EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1984  68
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3699) Труба (192) ГБР (718)

 Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал о "каком-то скандале" с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, но сможет прокомментировать эту ситуацию после дополнительного изучения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке". ВИДЕО

Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Также читайте: Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3160850
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да, учится играть на рояле и стоять на коленях.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Про свои мечты лучше бы промолчал.
 показать весь комментарий
 
Я о своих мечтах и не говорю. А вот карлик видать этим серйозно занят, даже побриться времени нет.
 показать весь комментарий
 
 
пупсик!.. а ни чего, что верХовный говнокомандуач, даже не отреагировал на смерть комбрига 128 бригады?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пупсик свиночолий! а ни чего, что как раз Верховный главнокомандущий наградил его орденом Богдана Хмельницкого. Сколько тебе свыня платить за бабские слухи распускать????
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
даааааааа согласен. Это все таки не то, чем шоколадом даиться и топить за свинью
 показать весь комментарий
 
За какую свиню? У нас в Украине слава Богу пока еще в президентах люди, а что там "на той сторорне" я не знаю вам наверное видней. А насчет шоколада что завидуешь? Ты наверное его в жизни не видел вот и ноешь от зависти.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да уже всем ясно порохоботы нашли пристанище на форуме Цензор вот и топят за свыню
 показать весь комментарий
 
Мда батенька вам походу лечиться нужно. Все свиньи какие то мерещатся. Вы случайно бояру паленую не употребляли?
 показать весь комментарий
 
Кушай національную брюкву, нє отвлєкайся.
 показать весь комментарий
 
у него даже-- кнопки...... выключи дебила Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби - Цензор.НЕТ 5320 нет от слова совсем.....
 показать весь комментарий
 
а що, ми ще десь війська будемо відводити? шмаркля, люди чекають на адекватну реакцію, а не тупі відмазки Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос, - Зеленский о скандале с записями Трубы - Цензор.НЕТ 136
 показать весь комментарий
 
 
Организм пошел в отказ,но в США и Европе внимательно следят за этим его фиаско Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос, - Зеленский о скандале с записями Трубы - Цензор.НЕТ 7617
 показать весь комментарий
 
 
Вовочка, а зашквары все копчтся, а вопросов все больше, ДИЧЬ ростет с каждой минутой, ты такими темпами не поймешь как будешь в автозаке, ехать на Ростов, под видом служебной собаки.
 показать весь комментарий
 
 
С такими темпами борзения он до Ростова не доедет.
 показать весь комментарий
 
 
Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской.

Секазал, что никаких указаний, кроме как "тупо морозиться", на этот счёт от Богдана ещё не было.
 показать весь комментарий
 
 
Да не на этот счёт, а вообще - тупо морозишься)))
Им своего генпрокурора хватило)))
 показать весь комментарий
 
Более серьезные задачи - изучение новой композиции для фортепиано одноклавишного рояля.
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос о политических преследованиях,которые курирует ОП и коррупции в ГБР - мелочь? Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос, - Зеленский о скандале с записями Трубы - Цензор.НЕТ 2275
 показать весь комментарий
 
 
Скандалы/скандальчики нон-стоп. Таки мы реально попали в Квартал. Жаль...
 показать весь комментарий
 
 
перенесіть ОПу в Станицю Луганську і нехай це чмо там і сидить зі своїми лугандонами
 показать весь комментарий
 
 
Команда пойдет в отказ? Тю, у Пороха не вышло, а у них типа выйдет?
 показать весь комментарий
 
Зеля -- имитатор! ...как игрок на рояле, так и -- как президент... -- херовый.
 показать весь комментарий
 
 
Тут трохи інший випадок.
Це як імітатор водія, що керує автобусом, набитого вщент пассажирами...
 показать весь комментарий
 
 
Вы пропустили первую часть слова 🤪🤪🤪
 показать весь комментарий
 
 
«Более серьйозний вопрос», це «Посадіть Порошенка !»?
 показать весь комментарий
 
 
"сегодня у меня более серьезные задачи...", - Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской. Лавочку надо искать.
 показать весь комментарий
 
