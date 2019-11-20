 НАБУ завершило расследование по делу экс-нардепа Ищенко, подозреваемого в завладении 20 млн средств "Укрзализныци"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте НАБУ.

По версии следствия, в 2015 году к народному депутату обратился частный предприниматель с просьбой помочь наладить поставку "Укрзализныце" метизной продукции по завышенной цене. Депутат согласился и привлек к схеме своего финансового советника. Он также обратился к внештатному советнику главы Администрации президента, чтобы тот повлиял на должностных лиц "Укрзализнычпостача" (закупочное подразделение УЗ).

В итоге частная компания выиграла в конкурсных торгах и подписала договор на поставку продукции по цене, которые почти в два раза превышали среднерыночные. "Укрзализныця" получила имущественный ущерб на сумму больше 20 млн гривен.

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В январе 2016 года схемой заинтересовалось НАБУ.

В июле 2016 года были установлены и задержаны первые пять подозреваемых, среди которых представители коммерческих структур и служащие "Укрзализныци". В конце того же года сообщили о подозрении бывшему и.о. начальника "Укрзализнычпостача" и организатору преступления - бенефициару ООО "Инкомм", которого пришлось объявить в розыск. В марте 2017 года дело направили на рассмотрение Соломенского районного суда Киева.

В июле 2017 года сообщили о подозрении еще четырем лицам, а в августе 2018 года этот эпизод направили в тот же Соломенский суд.

В 2019 году круг подозреваемых расширился бывшим народным депутатом, его финансовым советником и бывшим внештатным советником главы АП. В октябре 2019 года им сообщили о подозрении.