 Суд вернул паспорт генералу СБУ Щеголеву, который подозревается в организации расстрела Майдана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил адвокат Щеголева, известный своими пророссийскими и украинфобскими взглядами Валентин Рыбин.

Адвокат экс-председателя СБУ в Киеве подал ходатайство о возвращении обвиняемому Щеголева зарубежного и внутреннего паспортов.

"Суд вернул генералу Александру Щеголева паспорт гражданина Украины, чтобы он осуществлял свои конституционные права и мог пройти медицинское обследование", - добавил он.

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