 
Не в курсе оно... Комик продолжает смешить людей.
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос, - Зеленский о скандале с записями Трубы - Цензор.НЕТ 7796Какие протесты против капитуляции? Где? Какие люди?.... Мне 42 года! Я - (не) ЛОХ Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос, - Зеленский о скандале с записями Трубы - Цензор.НЕТ 5453
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зеленскому предстоит битва с путиным, а вы с мелочами . Помогайте лучше подготовиться.
 показать весь комментарий
 
 
в смысле - помогайте? )))
рояль протереть скипидаром или ...э....что? (протереть скипидаром) ))))
 показать весь комментарий
 
А що там ще "изучать"? І так все зрозуміло - профукала труба всі генітальні плани Великого Кормчєго Вофкі Кон Чен Ина 😕
 показать весь комментарий
 
Ленка сказала, что черную клавишу можно срезать, так как до бемолей оно не достает...
 показать весь комментарий
 
 
Людей беспокоит один очень важный вопрос - Сколько ты получишь за распродаж земли и стратегических предприятий ? Мнения народа разделились - одни говорят что получишь 1 млрд.долл. - другие говорят что лет 10-15 строго режима !!! Зе - изучи вопрос и внеси ясность!!
 показать весь комментарий
 
 
Он выскажет свое мнение после того как ему его сформулируют андрей, или богдан!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А мне порохоботы начали нравиться. Петьку все равно не вернут, это невозможно, но шелуху неизвестно где подобранную из власти помогут убрать, да и Зеленского немного на землю опустят и мыслить по государственному заставят. Вперед, так держать.
 показать весь комментарий
 
цурікато - твого клована тільки Ростов виправвить !!
 показать весь комментарий
 
Вова , разве только Труба ? А записи с юзиком , а урка насильник в твоей партии , думаю он там у тебя не один , а от 5 до 15 штук баксов зарплата в конвертах твоим шавкам в раде , дальше перечислять ? Да ,конец нищеты для твоих популизаторов.
 показать весь комментарий
 
 
они сами эти записи и делают. продолжают делать телевизионное шоу!
 показать весь комментарий
 
Конечно более серьезные - еще не все побрил, не все подмыл перед встречей с ******.
 показать весь комментарий
 
НЕ заважайте прЗЕденту зі своїми дріб"язковими питаннями - - ви ЩО не бачите -преЗЕдент зайнятий ДУЖЕ важливими питаннями- він від пуйла кораблі ( вірніше те, що від них залишилось ) сьогодні зустрічає !!
 показать весь комментарий
 
медленно пишите сценарий, я вам скажу!
вы ж сами видите... с импровизом у него... не очень!
или шо???
 показать весь комментарий
 
Не трогайте Вовчика, он устал от негатива. У него более серьезные вопросы: как Теслу заправить, как Лигу смеха не про*ать, как видосик записать...
Вова, тебя твои "слуги" показывают, какой ты есть, на каждом шагу. Придурок на придурке, а не команда. А ведь ты им такой проф.отбор делал. Даже учили там чему-то.
А по сути ты всех своих избирателей тупо на*бал!!!
 показать весь комментарий
 
 
Фонд соціального страхування України‏ @InsuranceFund



20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.


Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби - Цензор.НЕТ 5569

 показать весь комментарий
 
С#ка, что бы не ляпнула эта зеленая обезьяна, обязательно сразу выдает его уровень IQ. Стыдобище на весь мир.
 показать весь комментарий
 
 
у тебя задача, разогнать нахрен тот сброд который тебя КАЖДЫЙ ДЕНЬ дескридитирует. ты гоборил, то не лох, больенство твоего окружения так не считает и подтверждает это своими действиями. как будто тебя совсем не существует. ПОДУМАЙ.....ТЕ над этим.
 показать весь комментарий
 
На Донбассе нет условий для свободных выборов: заявление представителя Еврокомиссии

https://sprotyv.info/news/na-donbasse-net-uslovij-dlya-svobodnyh-vyborov-zayavlenie-predstavitelya-evrokomissii

Сьогодні у мене серйозніші завдання, треба вивчити питання, - Зеленський про скандал із записами Труби - Цензор.НЕТ 3951
 показать весь комментарий
 
ЗЕкловун а когда тарифами займёшься, и снизишь наконец то незаконные злочынные тарифы бариги мародёра которые по визгам самих же ЗЕбилов завышены минимум в 5 раз. Спаси свой ЗЕлохторат от тарифного геноцида бариги!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх