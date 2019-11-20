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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:КИУ (331) Слуга народа (502)

 В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей

согласно анализу финансовых отчетов партий по состоянию на середину ноября, в президентской политической силе "Слуга народа" официально не работает ни один человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявляют в  общественной организации "Комитет избирателей Украины"

"В графе" работники склада аппарата партии "указано цифру 0. Для сравнения: в ВО" Батькивщина "официально работает 73 человека, в" Европейской солидарности "- 46 человек, в" Голосе "- 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20, "Самопомочи "- 264," Украинской стратегии Гройсмана "- 3", - говорится в сообщении КИУ.

По данным комитета, партия "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату с потраченных на деятельность за период июля-сентября 240 млн гривен.

"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - "в конвертах", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В партии "Слуга народа" эти данные КИУ пока официально не комментировали. По данным реестра политических партий, "Слуга народа" была официально зарегистрирована 31 марта 2016.

Также читайте: 13 депутатов от "Слуги народа" пропустили треть и более голосований Рады в сентябре, - КИУ

Источник: https://censor.net.ua/n3160871
 
   
 Топ комментарии
 
Потому что партия фейковая, как впрочем и новая власть. Это всё продолжение сериала.
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Тобто оплата праці у СН здійснюється з порушенням законів України та у конвертах, що є відповідною корупцією.
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вони не те що не працюють, вони ще і думати не вміють.
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Рябошапка підтвердив, що депутат СН дійсно відбував покарання за згвалтування,але так як він відбув покарання та пройшов встановлений законом строк,судимість погашена і він вважається не судимим
Нові обличчя та нові обличчя
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та від рябоватніка і не те ще можна почути.
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Breaking news!
УЗеленський незаконно повернув громадянство Саакашвілі.

Якщо Володя незаконно повернув громадянство Міхо Сулугуні треба відкривати провадження за ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем"

В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1443
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тепер є повне право судити зеленського згідно закону.
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Мені здається я вже скучив по російськомовними немовлятам з гречаною кашею, по снігурям у сметані, по розп'ятим російських хлопчиках у трусиках, по шашликах з москальських попів, по варениках з м'ясом російських пропагандистів. Я скучив за істериками Рос TV. Душа просить Майдану.
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"Остановите самолёт, я выйду" Ну Вас с вашими шутками.
Я со ЛЬвова в Трускавец ехать собиралась. Место недалеко от водителей. Про огород копать разговаривали. И было предложение 2-х рабов с Донбасса привлечь. Я сдала билет, в следующий автобус пересела. Бывший житель Донецка. Живу в Донецкой области.
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Відновлена навіть цнота зґвалтованої неповнолітньої. Yes!
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И эти люди попрекали Виктора Федоровича за украденную шапку. В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 6643
Витёк в Ростове жалуется Киле Азирову
В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1725
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Из свеженького.

"... 20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 2494
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Зато ты ***работаешь на сайте целыми днями.
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сдєлалі вместє, а тепер ви на хвіст солі їм насипете
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Приниження Моніки набули ефекту снігової лавини. Жодне ТВв світі не обходиться без глуму та насмішок над ЗЕ. Саме ім'я Зеленського вже чітко асоціюється з мінєтом ,лизання сраки та дешевою клоунадою. Навіть Юля та Ляшко нагадали ЗЕ про його єдиний талант-гра хером на роялі.
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Воно саме своєю тупою поведінкою ініціює, щоб пригадували.
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Потому что партия фейковая, как впрочем и новая власть. Это всё продолжение сериала.
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На фоне всех скандалов и утечек не заметно прошла информация, что совместное решение Норм формата уже согласовано. И оно ПОЛНОСТЬЮ устраивает рюзьге. Это означает, что Украине будет очень плохо. Не стране, а каждому жителю.
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йде реструктуризація 95 кварталу..
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Тобто оплата праці у СН здійснюється з порушенням законів України та у конвертах, що є відповідною корупцією.
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свічка‏ @svecha62 2 ч.2 часа назад



Якщо з якихось причин вам потрібно проблюватися,замість таблетки рекомендую фрагмент пресухи прорваної Труби
-Я не піду у відставку,тому що в мене ще багато роботи,щоб зробити ДБР справді незалежною службою.
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зарплата в конвертах, уход от налогов..., эй труба, ты где..!?!?
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Зеленський добре знає як дурити податкову.
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это уже преступление - кто то верит, шо зарплаты партийным функционерам не платят? - а налоги платить должны только фопы (сарказм если кто не понял ) - просто пипец какой то - ну вы зебилы и выбрали уродов
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Фейкова структура В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 3032 Фейковий ********** Шоб,ця мерзота повиздихла В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 3032
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дармоеды ещё и получают взятки в коныертах
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Партия безработных миллионеров будет бороться с коррупцией, ну вы поняли)
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Ніхто не працює, бо нема касового апарату 😂
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Так что у нас депутаты неофициально работают.
Допуск неоформленного сотрудника к работе (в т.ч. если оформили на неполный день, а работает весь день) 111690 грн. (за каждого работника)
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Зеленський запитав у дітей, що робити з тютюновими компаніями. Діти перезирнулися і подумали, бл.., що нам робити з таким президентом. Пропоную Зе піти в дитячий садок і запитати, чи хочуть вони миру на умовах Хла, там він точно отримає експертну відповідь.

Зеленський запитав дітей, що йому робити з тютюновими компаніями
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Написать заяву в Гоструда на них, все равно что написать в Спортлото. Это ж не мелкий бизнес кошмарить. Кто ж их проверять будет...
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Клоун - не работа. Клоун - это призвание! Так ведь, водитель Теслы?
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...Посол: Канада скоро снимет санкции с ПортноваВ ближайшее время правительство Канады намерено снять санкции с экс-замглавы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает Слідство.Інфо.

«Мы не знаем точно дату», - сказал он, добавив, что отмена санкций состоится «скоро».

Напомним, что Портнов и другие чиновники беглого экс-президента попали под санкции Канады после Революции достоинства. Согласно тому решению правительства этой страны, все активы ключевых фигурантов режима Януковича, обнаруженные на ее территории, замораживаются, а юридическим лицам государства запрещается оказывать людям из санкционного списка финансовые услуги.

