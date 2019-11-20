 С начала суток - 6 раненых, 3 обстрела, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных cил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении.

Так, противник дважды обстреливал позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Березовой - из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

- у Талаковки - из вооружения БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по позициям Объединенных сил неподалеку от Гладосово.

Ранения в результате обстрелов в течение суток получили шестеро военнослужащих из состава Объединенных сил, добавили в штабе.

"В то время, как Украина всеми возможными дипломатическими путями пытается достичь мира, российские оккупанты цинично нарушают любые договоренности. Так, украинская сторона на одном из участков сегодня дважды запрашивала "Тишину" для оказания помощи раненым. Вооруженные формирования Российской Федерации давали на это согласие, но коварно продолжали вести огонь из автоматических гранатометов", - подчеркнули в штабе.

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