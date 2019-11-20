 Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Щеголева, известный своими пророссийскими и украинфобскими взглядами Валентин Рыбин.
Адвокат экс-председателя СБУ в Киеве подал ходатайство о возвращении обвиняемому Щеголева зарубежного и внутреннего паспортов.
"Суд вернул генералу Александру Щеголева паспорт гражданина Украины, чтобы он осуществлял свои конституционные права и мог пройти медицинское обследование", - добавил он.
Сивохо поставили на место из-за предложения попросить прощения у Донбасса
Переселенец из Донецка, журналист и блогер Кирилл Сазонов заявил, что украинцы не должны просить прощения перед жителями Донбасса, ставшими на сторону оккупантов. Именно так он прокомментировал слова советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо о необходимости «исправлять ошибки, прощать и просить прощения», пишет Обозреватель. «После заявлений Сергея Сивохо мне очень трудно употреблять цензурные выражения. Он старый квнщик и может перевоплощаться в любой образ. Сейчас ему идеально подошел бы образ «бабка Яга в тылу врага», где враги - это мы, а он в роли засланца должен помочь нам вовремя и красиво оформит капитуляцию», - заявил журналист.
«То, что предлагает Сивохо - смена риторики, извиниться, простить, забыть… Он в самом деле думает, что мы забудем кровь, которую пролили люди? Люди, которым ломали пальцы, отрубали руки, пытали? Это не простится - ни через год, ни через два, ни через пять.
По словам Сивохо у меня сложилось впечатление, что мы все должны прийти и извиниться, что мы, такие нехорошие люди из Донецка, из Киева, из Львова, напали на Донецк. На самом деле, это же неправда - была Россия, были ее союзники. Они виноваты, и не факт, что мы готовы их прощать.
Нам извиняться не за что», - подчеркнул переселенец. «А Сивохо хочет сделать удобные КПВВ, чтобы был пенсионный туризм, чтобы люди получали двойные пенсии там и здесь. Чтобы мы извинялись, говорили, что все понимаем, что в чем-то неправы. Он предлагает фактически признать Украине свою вину и извиняться перед Донбассом. Это дикий бред», - отметил он.