EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  848  65
Материалы по теме:
Все про:земля (1610) Разумков Дмитрий (292) рынок земли (33)

 Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Дискуссии, которые разворачиваются вокруг земельного вопроса в регионах, свидетельствуют о том, что законодательство о рынке земли нуждается в доработке.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается дискуссии, которая идет в регионах, то все здесь не доработали. Или не донесли качественную информацию до людей, которые сегодня владеют землей. Будем это исправлять", - отметил Разумков.

Он отметил, что рынок будет открыт для граждан Украины и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Передача корпоративных прав таких компаний иностранным гражданам или компаниям по закону будет запрещена. Продажу земли иностранцам решит референдум.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, - Разумков. ВИДЕО

"Только после референдума будет решаться вопрос об открытии рынка для иностранцев, как физических, так и юридических лиц. Об объеме земли в одних руках будет идти дискуссия. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, хотя сегодня некоторые компании распоряжаются гораздо больше площадями", - добавил глава парламента.

Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне вообще не смогут покупать украинскую землю, - уполномоченный президента Роман Лещенко

Источник: https://censor.net.ua/n3160866
 
 
 Топ комментарии
 
Хуевая Попасная‏ @hu_popa 3 ч.3 часа назад



Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.


Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
 показать весь комментарий
 
В Польщі 500 га на фізособу
В Угорщині 100 га.
В багатій Україні 200 000 га.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
3 ч.3 часа назад



Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.


Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
 показать весь комментарий
 
 
А вдруг он пошутил? Там так принято.
 показать весь комментарий
 
 
И кстати. Хотелось бы еще раз напомнить этим "забывчивым" Бениным слугам еще один должок. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
 показать весь комментарий
 
 
Еще на неделе в своем интервью глава "Автоевросилы" прямо обвинил Дубинского в авторстве мутных схем с "евробляхами". Прямым текстом сказал, что деньги со схем заносились именно ему.. Там еще много чего интересного сказано в этом интервью. Ну и? Где дела по фактажу? Где хоть одно заявление от "компетентных" органов?
И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
И при этом они все с бубочкой во главе тихо молчат в тряпочку по поводу угроз банды гопников-депутатов от СН главе полиции Кривого Рога в стиле 90х, по поводу "постельной аттестации" на посты зам. министра и многих других не менее интересных вопросах.
 показать весь комментарий
 
 
Лохи - это 73% дебилов, проголосовавших за ТАКОЕ, хотя им объясняли и предупреждали.
 показать весь комментарий
 
 
Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 9400 РАЗУМКОВУ вопрос или утверждение..... Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 2813
 показать весь комментарий
 
Та и зарплаты в 100-200 тыс. трудновато представить
 показать весь комментарий
 
 
Для того, чтобы не трудно было представить - надо прекратить быть примитивным зебилом. 100 тысяч - у хорошего программиста например.
 показать весь комментарий
 
 
питання не скільки в одні руки - питання скільки гектарів під контролем однієї особи.
Бо може бути у валсності - 100 га, а під контролем - мільйон га.
 показать весь комментарий
 
 
Так под контролем - и сейчас. Более того, невозможно по закону запретить под контролем. Потому что иначе что - запретить сдавать в аренду?
 показать весь комментарий
 
саме так, заборона - мати у власності 100 тис га. і брати під контроль не більше 150 тис! так само діє антимонопольне законодавство про обмеження концентрації та обмеження монополізму.
Вірніше - . саме так має діяти законодавство.
 показать весь комментарий
 
морально людям тяжело представить 2,5 млн грн в месяц зарплату или 120 тыс грн пенсию
 показать весь комментарий
 
 
Для того, чтобы не тяжело было представить - надо прекратить быть примитивным пороходрочером. 2-2,5млн зарплата у хорошего предпринимателя.Например коболева
 показать весь комментарий
 
- ой, как отшил...)))) возьми с полки пирожок, порохофобик



Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 7990
 показать весь комментарий
 
Васёк,у тебя собачки лучше получаются,чем ты какешься за пытра.
 показать весь комментарий
 
покажите будь ласка (пруф) хоть один, где я Вам наср*л накакал за пытра...
 показать весь комментарий
 
в предыдущем посту с волкодавом вы обозначились
 показать весь комментарий
 
в смысле?
там где я Вас назвал - порохофобиком?...т.е. имеющем небольшую фобию-страх пытра?
и Вы сделали отсюда вывод что я барабаню за пороха? (или я что-то не понял?)
еще можно аргументов и фактов?
 показать весь комментарий
 
Там что, маркетологов нет - нужно 199,9 тыс. га в одни руки максимум.
 показать весь комментарий
 
 
Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Сказал, что придумают правильную обёртку.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен.Нах те гектары.200 тыс.квадратных километров - оно простым людям понятнее. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 4153
 показать весь комментарий
 
Если морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, тогда зачем такой закон проталкивали.

Гончарука нужно повесить за такое.
 показать весь комментарий
 
 
Оно, кстати, оказалось еще тупее, чем изображало на сцене.
 показать весь комментарий
 
 
Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Скорректируют до 50 тыщ на рыло и и главное покажут как грандиозную пэрэмогу. Не вдемся, зеленое базарное жулье играет с нами в наперстки.
 показать весь комментарий
 
 
Тут вся країна разом із слугами в кишені одного КОЗЕла, добровільно,з дозволу безумців. Але з дурнів яка відповідальність, вони і самі не розуміють, що коять.
 показать весь комментарий
 
Да не продажа земли, а права на использование земель в с.х. целях, по сути таже аренда у Украины, а за для демонополизации ставка налога должна расти с увеличением земельного капитала, во первых это будет помощь малым фермерам и налоговая нагрузка крупным. Ну и на первые года вообще ограничить до минимума капитализацию земель концернами, они и так их обрабатывают, но могут обвалить рынок земли искусственно и у людей потом скупят паи за копейки... второе это дети, всем рожденным в независимой Украине предоставить максимальное содействие на получение земли для ведения фермерства, нельзя превращать детей в рабов.
 показать весь комментарий
 
 
морально людям трудно представить зебыдло у власти.
 показать весь комментарий
 
 
Морально 200

А реально, с родственничками, 1 млн в одних руках.
Харя не треснет?
 показать весь комментарий
 
Никто из фермеров Украины не сможет тягаться с Бахматюками ,Костюками,порошенками и ахметками.Потому 600 га -одному бенефициару- потолок.Разрешить кооперативы настоящие ,а не липовые.600 га - когда земля становится рентабельной.Тогда можно продавать и иностранцам.Но установить всем правила землепользования и гарантии изъятия при их нарушении.
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет это контролировать? У нас есть уже органы по контролю? Или нотариус проконтролирует?))))
 показать весь комментарий
 
 
Будет электронный реестр землевладельцев.Компьютер будет знать.Искусственный интеллект будет вычислять лукавых.
 показать весь комментарий
 
И что что будут знать? Реестр их? Их. Ну вот что если я знаю, что у дубинского 25 квартир... Или что беня выводил деньги в оффшоры.
Я вот знаю. А наказание ответственность изъятие где прописаны и где честные органы кто будут это все инициировать?
 показать весь комментарий
 
 
Я- сторонник здорового пессимизьма.и верю в здравый смысл граждан Украины.Хотя до сих пор воруют .как отъявленные безбожники.
 показать весь комментарий
 
Серьезно, здравый смысл граждан? Здравый смысл у ахметовых, бень, косюков??
В здравый смысл тех кто вызывает проститутку в Раду?
А ведь они у власти , благодаря им было возможно что происходило в Княжичах.
Если страной управляют аморальные люди на которых нет управы, то нечего надеятся на здравый смысл бесправного большинства, которое умножили на 0
 показать весь комментарий
 
Людям морально сложно представить, что есть такие аморальные люди, которые представляют возможным продажу Украины при этом без законов.

Там проблема в самом законе на 2х листах (Кстати, контролировать максимум владений должен нотариус.))))
Т.е ответственности, если один человек купит ВСЮ Украину никакой, никто ничего забирать не будет.
А там хотя х.ло скупит, хоть Сорос ..

Его самого я смотрю ничего не смущает в этом законе.

ЛЮДЕЙ СМУЩАЕТ САМ ЭТОТ ЗАКОН НА ФОНЕ БЕЗЗАКОНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ ОРГАНОВ КОНТОЛЯ.

А ТАК ЖЕ, ЧТО ВЫ ВМЕСТО ИНФОАСТРУКТУРЫ, ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ, В ПРЕДПРИЯТИЯ С НУЛЯ, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ГРАБЕЖ.

Продажа всего сейчас не нужна и опасна.
 показать весь комментарий
 
 
...200000 га украинской обильно политой потом и кровью предков, в собственности одной трещащей хари- это за рамками разума...это все равно что назначить навечно помещика на 200 сел вечных крепостных...***, такого история еще не знала...70% ДЛБ феерических, вы какого х.я на этой земле делаете ?...заблудились?..чемодан-вокзал-матушка, пока еще границы открыты, или дождаться Голобородька с "узи" в Раде желаете по сценарию для вас же придурков безмозглых, написанному...... Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли - Цензор.НЕТ 6725....
 показать весь комментарий
 
 
Зато материально легко. 200 тыс. га х 300 $ = 60 млн. $.
Если потом сменить целевое назначение, разделить на части и удачно перепродать под коттеджные посёлки- можно наварить до 1 млрд. $ с каждого "предпринимателя". Задача Бене вполне по силам. Вопрос только- где найти столько новых лохов под эти посёлки.
 показать весь комментарий
 
В Израиле.
But according to news reports, Henry Kissinger and sixteen American intelligence agencies agree that in the near future, Israel will no longer exist.
Kissinger's statement is flat and unqualified. He is not saying that Israel is in danger, but could be saved if we just gave it additional trillions of dollars and smashed enough of its enemies with our military. He is not saying that if we elect Netanyahu's old friend Mitt Romney Israel could somehow be salvaged. He is not saying that if we bomb Iran, Israel might survive. He is not offering a way out. He is simply stating a fact: In 2022, Israel will no longer exist.
 показать весь комментарий
 
Похожая ситуация была в Украине когда большевики делили панскую землю.
 показать весь комментарий
 
 
Так кремль и работает по методикам товарища членина,только зе команде заменили пару букв 1917 год Земля крестьянам! Власть народу!
2019 год Земля селянам!Народовластие!
 показать весь комментарий
 
Этот спикер, зачем-то, послезавтра в Мариуполе. Наша полиция предупреждает о неудобствах проезда в центре города, в связи с обширным кортежем. Какого он сюда прётся??? За ксивой УБД? Фонтаны, вроде как- не работают...
 показать весь комментарий
 
 
хто хоче багато землі, тому віддати орлдо
 показать весь комментарий
 
 
Поездки по стране- нормальное дело.Следующее заседание Рады аж 3 декабря.Все разбежались по Мальдивам.
 показать весь комментарий
 
Цифра преднамеренно завышена на порядки, чтобы после уступки в несколько раз и она осталась латифундистской и Дима остался прислушивающимся к мнению народа. Спектакль расписан по нотам.
 показать весь комментарий
 
 
В Польщі 500 га на фізособу
В Угорщині 100 га.
В багатій Україні 200 000 га.
 показать весь комментарий
 
 
НЕЛОХ ...36 років ...барига чужою землею ...гніда і слуга урода
 показать весь комментарий
 
 
Аморальным не трудно пррредставить...
 показать весь комментарий
 
 


У сыволочного миллион га земли!!! фсё ему мало!
 показать весь комментарий
 
Сначала дорабоай конституцию,Иначе сядешь за превышение власти и зраду. Губу распустил
хуже будочника.
 показать весь комментарий
 
 
Ты ж Разумков( папка и фамилию дал и мозги по партиям бегать ) - помоги , подскажи- одна Эстония а или три украинских области... Ты ж слуга народа етить переетить!!!!
 показать весь комментарий
 
Головне, що тобі, дебілу, слузі олігархів, нескладно то уявити. Ти, Разумкове, розводиш в Україні величезних землевласників, яких у свій час наші діди розстріляли. Насправді ти дураков з ампутованими мізками. Прізвище мізки, знаєш, не замінить.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх