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Все про:обстрел (8439) ранение (2252) операция Объединенных сил (1807)

 С начала суток - 6 раненых, 3 обстрела, - штаб ООС

Защитники Украины дважды запрашивали режим тишины для оказания помощи раненым. Российские оккупанты подтверждали тишину, но продолжали вести огонь из автоматических гранатометов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных cил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

Так, противник дважды обстреливал позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Березовой - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

- у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Гладосово.

Ранения в результате обстрелов в течение суток получили шестеро военнослужащих из состава Объединенных сил, добавили в штабе.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона на одном из участков сегодня дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", - подчеркнули в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160870
 
 
 Топ комментарии
 
российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности.
Ви це не нам, ви це вові з сівохою і пристайкою розкажіть
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Какие обстрелы какие раненые...? Вы шо? Кловану статистику портите!
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а зе и сивохо говорят что нельзя стрелять там же наши люди
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А там не написано що то військослужбовці, там написано окупанти, вагнерівці теж не військослужовці але вбивають .
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в Донбассе

Мордва, не пались так явно
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В срани-рязани ты живёшь 🐖🐕 пригожинская
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Какие обстрелы какие раненые...? Вы шо? Кловану статистику портите!
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российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности.
Ви це не нам, ви це вові з сівохою і пристайкою розкажіть
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а зе и сивохо говорят что нельзя стрелять там же наши люди
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..ну вот...кацапи вчера свастику узаконили а думе своей, сегодня зигуют со всех стволов на дамбасе.. С начала суток - 6 раненых, 3 обстрела, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8840..
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У этого "жителя Львова" харя рязанская
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Те кто отправляет 🐖🐕 в гости к сатане
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дід Піхто, рогатий... шо це ти лайно своє тут розбриськуєш??
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Хлопцям- одужання. Це якийсь ідіотизм. Сепари калічать і вбивають наших хлопців, а зелений кабмін спрощує їм перетин кордону і порядок переміщення товарів
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з усім гебнявим коблом, нехай у пекло паняють!!!!
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стыдно за украинскую армию. надо было в 2014-2018 стирать Донецк и Луганск в порошок, чтобы сейчас не позориться
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Українці-не расіянці, вони таке не роблють!!!
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А для головнокомандувача "главное", що не стріляють там де розвели(читати відвели) ВСУ. А на інших позиціях... то таке. (((
Пораненим найшвидшого одужання!
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Одужання пораненним воїнам України!!!! смерть клятой масковії та путін-*****!!!! Помститься воїни України цім клятим маскавітам!!!!
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