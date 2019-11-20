 ГПУ опровергла генерального прокурора Рябошапку и просит не распространять его информацию

Соответствующее опровержение опубликовано на официальном сайте ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Информация о подтверждении погашенной судимости одного из народных депутатов Украины, озвученная сегодня во время брифинга в Генеральной прокуратуре, не является подтвержденной.
Проверка сейчас продолжается, о результатах будет официально сообщено дополнительно", - сказано в сообщении.
В связи с этим в ГПУ попросили не распространять соответствующую информацию.
Также на Цензор.НЕТ: Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка
В среду, 20 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.
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Шайка клоунов, предателей и аферистов
Народний депутат України (IX скликання, з 2019)
доплеровское смещение кажется (не гуглил)
и доплер тут уже не при чем...
преобразования лоренца..))))))))
на картинке размеры меняются. но в глаза бросается смещение именно света (цвета) от синего (приближается) до красного (удаляется).
да бог с ним...
Після турборежиму настав турбозашквар. Це коли ти тільки збираєшся написати про плівки Корявченкова-Юзика, як вже з'являються плівки Труби, про які ти теж не встигаєш додумати, бо вже Сивлохо заявляє, що Україна повинна "вибачитися перед мешканцями Донбаса".
Да, я знаю, що ти - взагалі ворог мертвечуковський, знаю!; але це ваш вибір, 73/43%зебілів! Нєхер тепер вам віднєкуватись!
А всім педофілам і насильникам, не переживай за це, на зоні зеки обовязково засунули в сраку. Навіть на красній зоні. Обовязково, це для них свята справа. Такі понятія. І тут навіть адміністрація зони безсила. Хто би він не був, той злочинець...
ВИ НАРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!!!!