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 Происшествия, За рубежом
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Все про:армия РФ (5818) ФСБ (1405) шпионаж (834)

 Российская ФСБ заявила, что задержала военнослужащего армии РФ, якобы работавшего на Украину

Российская ФСБ заявила о задержании российского военнослужащего, который якобы собирал информацию по заданию украинской военной разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в среду сообщает российский Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

"ФСБ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России, военнослужащий Южного военного округа", - заявили в ФСБ.

Российские силовики заявляют, что он собирал данные по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины, и "утечка этой информации за границу могла нанести ущерб обороноспособности России".

ФСБ России возбудила уголовное дело по статье 275 УК РФ (госизмена).

Также читайте: Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье

Источник: https://censor.net.ua/n3160853
 
 
 Топ комментарии
 
видно отказался ехать в отпуск на домбасс ..
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А Украина разве воюет с РФ? Разве мы не братья??? А, козломордые? Российская ФСБ заявила, что задержала военнослужащего армии РФ, якобы работавшего на Украину - Цензор.НЕТ 9822
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Тепер він зазнає не чоловічі борошна на льоху ФСБ.
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Чувак, гугль-переводчик - зло, а ты полный клоун из Костромы. У меня нет других вариантов. )))))))))))))
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Свой это. Спецом таким штилем пишет.
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А Украина разве воюет с РФ? Разве мы не братья??? А, козломордые?
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С Америкой тоже рф не воюет. но шпионов друг друга ловят.
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видно отказался ехать в отпуск на домбасс ..
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ФСБ, их в армии моржовии миллионы. Арестуйте и расстреляйте их нах!
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Мужик!!! Уважуха!!!! И помни брат, эти твари могут приносить боль твоему телу!!!
Но помни терпя боль , что они хер...овы убийцы, а ты ЧЕЛОВЕК!!!
Спасибо тебе!! Держись БРАТ!!!
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Для своей страны он предатель.
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Путинская россия - это не Россия!!!! Это террористы и к стране Россия - они не имеют отношение!!! Так же как и фашисты - вроде они и немцы , но они фашисты!!! И работать против них это подвиг с любой стороны баррикады!!!
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Немцы никогда не были фашистами. Остальное даже обсуждать не стоит ибо бред.
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О так и коммуняки палачи были инопланетными жителями!!! Я и не обсуждаю- я просто пишу!!!
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Для влади він зрадник, а для країни хто зна.
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Ух,я только хотел написать. Но тут любят предателей,не понимая,что предав один раз,предаст и второй.Но тот же Немцов тут святой.
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Складна тема, хто зрадник, Краснов що служив Гітлеру але не порушив присягу імператору, чи Молотов що вітав Гітлера з бомбардування Парижу, чи фуйлуша що зрадив присязі СРСР.
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Я не знаю этих людей,кроме Гитлера,но и тот жил давно и даже не в этом веке.И раз уж пишешь по украински,то не "шпіонів Парагваю",а "шпигунiв"
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Колись там сотнями ловили шпіонів Парагваю.
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Ну еще понимаю цру или моссад. Но когда фсб задерживает сотрудника своего филиала - это просто жопа!
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