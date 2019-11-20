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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (427) Конгресс США (511) США (15795) Трамп (2643) Сондленд (14) Джулиани (68)

 Трамп распорядился работать с Джулиани, чтобы заставить украинское руководство начать дело против Байдена, - посол США при ЕС Сондленд

Посол США при Европейском союзе Гордон Сондленд заявил, что вместе с министром энергетики Риком Перри и спецпредставителем Госдепа Куртом Волкером вынужден был сотрудничать с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом Сондленд заявил на слушаниях в Конгрессе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель.

"Перри, Волкер и я работали с Джулиани по вопросам Украины по прямому указанию президента США Дональда Трампа. Мы понимали, что если мы не будем сотрудничать с Джулиани, то потеряем возможность влиять на политику в отношении Украины… Если бы я знал о всех связях Джулиани с некоторыми лицами, которые сейчас осуждены [видимо, речь идет о партнерах Джулиани Льве Парнасе и Игоре Фрумане], то возражал бы против его участия", - сказал Сондленд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сондленд заявил Трампу, что Зеленский согласился провести расследование против Байденов, - сотрудник посольства США в Киеве Холмс. ДОКУМЕНТ

При этом посол считает, что обвинения в ведении "ненадлежащей дипломатии" не соответствуют действительности. Он также подтвердил, что Джулиани в обмен на организацию визита Зеленского в Белый дом потребовал чтобы руководство Украины публично заявило о начале расследования относительно вмешательства в выборы в США 2016 года и начале расследования по Burisma - украинской компании, в которой работал сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, Сондленд заявил, что Джулиани вел политику в отношении Украины за спиной Сондленда, Волкера и Перри, общаясь с "известным коррумпированным генпрокурором Луценко". Также, по его словам, украинская сторона согласилась начать расследование, не оставив на этом деле "камня на камне" и сделать все необходимое для подготовки встречи Зеленского и Трампа.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/n3160864
 
 
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Какие же вы все-таки лживые пропагандоны: "Sondland is being very specific that in his phone call with President Trump that the word "Biden" did not come up. He said he mentioned "Burisma" and the 2016 elections but not the Bidens. "I never recall saying Biden." Где тут указание расследовать Байденов? И вот еще прямая речь: Sondland says he called Trump on Sept. 9 amid concerns from Taylor about the security assistance being withheld and had a very short abrupt call with an unhappy Trump, who was in a bad mood. He says he asked Trump essentially: "What do you want?" - "I want nothing, I want nothing, I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing," Trump said, according to Sondland. "Something to that effect." Т.е. Трамп прямо сказал, что ему не нужно никакие "quid pro quo", а просто надо чтобы посол сказал Зеленскому, чтобы тот делал порядочные (правильные) вещи.
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Рыжая крыса должна иметь импичмент ! Аминь !
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🇺🇦Вассерман Железный 🇺🇦‏ @VasserIronn 2 ч.2 часа назад



Выходит, что вариант того, что с кораблями свсбк кинут зелю в очередной раз даже не рассматривался. Приёмная комиссия, фото-видео фиксация, иностранные представители. Всё это должно было быть ТАМ, на рюськи территории. А теперь жаловаться бессмысленно. Кцп снова нас отымели.
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