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 Политика Украины
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 Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия

Народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ.

"Комментирую ситуацию с Иванисовым. 

Как лидер фракции я считаю, что ему нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств данного инцидента. В случае опровержения этой информации соответствующее пребывания во фракции будет возобновлено", - написал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Еще рано говорить, потому что очень часто сталкиваемся с фейками", - Разумков о последствиях для нардепа от СН Иванисова

Также он анонсировал проведение 21 ноября брифинга по данному вопросу.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова.

Читайте также: "Слуга народа" Иванисов сидел в тюрьме за изнасилование, но судимость снята и его судьбу должна решить фракция

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции Слуга Народа на время проведения проверки, - Арахамия 01

Источник: https://censor.net.ua/n3160873
 
 
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ьвовский метрополитен‏ @natohawks 23 мин.23 минуты назад



Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7293
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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Народному депутату Роману Иванисову нужно приостановить членство в партии "Слуга Народа" и фракции на время проведения всесторонней проверки.

Будут проверять и спереди и сзади.
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Членство ему надо было оторвать ещё до изнасилования.
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Да вас всех надо гнать под жопу мешалкой.
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Партєйка небритих обісрана по самі вуха.
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Не нужно. И так все очевидно кто он, и кто вы: бесславные ублюдки.
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ьвовский метрополитен‏ @natohawks 23 мин.23 минуты назад



Пока Богданы, Рябошапки и прочие Трубы шкварятся в скандалах, а Моника вообще забила на внешнюю политику, - Порох выполняет обязанности Президента - борется за Украину на международной арене, за санкции против страны-агрессора, за интеграцию в ЕС. Респект

Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7293
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Борьбу пороха, особенно с нищетой сейчас "выхаркивают" большинство украинцев.
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как выхаркаете, не забудьте за тепло и электричество оплатить. вам же уже лучше, правда?
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Стенограммы разговоров Петра в студию! А также, какие соглашения и договора он подписал по интеграции Украины в ЕС?
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я не пойму - он шо 100% процентому моникову прокурору ген не верит - он уже ответил - Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3160835
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Мабуть "арахамія" все ще вірить, що "...проізошла_чудовіщная_ошибка...". Иванисову нужно приостановить членство в партии и фракции "Слуга Народа" на время проведения проверки, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4768
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Рябошапка шо, уже понятия не имеет что он болтает???
Вот свежая заява, от ГПУ:
В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили, что информация о погашенной судимости по обвинению в изнасиловании в народного депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Иванисова является неподтвержденной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
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а Арахамии нужно приостановить членство и гражданство Украины на время проведения расследования его гражданства США и 100 лямов $ от продажи несуществующей IT компании в США
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В деле депутата Иванисова осужденного в 1996 году за изнасилование несовершеннолетней, отбывшего срок наказания иимеющего снятую судимость, есть один важный нюанс который больше всего беспокоит нынешнюю власть, которая старается как можно быстрее замять скандал. И это вовсе не изнасилование , или его участие в коррупционных схемах отъема земли. Это факт получения высшего образования. Согласно представленной кандидатом в народные депутаты декларации, в 2000 году он получил высшее образование в Бердянском университете менеджмента и бизнеса. Это откровенная ложь, так как Иванисов, пребывающий под стражей с конца 1995 года, никак не мог параллельно учиться в университете в период 1995-2000 годов. Диплом явно куплен, но дело в том, что почти вся верхушка нынешней власти имеет весьма и весьма сомнительные документы о высшем образовании и раскопки в этой теме могут обернуться дичайшими скандалами против обладателей "дипломів недержавного зразка"
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У них любой зашквар заканчивается "проведением расследования". Все видят невооруженным взглядом, что это зашквар, и все равно "надо провести расследование". А мудрые избиратели развесили уши и верят: да-да, расследование надо, не все так однозначно, это происки порохоботов...
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Твоя шапочка ряба уже проверила и сказала шо да было но давно так шо покуй.
Можете его назначить главлй комитета по делам молодёжи. Опыт у него уже есть..
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Как бы не оказалось в последствии что он среди всех самый "святой"
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Ни дня не пройдет, что бы "слуга" не стал "********".
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Как думает Арахамия, в той стране 6 где он USperson - таким же бы был политический приговор растлителю- педофилу?
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Мы Слуг налепили из того что было, а вот то что было, ЗЕименем покрыли и ... ЗЕПЛЕСЕНЬ ПОЛУЧИЛИ . Плесен - это не самое худшее , что произрастает на говне
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Какое расследование? Есть база наличия судимости. С 2017 года в любимом электронном формате Зе-бени. До них еще не дошло, что не у всех граждан Украины вместо головы телевизор?
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