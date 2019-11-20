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 Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1993 г.р., труп которого обнаружили на Подоле в Киеве в ночь на 20 ноября с проломленной головой.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

Тело парня без признаков жизни обнаружили на ул. Введенской около 3:00. По вызову выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции и судебно-медицинский эксперт. На месте правоохранители провели первоочередные следственные действия.

В настоящее время личность потерпевшего установлена ​​- это местный житель 1993 года рождения. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судмедэкспертизу. Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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Как сообщает "Информатор", окровавленный труп мужчины у дома по ул. Введенской, 15 нашел случайный прохожий. Как рассказал заявитель, он заходил во двор и увидел, что на асфальте лежит мужчина в крови и не подает признаков жизни. Он даже не стал подходить ближе и сразу же обратился к полицейским.

Голова погибшего лежала рядом с большим камнем, на котором были видны явные следы крови. По предварительным данным, им и нанесли смертельные травмы. При осмотре тела на голове обнаружили серьезные повреждения черепа. Кровавые следы на асфальте были видны в радиусе метра. На шее трупа лежал веник. Также рядом лежали разбросанные личные вещи. Мужчина был с оголенным торсом, рядом с ним лежала кофта. Вся одежда погибшего была грязной.

Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле 01
Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле 02
Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле 03Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле 04
Труп мужчины с пробитой головой и веником на шее обнаружили на столичном Подоле 05

Источник: https://censor.net.ua/n3160852
 
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