 Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, - Разумков пообещал доработку законопроекта о рынке земли

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается дискуссии, которая идет в регионах, то все здесь не доработали. Или не донесли качественную информацию до людей, которые сегодня владеют землей. Будем это исправлять", - отметил Разумков.
Он отметил, что рынок будет открыт для граждан Украины и компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Передача корпоративных прав таких компаний иностранным гражданам или компаниям по закону будет запрещена. Продажу земли иностранцам решит референдум.
"Только после референдума будет решаться вопрос об открытии рынка для иностранцев, как физических, так и юридических лиц. Об объеме земли в одних руках будет идти дискуссия. Морально людям трудно представить 200 тыс. гектаров в одних руках, хотя сегодня некоторые компании распоряжаются гораздо больше площадями", - добавил глава парламента.
Напоминаем, Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.
Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога в то время когда сам Юзик уже подтвердил что разговор был. Прелестно просто.
Слуги держат своиз избирателей за дебилов и правильно делают.
Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Пришлось срочно увольнять всех замов из СБУ. Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
И где дела против прокурорского "решалы" Медяника? Или его переписки недостаточно для проверки? Опять неприкасаемые? Почему "секси-д*бил" Яремченко до сих пор не только депутат но и глава комитета ВР с доступом к гостайне? Что, лучше его нету или поменять его в Раде не на кого? Где проверки делишек Юзика на 600 тыс.? Где дела по заявлениям про доплаты "слугам" в конвертах? Опять делаем вид, что ничего не было, а народ типа тупое быдло?
И при этом они все с бубочкой во главе тихо молчат в тряпочку по поводу угроз банды гопников-депутатов от СН главе полиции Кривого Рога в стиле 90х, по поводу "постельной аттестации" на посты зам. министра и многих других не менее интересных вопросах.
Бо може бути у валсності - 100 га, а під контролем - мільйон га.
Вірніше - . саме так має діяти законодавство.
наср*лнакакал за пытра...
там где я Вас назвал - порохофобиком?...т.е. имеющем небольшую фобию-страх пытра?
и Вы сделали отсюда вывод что я барабаню за пороха? (или я что-то не понял?)
еще можно аргументов и фактов?
чейхто порох?
Сказал, что придумают правильную обёртку.
Гончарука нужно повесить за такое.
Скорректируют до 50 тыщ на рыло и и главное покажут как грандиозную пэрэмогу. Не вдемся, зеленое базарное жулье играет с нами в наперстки.
А реально, с родственничками, 1 млн в одних руках.
Харя не треснет?
Я вот знаю. А наказание ответственность изъятие где прописаны и где честные органы кто будут это все инициировать?
В здравый смысл тех кто вызывает проститутку в Раду?
А ведь они у власти , благодаря им было возможно что происходило в Княжичах.
Если страной управляют аморальные люди на которых нет управы, то нечего надеятся на здравый смысл бесправного большинства, которое умножили на 0
Там проблема в самом законе на 2х листах (Кстати, контролировать максимум владений должен нотариус.))))
Т.е ответственности, если один человек купит ВСЮ Украину никакой, никто ничего забирать не будет.
А там хотя х.ло скупит, хоть Сорос ..
Его самого я смотрю ничего не смущает в этом законе.
ЛЮДЕЙ СМУЩАЕТ САМ ЭТОТ ЗАКОН НА ФОНЕ БЕЗЗАКОНИЯ И ОТСУТСТВИЯ НЕКОРРУМПИРОВАННЫХ ОРГАНОВ КОНТОЛЯ.
А ТАК ЖЕ, ЧТО ВЫ ВМЕСТО ИНФОАСТРУКТУРЫ, ИНВЕСТИЦИЙ В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОТРАСЛИ, В ПРЕДПРИЯТИЯ С НУЛЯ, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ ГРАБЕЖ.
Продажа всего сейчас не нужна и опасна.
Если потом сменить целевое назначение, разделить на части и удачно перепродать под коттеджные посёлки- можно наварить до 1 млрд. $ с каждого "предпринимателя". Задача Бене вполне по силам. Вопрос только- где найти столько новых лохов под эти посёлки.
But according to news reports, Henry Kissinger and sixteen American intelligence agencies agree that in the near future, Israel will no longer exist.
Kissinger's statement is flat and unqualified. He is not saying that Israel is in danger, but could be saved if we just gave it additional trillions of dollars and smashed enough of its enemies with our military. He is not saying that if we elect Netanyahu's old friend Mitt Romney Israel could somehow be salvaged. He is not saying that if we bomb Iran, Israel might survive. He is not offering a way out. He is simply stating a fact: In 2022, Israel will no longer exist.
2019 год Земля селянам!Народовластие!
В Угорщині 100 га.
В багатій Україні 200 000 га.
У сыволочного миллион га земли!!! фсё ему мало!
хуже будочника.