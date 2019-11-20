 В "Слуге народа" официально не работает ни один человек, - Комитет избирателей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявляют в общественной организации "Комитет избирателей Украины"
"В графе" работники склада аппарата партии "указано цифру 0. Для сравнения: в ВО" Батькивщина "официально работает 73 человека, в" Европейской солидарности "- 46 человек, в" Голосе "- 3, Радикальной партии Олега Ляшко - 20, "Самопомочи "- 264," Украинской стратегии Гройсмана "- 3", - говорится в сообщении КИУ.
По данным комитета, партия "Слуга народа" также не тратила официально средств на заработную плату с потраченных на деятельность за период июля-сентября 240 млн гривен.
"Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - "в конвертах", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.
В партии "Слуга народа" эти данные КИУ пока официально не комментировали. По данным реестра политических партий, "Слуга народа" была официально зарегистрирована 31 марта 2016.
Нові обличчя та нові обличчя
УЗеленський незаконно повернув громадянство Саакашвілі.
Якщо Володя незаконно повернув громадянство Міхо Сулугуні треба відкривати провадження за ст. 364 ККУ "Зловживання владою або службовим становищем"
Я со ЛЬвова в Трускавец ехать собиралась. Место недалеко от водителей. Про огород копать разговаривали. И было предложение 2-х рабов с Донбасса привлечь. Я сдала билет, в следующий автобус пересела. Бывший житель Донецка. Живу в Донецкой области.
Витёк в Ростове жалуется Киле Азирову
"... 20.11.2019
#ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.
Якщо з якихось причин вам потрібно проблюватися,замість таблетки рекомендую фрагмент пресухи прорваної Труби
-Я не піду у відставку,тому що в мене ще багато роботи,щоб зробити ДБР справді незалежною службою.
Допуск неоформленного сотрудника к работе (в т.ч. если оформили на неполный день, а работает весь день) 111690 грн. (за каждого работника)
Зеленський запитав дітей, що йому робити з тютюновими компаніями
«Мы не знаем точно дату», - сказал он, добавив, что отмена санкций состоится «скоро».
Напомним, что Портнов и другие чиновники беглого экс-президента попали под санкции Канады после Революции достоинства. Согласно тому решению правительства этой страны, все активы ключевых фигурантов режима Януковича, обнаруженные на ее территории, замораживаются, а юридическим лицам государства запрещается оказывать людям из санкционного списка финансовые услуги.
Портнов попал в список на основании уголовного дела ГПУ по поводу вероятного присвоения средств двух киевских вузов. Однако в июле генпрокуратура направила в ряд ведомств Канады извещение о том, что причины для продления санкций против Портнова отсутствуют.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/342237-posol_kanada_skoro_snimet_sanktsii_s_portnova
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кого сажать буМО? ))))
на ростов падаль
А налоги пусть ФОПы платят а не ихние слуги...
20.11.2019 08:30
Сразу 120 депутатов успели получить компенсацию за аренду жилья за первые месяцы работы Верховной Рады. Расходы за арендованные квартиры в Киеве любезно предоставил Госбюджет. К слову, состояния самих депутатов могут позволить не только безболезненно арендовать жилье, но и купить его. Центр Протидії Корупції собрал 12 самых неожиданных нардепов, которые при многомиллионных активах не постеснялись взять по 20-40 тысяч грн из бюджета за жилье. Одним из таких народных депутатов стал Максим Бужанский, - один из самых состоятельных «Слуг Народа», передает корреспондент «НМ».
Как отмечает Центр Протидії Корупції, Семья Бужанского декларирует более $650 тысяч. Сам нардеп неравнодушен к дорогим часам и ювелирке. Впрочем, взять 40 тысяч гривен компенсации из Госбюджета Бужанский не постеснялся.
🔘 Максим Бужанский (Слуга народа): смог занять $ 350 000 (+ жена декларирует более $ 300 000), носит часы за полмиллиона гривен, ездит на Лексусе, но не смог не взять 40000 грн за наш с вами счет.
🔘 Анатолий Урбанский (за Майбутнє): живет в квартире за 14 млн грн, имеет 4256 биткойнов (более 1 млрд грн ??), кучу часов, картин, ювелирки, жена ездит на Bentley за $ 100 000, а в этом году купила Land Rover за $ 230 000. Вероятно, теперь семьи не на что жить, поэтому и 18000 грн не помешает.
🔘 Игорь Фрис (Слуга народа): декларирует более $ 300 000 в виде наличности, ювелирку, часы, а вот от 21000 грн компенсации от государства отказаться не смог.
🔘 Владимир Кальцев (Оппоплатформа): живет в имении на 400 квадратов, обладает кучей ювелирки, часов, смог одолжить почти $ 4 млн, а вот 19500 грн от нас с вами взял с удовольствием.
🔘 Валерий Лунченко (внефракционный): ездит на Audi Q7 за $ 50 000, имеет более 4 млн грн наличности, но перед соблазном взять 21000 грн устоять не смог.
🔘 Дмитрий Лубинець (по Будущее): ездит на Лексусе, вместе с женой имеет более 2 млн грн наличности, но компенсацию от налогоплательщиков все же взял.
🔘 Александр Куницкий (Слуга народа): задекларировал $ 200 000, но на аренду жилья в Киеве денег не нашлось.
🔘 Николай Скорик (Оппоплатформа): живет в доме на 630 квадратов, декларирует 5 часов, десятки тысяч долларов, но все же взял 41 000 грн за наш с вами счет.
🔘 Игорь Колихаев ( за Майбутнє ): имеет почти миллион долларов наличными, но 41000 грн не помешает, да?
🔘 Тарас Батенко ( за Майбутнє ): в прошлом году жена приобрела Audi Q7 за $ 90000. Теперь господину нардепу на аренду жилья не хватает …
🔘 Ирина Констанкевич (за Майбутнє ): на дом под Луцком на 240 квадратов средства нашлись, на Audi Q5 деньги нашлись, а на аренду жилья в Киеве уже нет. Ничего, налогоплательщики помогут.
🔘 Петр Юрчишин (за Майбутнє ): жена владеет несколькими фирмами, сам нардеп декларирует $ 150 000 и 85 000 евро, но взять 21000 грн - святое дело.
да уж... вазелин шестой уж точно войдет в анналы истории.
такого в истории Украины небыло никогда.
интересно - как его период будет именоваться в учебниках? "время зеленых соплей" или "эпоха капитуляции и клоунады"
коломИйський вміє створювати такі структури. Але свой_на_100%_прокурор на це не звертає увагу. "Партію" не знімуть з реєстрації.