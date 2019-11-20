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Все про:паспорт (814) Щеголев (28) Рыбин_Валентин (17)

 Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана

Шевченковский суд Киеве 20 ноября вернул паспорт гражданина Украины бывшему начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, которого обвиняют в организации силового штурма Майдана 18 февраля 2014.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Щеголева, известный своими пророссийскими и украинфобскими взглядами Валентин Рыбин.

Адвокат экс-председателя СБУ в Киеве подал ходатайство о возвращении обвиняемому Щеголева зарубежного и внутреннего паспортов.

"Суд вернул генералу Александру Щеголева паспорт гражданина Украины, чтобы он осуществлял свои конституционные права и мог пройти медицинское обследование", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под личное обязательство обвиняемого по делу о штурме Майдана экс-главу УСБУ Щеголева

Источник: https://censor.net.ua/n3160858
 
 
 Топ комментарии
 
Это ещё не реванш. Благодаря зебилам убийцы будут лечиться.
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Не рассказывай сказки зебил. Такими делами управляет лично зеленский и Богдан.
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Не рассказывай сказки зебил. Такими делами управляет лично зеленский и Богдан.
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_Он трампону прямым текстом захвастался, хвост распушил, трепло безмозглое. Не ожидал, что разговор станет известен публично.
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Дмитро,тобі, при шмарклі, краще живеться?
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ЗЕбил не беси уже. Твоя шобла ЗЕбильная уже 7 месяцев полностью окупировала всю власть. Хватает ещё совести у ЗЕбилятника рассказывать про папЭредников. А сами что 7 месяце делаете твари
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Это ещё не реванш. Благодаря зебилам убийцы будут лечиться.
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зверье, убили более 100 невинных людей в центре столицы европейского государства и никто не виноват, у такой Украины нет будущего.
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Помиляєшся. Майбутнього немає у ворогів і зрадників України.
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Злена влада тільки про "патріотів - повстанців" і турбується. І ніякої "торгівля на крові". "Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров"
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Крок за кроком вороги і зрадники захоплюють все більше влади. Внутрішній ворог повністю виконує всі забаганки зовнішнього. А 9 грудня вже готові підписати капітуляцію України і здати нас *****.
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Цілком очікувана провокація "слуг урода" в переддень Дня Гідності.... Нічого. Час все розставить на свої місця
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Подливают в огонь бензину. Им пожар нужен, да побольше.
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Иванисов может спокойно и дальше насиловать несовершеннолетних.
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по какой причине я и моя страна должны просить прощения у людей, которые сознательно предали мою страну?Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана - Цензор.НЕТ 7259
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Ё"аный инвалид. Это 95 квартал - просто заповедник пи"арасов.
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Похоже, что для новой власти это - ценный человек, всегда готовый к расстрелу новой "небесной сотни"
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«Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали?»
Сивохо поставили на место из-за предложения попросить прощения у Донбасса


Переселенец из Донецка, журналист и блогер Кирилл Сазонов заявил, что украинцы не должны просить прощения перед жителями Донбасса, ставшими на сторону оккупантов. Именно так он прокомментировал слова советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо о необходимости «исправлять ошибки, прощать и просить прощения», пишет Обозреватель. «После заявлений Сергея Сивохо мне очень трудно употреблять цензурные выражения. Он старый квнщик и может перевоплощаться в любой образ. Сейчас ему идеально подошел бы образ «бабка Яга в тылу врага», где враги - это мы, а он в роли засланца должен помочь нам вовремя и красиво оформит капитуляцию», - заявил журналист.

«То, что предлагает Сивохо - смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится - ни через год, ни через два, ни через пять.
По словам Сивохо у меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это же неправда - была Россия, были ее союзники. Они виноваты, и не факт, что мы готовы их прощать.
Нам извиняться не за что», - подчеркнул переселенец. «А Сивохо хочет сделать удобные КПВВ, чтобы был пенсионный туризм, чтобы люди получали двойные пенсии там и здесь. Чтобы мы извинялись, говорили, что все понимаем, что в чем-то неправы. Он предлагает фактически признать Украине свою вину и извиняться перед Донбассом. Это дикий бред», - отметил он.
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Додать можно много, но все равно будет то же. Не такие ли, как сивохо кричали: Услшьте донбасс, как будто его не слышали, донбасс кормит Украину, а потом поехал в эту самую Украину за пенсией и варенкой и поэтому позвал врага на нашу землю.
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Я так понимаю, чувак должен пройти медкомиссию, бо его на должность зама Бакаенова ставят. А шо, ценный кадр, такие скоро плесени пригодятся
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Вот и первые результаты замены зебилами следователей по делам Майдана. Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана - Цензор.НЕТ 7934
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а не наградили Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана - Цензор.НЕТ 2730 пускай идет к сівохе
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жах.. таке відчуття, що до повного краху держави залишається всього декілька кроків...до точки неповернення...
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