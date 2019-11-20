EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  416  3
Материалы по теме:
Все про:Данилов (11) смерть (6239) СНБО (3302) соболезнование (70) Коростелев Евгений (10)

 Защитил государство ценой собственной жизни, - глава СНБО Данилов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Коростелева

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил соболезнования родным и близким полковника Евгения Коростелева, умершего вследствие тяжелых ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СНБО.

"Евгений Коростелев - настоящий герой, патриот, который самоотверженно выполнял свой воинский долг. Украина потеряла неординарного, смелого, мужественного воина, который защитил государство ценой собственной жизни. Вечная память", - сказал Данилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава таким героям", - Зеленский выразил соболезнование семье погибшего на Донбассе командира 128-й бригады Коростелева. ВИДЕО

Напомним, в конце октября Евгений Коростелев возглавил 128-м бригаду. Ранее он занимал должность начальника артиллерии 25-й десантной бригады.

12 ноября комбриг 128-й горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев был ранен в районе Докучаевска. На следующий день его доставили в Военно-медицинский клинический центр Северного региона, который расположен в Харькове. Харьковские врачи спасли от ампутации правую ногу полковника.

Однако 19 ноября командир 128-й бригады Евгений Коростелев умер.

Источник: https://censor.net.ua/n3160845
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зеклованы вы пи..сы! Сольете страну,вас ждет судьба Чсушеску!
 показать весь комментарий
 
 
Что разнарядка сверху пришла скорбить? 2 дня прошло, раздуплились.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх