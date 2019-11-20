EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  330  5
Все про:прокуратура (3753) уголовное дело (2316) Рябошапка Руслан (203)

 Прокуратура передала ГБР, НАБУ, СБУ уголовные производства в связи с лишением по новому закону функций расследования - Рябошапка

Органы прокуратуры передали для расследования в другие правоохранительные органы большую часть уголовных производств в связи с лишением с 21 ноября 2019 года прокуратуры функций расследования.

На брифинге в среду в Киеве генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка напомнил, что с четверга, 21 ноября, органы прокуратуры лишаются функций досудебного расследования в уголовных производствах. "По состоянию на сейчас переданы практически все уголовные производства", - сказал генпрокурор, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что большая часть дел передана в Государственное бюро расследований (ГБР), значительная часть передана для расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще часть переданы в национальную полицию и СБУ по подследственности.

Что касается расследования дел о преступлениях во время Революции Достоинства в 2013-14 годах, т.н. "майдановских дел", то генпрокурор опроверг информацию экс-начальника департамента специальных расследований Генпрокуратуры о том, что прокуратура может продолжать расследование этих дел в связи с внесением парламентом изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в октябре. "Это ошибочное видение", - сказал Рябошапка, подчеркнув, что прокуратура с 21 ноября не имеет функций досудебного расследования в целом.

По его словам, около 40 дел переданы для расследования в НАБУ, меньшая часть - в Национальную полицию и СБУ, и львиная доля материалов дел переданы в ГБР.

Генпрокурор заверил, что пока материалы уголовных производств физически передаются от одного органа другому, расследование не приостанавливается.

Также Рябошапка подчеркнул важность принятия парламентом изменений в закон о ГБР в части правок, которые предоставляют следователям Генпрокуратуры перейти без конкурса на работу в ГБР, поскольку это обеспечило бы надлежащее расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура инвентаризирует дела Майдана, ни одно из них не будет утрачено, - Рябошапка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3160865
 
 
Источник: Й
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
одозреваемый Олег Ляшко сбежал из Украины спустя всего несколько часов после решения суда отпустить его на поруки члена группировки ПЕС Виктории Сюмар.
Подозреваемый Ляшко в сопровождении 10-12 неизвестных лиц на чартерном рейсе вылетел в Вену.
Сообщается, что каждый пассажир имел при себе по 3-4 черных сумки. В общей сложности пассажиры во главе с Ляшко загрузили в самолет до 40 черных сумок одинакового размера и одинакового цвета.
По всей видимости Олег Ляшко вывозил из Киева ценные вещи, или наличные деньги. Известно, что Ляшко имеет счета в Вене.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх