 Зеленский о скандале с записями Трубы: Сегодня у меня более серьезные задачи, надо изучить вопрос

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - Зеленский журналистам в среду в Станице Луганской.

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Напоминаем, 19 ноября в Телеграм-канале "Трубу прорвало" были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

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