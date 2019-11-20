 Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач

Как сообщил Деркач на пресс-конференции в среду, 14 ноября Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение собственнику "Бурисмы", экс-министру экологии Николаю Злочевскому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

"Документ ГПУ еще раз подтверждает ранее обнародованные мною данные о "Бурисме" и международной коррупции. Согласно подозрению Злочевскому от ГПУ, Байден и партнеры получили свои 16,5 млн долл. за услуги в рамках работы "Бурисмы". Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность "Бурисмы", не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем. Так считают в ГПУ", – сообщил Деркач.

Нардеп отметил, новое подозрение ГПУ Злочевскому было получено ним от журналистов расследователей.

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"По данным следствия, Злочевский был прямо причастен к выведению средств "Семьей Януковича" (или "преступной организации Януковича", как она фигурирует в материалах). Через три компании на территории Латвии они отмывали деньги Януковича", - резюмировал Деркач.

"На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому. Согласно Подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США", – сказал Деркач.

Он подчеркнул, что по данным следствия, это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013–2014 гг.

"Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов и отмыли их через инвестфонд, близкий к некоторым представителям Демократической партии США, в виде облигаций внешнего государственного займа", – сказал в свою очередь нардеп Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

Деркач сообщил, что на связь Franklin Templeton Investments с Демократической партией указывают несколько фактов.

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"Сын основателя Templeton’а – Джон Темплтон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду, – Томас Донилон (Thomas Donilon). Управляющий BlackRock Investment Institute, акционера Franklin Templeton Investments, имеющего наибольшую долю в фонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности", – проинформировал Деркач.

Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан двух стран.

"Президент Зеленский должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух Президентов", – отметил Деркач.

По итогам встречи, по его мнению, необходимо выстроить взаимодействие украинских следственных органов и Минюста США для получения информацию об организаторах выпуска облигаций, клиентах и бенефициарах инвестфондов по каждой покупке, допросить должностных лиц фондов и др.

ерховная Рада на следующей сессионной неделе может рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Нацбанка и Министерства финансов, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

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"Сейчас по действующему законодательству нам нужно набрать 150 голосов для того, чтобы эта комиссия была создана. Уверен, мы их соберем", - сказал Дубинский.

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.