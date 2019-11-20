 Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков

Об этом Разумков заявил 20 ноября на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная зарплата, есть гостиница" Киев ", и, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - отметил Разумков.

Он уточнил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады. "У нас все нардепы переезжали в Киев и получали жилье бесплатно, а затем их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у нардепов есть, но они не должны быть пожизненными, так как к этому привыкли", - добавил политик.

Такого же мнения он придерживается и по поводу компенсаций на транспортные расходы.

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Комментируя информацию о том, что первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним", Разумков посоветовал обратиться к Стефанчуку.

"С юридической точки зрения там есть договора, там вопросов нет. А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады также уточнил, что сам он компенсацию за жилье не получает.

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Согласно законодательству народные депутаты получают компенсацию за аренду ими жилья или оплату гостиничного номера при условии, что у них нет жилья в Киеве и они зарегистрированы по месту жительства на расстоянии более 30 км от Киева.

Напоминаем, ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним"