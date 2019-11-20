 Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.
"Комментирую ситуацию с Иванисовым.
Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - написал Арахамия.
Также он анонсировал проведение 21 ноября брифинга по данному вопросу.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.
Будут проверять и спереди и сзади.
https://twitter.com/krym20132019/status/1197184372484558848
Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект
Вот свежая заява, от ГПУ:
В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Можете его назначить главлй комитета по делам молодёжи. Опыт у него уже есть..