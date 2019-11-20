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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (476) Деркач А. (25) Злочевский (107) США (15795) Александр Дубинин (1)

 Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач

$16,5, полученные сыном вице-президента США Джо Байдена Хантером как вознаграждение от компании "Бурисма", украдены у граждан Украины, заявил народный депутат Андрей Деркач.

Как сообщил Деркач на пресс-конференции в среду, 14 ноября Генеральная прокуратура Украины объявила новое подозрение собственнику "Бурисмы", экс-министру экологии Николаю Злочевскому, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Интерфакс-Украина"

"Документ ГПУ еще раз подтверждает ранее обнародованные мною данные о "Бурисме" и международной коррупции. Согласно подозрению Злочевскому от ГПУ, Байден и партнеры получили свои 16,5 млн долл. за услуги в рамках работы "Бурисмы". Байден получал деньги, источником которых является не успешная деятельность "Бурисмы", не гениальные бизнес-ходы или рекомендации. Это деньги граждан Украины. Они были получены преступным путем. Так считают в ГПУ", – сообщил Деркач.

Нардеп отметил, новое подозрение ГПУ Злочевскому было получено ним от журналистов расследователей.

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"По данным следствия, Злочевский был прямо причастен к выведению средств "Семьей Януковича" (или "преступной организации Януковича", как она фигурирует в материалах). Через три компании на территории Латвии они отмывали деньги Януковича", - резюмировал Деркач.

"На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому. Согласно Подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США", – сказал Деркач.

Он подчеркнул, что по данным следствия, это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013–2014 гг.

"Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов и отмыли их через инвестфонд, близкий к некоторым представителям Демократической партии США, в виде облигаций внешнего государственного займа", – сказал в свою очередь нардеп Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

Деркач сообщил, что на связь Franklin Templeton Investments с Демократической партией указывают несколько фактов.

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"Сын основателя Templeton’а – Джон Темплтон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду, – Томас Донилон (Thomas Donilon). Управляющий BlackRock Investment Institute, акционера Franklin Templeton Investments, имеющего наибольшую долю в фонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности", – проинформировал Деркач.

Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан двух стран.

"Президент Зеленский должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух Президентов", – отметил Деркач.

По итогам встречи, по его мнению, необходимо выстроить взаимодействие украинских следственных органов и Минюста США для получения информацию об организаторах выпуска облигаций, клиентах и бенефициарах инвестфондов по каждой покупке, допросить должностных лиц фондов и др.

ерховная Рада на следующей сессионной неделе может рассмотреть вопрос о создании временной следственной комиссии (ВСК) для расследования фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства, связанных с деятельностью Нацбанка и Министерства финансов, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

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"Сейчас по действующему законодательству нам нужно набрать 150 голосов для того, чтобы эта комиссия была создана. Уверен, мы их соберем", - сказал Дубинский.

15 ноября Белый Дом опубликовал текст первого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Беседа состоялась 21 апреля, после победы Зеленского на выборах президента.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3160846
 
 
 Топ комментарии
 
Ему главное навредить Украине...
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Зеля славно подлизал хуйлу, а теперь и трампушке! Наш пострел везде поспел!
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Интересно а какой месячный оклад Деркача на Лубьянке?
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Ну Деркачу надо-бы за метлой следить ,Байден ещё может запросто президентом США стать !!! Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 1144
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Интересно а какой месячный оклад Деркача на Лубьянке?
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ничче страшного, тарифы все покрыли, надо еще ? подымем тарифы
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Зеля славно подлизал *****, а теперь и трампушке! Наш пострел везде поспел!
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Рыгоанал деркач будет работать на на благо Украины？ та ладно
шото цн все больше и больше становится спидинфо
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В 1990-1993 годы - слушатель Академии Министерства безопасности России, юрист. Дипломная работа «Организация и проведение встреч с негласной агентурой»;[ В 2010 году Священный Синод Русской Православной Церкви ввёл Андрея Деркача в состав Межсоборного присутствия РПЦ. Входил во фракцию Партии Регионов, вышел из неё 21 февраля 2014 после победы Евромайдана
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Ждем криков сои что это вранье и сынок Байдена честнейший человек.))
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А для тебя, зелебобик, слова андруши деркача - есть истина ? ))).
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Может пацаны в две смены работали. Зависть плохое чувство.
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Зеля- зря стараешься. Трампону твоему всё равно пи*дец (с импичментом, или без), а с тобой- использованной Моникой- что республиканцы, что тем более демократы на одном гектаре теперь ср*ть не сядут. Хотя, с другой стороны, тебе из Ростова это не всё ли равно будет? Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 2222
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что Деркач (мл), что Сивкович (ст), это всё поганки одной ФСБшной поляны..
просто нахер, всё, что он говорит!!!
ЗЫ. есть одно единственная причина, почему Деркач (мл), сейчас это озвучивает вслух в СМИ - потому что, Деркач(мл) крепко по издержался по деньгам и ему щедро платит ФСБ....
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Это была взятка. За хорошее отношение. Зря давали, кстати. Где хорошее отношение? Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 5970
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между прочим ты подметил верно - благодарность авансом. но, у нас еще все впереди, главное сделано, - Все вовлечены! играть так по крупному, ай, да черт, была не была!
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А вот один гражданин Зеленский В.А., собственник кипрской офшорной компании "Квартал 95", получил от гражданина Швейцарии (или Израиля?), некоего Коломойского И.В., в качестве вознаграждения, за соучастие в воровстве вкладчиков "ПриватБанка", 41 000 000 долларов США. И это народного депутата А.деркача не возмущает. по этому поводу он пресс-конференций почему то не даёт. Хантер Байден и партнеры получили $16,5 млн за работу в "Бурисме" Злочевского, - Деркач - Цензор.НЕТ 8467
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...если бы его отец не баллотировался в президенты Соединенных Штатов Америки никто бы и не заметил 16.5 млн. долларов у него на счетах.
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