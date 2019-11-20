 С представителями какого-либо иностранного государства вопрос "Burisma" я не обсуждал, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в среду в Киеве.

"С представителями администрации какого-либо иностранного государства...я не общался, не встречался, мне никаких вопросов не ставили, не давили и не просили", - сказал Рябошапка отвечая на вопрос о том, встречался ли он с представителями администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы в рамках расследования "дела "Бурисмы".

При этом генпрокурор подчеркнул, что нет как такового "дела "Бурисмы", есть 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-министр экологии, собственник "Бурисмы" Николай Злочевский, в некоторых из них есть упоминание о компании "Бурисма".

Рябошапка также сообщил, что после того, как органы прокуратуры лишатся функций следствия, эти дела будут переданы по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.

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Напомним, в 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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