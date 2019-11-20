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Все про:НАБУ (2966) Укрзализныця (1748)

 НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн средств "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по делу бывшего народного депутата Валерия Ищенко. Ему вменяют завладение 20 млн гривен "Укрзализныци" и покушение на завладение еще 44 млн гривен (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса).

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку "Укрзализныце" метизной продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц "Укрзализнычпостача" (закупочное подразделение УЗ).

В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которые почти в два раза превышали среднерыночные. "Укрзализныця" получила имущественный ущерб на сумму больше 20 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заседание суда по делу организатора схемы завладения 41,4 млн ГП "Укрзализнычпостач" не состоялось

В январе 2016 года схемой заинтересовалось НАБУ.

В июле 2016 года были установлены и задержаны первые пять подозреваемых, среди которых представители коммерческих структур и служащие "Укрзализныци". В конце того же года сообщили о подозрении бывшему и.о. начальника "Укрзализнычпостача" и организатору преступления - бенефициару ООО "Инкомм", которого пришлось объявить в розыск. В марте 2017 года дело направили на рассмотрение Соломенского районного суда Киева.

В июле 2017 года сообщили о подозрении еще четырем лицам, а в августе 2018 года этот эпизод направили в тот же Соломенский суд.

В 2019 году круг подозреваемых расширился бывшим народным депутатом, его финансовым советником и бывшим внештатным советником главы АП. В октябре 2019 года им сообщили о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3160847
 
 
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" На парламентських виборах 2012 року обраний народним депутатом України від партії УДАР під № 32. У Верховній Раді став членом Комітету з питань промислової та інвестиційної політики, з квітня 2013 заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики.
На позачергових парламентських виборах 2014 року обраний народним депутатом України від політичної партії Блок Петра Порошенка під № 37. У Верховній Раді став членом Комітету з питань податкової та митної політики."
Один із стовпів петіної псевдокоаліції "потужних реформаторів" , вірніше б було - "потужних казнокрадів"..
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Це все дешеві понти розраховані на Зєдебілів!Нехай покажуть вирок суду хоч одному високопосадовцю,та як вкрадені гроші повернуті в казну??? Нема... І не буде тому що при владі стали дрібні чиновники часів Бариги та Яника...Тільки Тимошенко своєю залізною рукою може навести порядок серед казнокрадів! І тому її вже не підпустять до влади,краще ПУТЛЕР ніж вона.. отакі вони пси смердячі, які дурять Зєдебілів пустими повідомленнями!
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