Портнов попал в список на основании уголовного дела ГПУ по поводу вероятного присвоения средств двух киевских вузов. Однако в июле генпрокуратура направила в ряд ведомств Канады извещение о том, что причины для продления санкций против Портнова отсутствуют.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342237-posol_kanada_skoro_snimet_sanktsii_s_portnova
...
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он вам ничего не должен) какая такая партия? ничего не знаем))
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Чим більше шуму з скандалами, тим більша підозра що це димова завіса, яка прикриває щось більш важливе.
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Вешайтесь зелебобики! Сегодня явно не ваш день. В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 3614
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Значит и не платили налоги. Халява, сер!
В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 1575
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Дык не только официально, не официально тоже не работают.
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Любой здравомыслящий и имеющий совесть член партии СН комментировать не будет. И сказками о волонтерстве тоже кормить не будет. Выйдет "Иван, не помнящий родства" и расскажет сказку про светлое будущее и бессребрениках - почитателях Зеленского.
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и эти подонки зеленые еще про 'коррупцию' что-то вякают
на ростов падаль В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей - Цензор.НЕТ 4499
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Кількість працевлаштованих в партії- ніяк не впливає на її результат на виборах, коли в країні через дії корумпованого й нікчемного президента склалася електоральна ситуація , котра вже зветься "Електоральним Майданом".. Порівняйте результат СН та ПЄСу - 254 проти 24.. Більш ріж в десять разів, Карл..
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Все правильно.
А налоги пусть ФОПы платят а не ихние слуги...
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Для мене найгіршим результатом 21-го квітня були б або друга каденція петі, або перша каденція бойко-вілкула.. Ці особини для мене однаковісіньке зло для України. З позицій і сьогоднішнього дня - я вважаю свій вибір 21-го квітня правильним, як би там не репетували петіні прихильники, котрих виявляється так багато тут і так мізерно мало біля скриньок для голосування в день виборів.. Петіні прихильники зараз - це галаслива та матюклива статистична похибка, на котру можна не звертати увагу.. Україна та її народ - спокійно та з полегшенням сприйняли результати виборів 2019 року..
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Так дяб1лов целых 73%,их должно быть хотя бы 330.Недобор ,однако?
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Зашквар на зашкваре не успевают версии брехни придумывать ДА вот это керманичи так они корабль Украина быстро на мель посадят притом с их развитием на самую мелкую так чтоб по ватерлинию в песок и не снять потом
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«Слуга Народа» Бужанский, владея миллионами, взял компенсацию за аренду квартиры Людмила Сергиенко
20.11.2019 08:30
В "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина, - Комітет виборців - Цензор.НЕТ 8162
Сразу 120 депутатов успели получить компенсацию за аренду жилья за первые месяцы работы Верховной Рады. Расходы за арендованные квартиры в Киеве любезно предоставил Госбюджет. К слову, состояния самих депутатов могут позволить не только безболезненно арендовать жилье, но и купить его. Центр Протидії Корупції собрал 12 самых неожиданных нардепов, которые при многомиллионных активах не постеснялись взять по 20-40 тысяч грн из бюджета за жилье. Одним из таких народных депутатов стал Максим Бужанский, - один из самых состоятельных «Слуг Народа», передает корреспондент «НМ».
Как отмечает Центр Протидії Корупції, Семья Бужанского декларирует более $650 тысяч. Сам нардеп неравнодушен к дорогим часам и ювелирке. Впрочем, взять 40 тысяч гривен компенсации из Госбюджета Бужанский не постеснялся.
🔘 Максим Бужанский (Слуга народа): смог занять $ 350 000 (+ жена декларирует более $ 300 000), носит часы за полмиллиона гривен, ездит на Лексусе, но не смог не взять 40000 грн за наш с вами счет.
🔘 Анатолий Урбанский (за Майбутнє): живет в квартире за 14 млн грн, имеет 4256 биткойнов (более 1 млрд грн ??), кучу часов, картин, ювелирки, жена ездит на Bentley за $ 100 000, а в этом году купила Land Rover за $ 230 000. Вероятно, теперь семьи не на что жить, поэтому и 18000 грн не помешает.
🔘 Игорь Фрис (Слуга народа): декларирует более $ 300 000 в виде наличности, ювелирку, часы, а вот от 21000 грн компенсации от государства отказаться не смог.
🔘 Владимир Кальцев (Оппоплатформа): живет в имении на 400 квадратов, обладает кучей ювелирки, часов, смог одолжить почти $ 4 млн, а вот 19500 грн от нас с вами взял с удовольствием.
🔘 Валерий Лунченко (внефракционный): ездит на Audi Q7 за $ 50 000, имеет более 4 млн грн наличности, но перед соблазном взять 21000 грн устоять не смог.
🔘 Дмитрий Лубинець (по Будущее): ездит на Лексусе, вместе с женой имеет более 2 млн грн наличности, но компенсацию от налогоплательщиков все же взял.
🔘 Александр Куницкий (Слуга народа): задекларировал $ 200 000, но на аренду жилья в Киеве денег не нашлось.
🔘 Николай Скорик (Оппоплатформа): живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов, но все же взял 41 000 грн за наш с вами счет.
🔘 Игорь Колихаев ( за Майбутнє ): имеет почти миллион долларов наличными, но 41000 грн не помешает, да?
🔘 Тарас Батенко ( за Майбутнє ): в прошлом году жена приобрела Audi Q7 за $ 90000. Теперь господину нардепу на аренду жилья не хватает …
🔘 Ирина Констанкевич (за Майбутнє ): на дом под Луцком на 240 квадратов средства нашлись, на Audi Q5 деньги нашлись, а на аренду жилья в Киеве уже нет. Ничего, налогоплательщики помогут.
🔘 Петр Юрчишин (за Майбутнє ): жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует $ 150 000 и 85 000 евро, но взять 21000 грн - святое дело.
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фейковая партия, фейковое правительство, фейковый президент.
да уж... вазелин шестой уж точно войдет в анналы истории.

такого в истории Украины небыло никогда.
интересно - как его период будет именоваться в учебниках? "время зеленых соплей" или "эпоха капитуляции и клоунады"
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Про "роґа_і_копьіта" тут уже хтось згадував?

коломИйський вміє створювати такі структури. Але свой_на_100%_прокурор на це не звертає увагу. "Партію" не знімуть з реєстрації.
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И зарплаты в конвертах, но виноваты во всем конечно же ФОПы
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