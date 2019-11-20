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 Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ. ФОТО

В Днепре Служба безопасности Украины блокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарственных средств.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что дельцы изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.

Во время проведения следственных действий по местам изготовления и хранения фальсификата, правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5млн  гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об осуществлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Прокуратурой. Киева и Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ужесточила ответственность за фальсификацию лекарств вплоть до пожизненного заключения

Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ 01
Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ 02
Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3160874
 
 
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боярышник? Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 457 чі шо?
что хоть подделывали уроды?
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Щоб налагодити таке виробнипцтво треба гроші, спеціалісти і час. Думаю, що родичі деяких відомих прихильників Зе там працювали.
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Выявили при Зеленском, значит работали родственники Порошенка. И это только малая доля того, что творилось вовремя правления Порошекнка.
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