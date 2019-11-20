 Народные депутаты могли бы обойтись без компенсации расходов на жилье и транспорт, - Разумков

Об этом Разумков заявил 20 ноября на брифинге в Днепре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы говорим об аренде недвижимости, я считаю, что без этого можно было бы обойтись всем народным депутатам. Достаточно нормальная зарплата, есть гостиница" Киев ", и, например, я считаю, что вообще можно было бы отказаться от такой процедуры, как компенсация аренды", - отметил Разумков.
Он уточнил, что в свое время было очень популярно получать квартиры от Верховной Рады. "У нас все нардепы переезжали в Киев и получали жилье бесплатно, а затем их оттуда уже выгнать было невозможно. Я понимаю, что некоторые привилегии у нардепов есть, но они не должны быть пожизненными, так как к этому привыкли", - добавил политик.
Такого же мнения он придерживается и по поводу компенсаций на транспортные расходы.
Комментируя информацию о том, что первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из государственного бюджета "за жилье иногородним", Разумков посоветовал обратиться к Стефанчуку.
"С юридической точки зрения там есть договора, там вопросов нет. А с точки зрения подходов, я думаю, что вам лучше обратиться к Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков.
Председатель Верховной Рады также уточнил, что сам он компенсацию за жилье не получает.
Согласно законодательству народные депутаты получают компенсацию за аренду ими жилья или оплату гостиничного номера при условии, что у них нет жилья в Киеве и они зарегистрированы по месту жительства на расстоянии более 30 км от Киева.
Напоминаем, ранее стало известно, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук снимает квартиру у тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним"
Тьху. Як ж гидота це зелене ********!
Вы же хоть чуть чуть должны уже понять , что от вас хотят!
И все получили абсолютно разные суммы компенсаций.
К примеру, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский - 21 950, от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич - 21 450 гривен, представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев - 20 800 гривен, парламентарий от "Батькивщины" Олег Мейдич - 13 000 гривен, народный депутат от "Голоса" Ярослав Рущишин - 20 800 гривен....
Из 120 народных депутатов, получивших компенсацию за наем жилья, 42 проживают в отелях "Киев" и "Украина".
Меньше всего парламентариев, которые подали документы на выплату компенсации за наем жилья, в "Батькивщине" (1), в "Европейской солидарности" и "Голосе" (по 5), "Оппозиционной платформе-За жизнь" и депутатской группе "За будущее" (по 7). Также на компенсацию подали документы шесть внефракционных депутатов. От пропрезидентской партии "Слуга народа" компенсационные выплаты получили 89 народных избранников.