, но не снятая. В этом случае он не мог баллотироваться и уж тем более быть зарегестрированным депутатом. В любом случае это скандал.
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Все он мог
Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
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Вийди звідси, ЗЛОДІЙ!
Подвійний стандарт. Хоча узеленського своє уявлення про це. Як і про кумовство, як і про тарифи, як і про зп по 4000 долларів, як і про зраду...
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Якщо це СН, то тоді він їхній найкращий представник🐸
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Скоріше найкращий представник виборчого округу на Рівненщині.
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Т.е. гепрокуратура опровергает гепрокурора. 😂😂 А по сути в Слуге Народа дыпутат -отсидевший за педофилию с непогашенной судимостью. Днище
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слово генпрокурора против слова гепрокуратуры ))))
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Сам факт есть, этого достаточно. Можешь быть директором гондонной фабрики, но не депутатом.
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Даже не могут договорится брехать в унисон... Цирк на дроті...
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а ему больше неоткуда было их взять.
ведь моника из того же места ))))))))))))
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Сейчас только про некоторых слуг такое начало вылезать. Не исключено, что там все такие. А малороссы радостно поскакали голосовать за "новые лица", абы барыг не было...
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вопрос , а что делали-проверяли ВИП юристы ИЗ ЦВК ?Я думаю за такую проверку депутата их надо пхнуть с теплого кресла В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 3570
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а разве можно верить вранью моники???
ну ты наивный ))))))))))))
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А він вірив, якщо хотів просто без суду усіх посадити?
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О сколько нам открытий чудных......
ещё приготовила зешелупонь в раде.
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Та нехай ця судимість 100 разів погашена, хіба це робить цю людину достойною бути народним депутатом? Як на мене, такий мерзений навмисний злочин не може бути вибачений.
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А что ты удивляешся, 73% быдла выбрало насильников, воров и проституток. Короче, они выбрали своих.
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Схоже всіх тих "слуг" так і підбирали.
Чим мерзенніша особ тим краще буде слухатись...
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Вам не кажется странным 2 года за изнасилование, уверен что там небыло изнасилования. В 90-е таких историй уйма, тогда правило вымогательство, а несовершеннолетние мокрощелки от старших только успевали ноги расставлять и писать заявления в милицию.
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Ааааа дело только в погашении , вот если погашена - то все ок , мужику зелёная дорога с депутатов в президенты - с политическим опытом не то что Царь голый
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Круто зроблено. Ще через пару тижнів можна буде вже робити в стилі абетки.
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А вот интересно - есть в тех слугах хоть один кому можна доверить подержать кошелек?
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Якщо у гаманці нема грошей, то знайдеться кілька людей.
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я б не брав в руки те що тримали в своїх руках слуги!
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Андрей, какие деньги? 73% зебилов им страну доверило! Во время войны!!
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Ясное дело! Главное, сначала, проверить его, через базу МВД. А тот тут такие кренделя всплывают, что закачаешься. Ну и сумму, в кошельке- поменее таки. Лучше- только мелочь доверить. Шоп не обидно было, потом.
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Брехун брехуна погоняет! В этом вся суть зеленой власти .
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Действительность превзошла все мои ожидания от КоМанды Зебилов.
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А как это ЧМО вообще могло попасть в ВР?
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Шайка клоунов, предателей и аферистов
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Шайка клоунов, предателей и аферистов
В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 9088

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.....они плохо кончют ((((( под роздачу попадут даже ДЕРЕВЬЯ (((
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Ахах, зеленый клоун не знает даже что творится в его ведомстве, оцэ так выбралы технократив
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Похоже дело такой беленький писец. ЦЕНЗОР на грани закрытия комментариев, так дальше продолжаться не может с десяток статей УК Украины уже можно предъявлять.
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Эй! Не лох! Где же выступления в стиле - "... Ах ты бандит..."???
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Стесняюсь спросить, а как-же его регистрировали кандидатом в депутаты? В Генпрокуратуре опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости Иванисова - Цензор.НЕТ 9539
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Вы хотели спросить: "Как же он служил в очистке?"(с). Я не помню, что ответил профессор Преображенский.
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