 Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской.
Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.
Секазал, что никаких указаний, кроме как "тупо морозиться", на этот счёт от Богдана ещё не было.
Им своего генпрокурора хватило)))
фортепианоодноклавишного рояля.
Фонтаны?
...
Це як імітатор водія, що керує автобусом, набитого вщент пассажирами...
рояль протереть скипидаром или ...э....что? (протереть скипидаром) ))))
вы ж сами видите... с импровизом у него... не очень!
или шо???
Вова, тебя твои "слуги" показывают, какой ты есть, на каждом шагу. Придурок на придурке, а не команда. А ведь ты им такой проф.отбор делал. Даже учили там чему-то.
А по сути ты всех своих избирателей тупо на*бал!!!
20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.
https://sprotyv.info/news/na-donbasse-net-uslovij-dlya-svobodnyh-vyborov-zayavlenie-predstavitelya-evrokomissii