 Линия производства фальсифицированных лекарств ликвидирована в Днепре, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что дельцы изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества. Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины.

Во время проведения следственных действий по местам изготовления и хранения фальсификата, правоохранители остановили работу линий по изготовлению продукции. Также изъяты лекарственные средства сомнительного качества по предварительным оценкам стоимостью более 5млн гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос об осуществлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

Операция проводилась совместно с Прокуратурой. Киева и Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г.. Киеве".

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