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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1244) Разумков Дмитрий (292)

 Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

Об этом Разумков заявил во время рабочей поездки в Запорожье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше", - сказал Разумков.

Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему "тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3160861
 
 
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Вибори обовязково відбудуться . Але вже без "слуг урода" і їм подібної антиукраїнської нечисті
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От авторов "клоун не будет иметь поддержки", "клоун проиграет во втором туре", "партия клоуна уж точно провалится на выборах" и тому подобных перлов.
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эй! зебил ! ты уже почувствовал "кінець епохи тарифного геноциду"?
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Бенин блицкриг захлебывается, Киев проиграли. Теперь решили обождать, куда ветер подует.
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А до этого времени зебилы тотально захватят всю власть вплоть до доярок. Если этой зимой не погоним эту срань - хана Украине окончательно.
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"Прийшов час просити вибачення у Донбасу". Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив, що настав час просити вибачення у Донбасу, перестати говорити категоріями "свої-чужі", "укри-сепари". На його думку, необхідно знаходити спільні точки дотику і "заліковувати рани" 😡

Местные выборы в Украине состоятся осенью 2020 года, - Разумков - Цензор.НЕТ 9658
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сівоху на преза орлдо вьібрать надо
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