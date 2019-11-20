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 Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты могли бы обойтись без компенсации за аренду жилья.

Об этом Разумков заявил 20 ноября на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная зарплата, есть гостиница" Киев ", и, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - отметил Разумков.

Он уточнил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады. "У нас все нардепы переезжали в Киев и получали жилье бесплатно, а затем их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у нардепов есть, но они не должны быть пожизненными, так как к этому привыкли", - добавил политик.

Такого же мнения он придерживается и по поводу компенсаций на транспортные расходы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы новой Рады получили более 3 миллионов гривен компенсации за жилье, - "ЧЕСНО"

Комментируя информацию о том, что первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним", Разумков посоветовал обратиться к Стефанчуку.

"С юридической точки зрения там есть договора, там вопросов нет. А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады также уточнил, что сам он компенсацию за жилье не получает.

Читайте также: Вице-спикер Верховной Рады Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним", - "ЧЕСНО"

Согласно законодательству народные депутаты получают компенсацию за аренду ими жилья или оплату гостиничного номера при условии, что у них нет жилья в Киеве и они зарегистрированы по месту жительства на расстоянии более 30 км от Киева.

Напоминаем, ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним"

Источник: https://censor.net.ua/n3160862
 
 
 Топ комментарии
 
Зепутаты бы могли, а их тёщи- нет. Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 8346
Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков - Цензор.НЕТ 5237
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На время каденции предоставлять служебное жильё,без права приватизации и выселением после окончания.
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Гостинку построить на Троещине. В самом хвосте.
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звичайно, особливо ті, що по 5000$ в конвертах отримують
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Ну зверь какой садист..что творит, а как же Дубинский с 24мя квартирами?? Ему что тоже отменить помощь на оренду жилья??..ну садисты что творят..
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А Дубинский получает помощь на аренду жилья?
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Што Вы ШТО ВЫ жрать в три горла ведь на шару народ Украины за все заплатит и все оплатит своими налонгами а что зарплаты смешные то не к нам
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А Стефанчук сказал, что ничего криминального в том, что он материально поддерживает тёщу за счёт налогоплательщиков - нет.
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Могли б, але не можуть... Зелебобік не приймає квартирантів на свої вілли...
Тьху. Як ж гидота це зелене ********!
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А тёща хряка Стефанчука говорит, что не обойдется.
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Могли бы, но не могут. А мудрые 73% наверняка верят, что это только прошлые депутаты-барыги брали компенсации за жилье, а нынешние слуги - скромные. Ведь это новые лица, честные, неподкупные.
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Опять же, неплохая добавочка в конвертиках.
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Постройте общагу нормальную и пусть живут!!! Или снимают за свои!!! Ну не позорьтесь вы перед нородом!!! У ребят на фронте туалетов нет, или просто условий приличных!!!
Вы же хоть чуть чуть должны уже понять , что от вас хотят!
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В списке получателей компенсации - 120 фамилий (из 423 парламентариев).
И все получили абсолютно разные суммы компенсаций.
К примеру, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский - 21 950, от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич - 21 450 гривен, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев - 20 800 гривен, парламентарий от "Батькивщины" Олег Мейдич - 13 000 гривен, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин - 20 800 гривен....
Из 120 народных депутатов, получивших компенсацию за наем жилья, 42 проживают в отелях "Киев" и "Украина".
Меньше всего парламентариев, которые подали документы на выплату компенсации за наем жилья, в "Батькивщине" (1), в "Европейской солидарности" и "Голосе" (по 5), "Оппозиционной платформе-За жизнь" и депутатской группе "За будущее" (по 7). Также на компенсацию подали документы шесть внефракционных депутатов. От пропрезидентской партии "Слуга народа" компенсационные выплаты получили 89 народных избранников.
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