 С представителями какого-либо иностранного государства вопрос "Burisma" я не обсуждал, - Рябошапка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на брифинге в среду в Киеве.
"С представителями администрации какого-либо иностранного государства...я не общался, не встречался, мне никаких вопросов не ставили, не давили и не просили", - сказал Рябошапка отвечая на вопрос о том, встречался ли он с представителями администрации президента США Дональда Трампа в последние месяцы в рамках расследования "дела "Бурисмы".
При этом генпрокурор подчеркнул, что нет как такового "дела "Бурисмы", есть 13 уголовных производств, в которых фигурирует экс-министр экологии, собственник "Бурисмы" Николай Злочевский, в некоторых из них есть упоминание о компании "Бурисма".
Рябошапка также сообщил, что после того, как органы прокуратуры лишатся функций следствия, эти дела будут переданы по подследственности в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины.
Напомним, в 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.
В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.
В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
"Голос Суркова" Олексій Чеснаков в своєму Twitter повідомив: "итоговый документ, который будет подписан в Париже, согласован всеми советниками президентов! Россия довольна!". Президент Зеленський нічого не хоче...
Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что назначение членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки лиц, известных своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами, представляет угрозу.
Их возможное негативное влияние можно минимизировать, прибегнув к определенной хитрости. Об этом он рассказал OBOZREVATEL, комментируя назначение в Комитет бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича, члена "Партии регионов", поддерживающего аннексию Крыма, Руслана Требушкина.
"С моей точки зрения, этот человек на этом посту может представлять угрозу национальной безопасности. Но персона Требушкина - далеко не единственная. Там есть и гражданин по фамилии Левочкин. Мое отношение к этим персонажам крайне негативное", - заметил он.Тука рассказал, что, работая на государственной службе, он "всегда старался минимизировать уровень информации, который мы выдавали в ответ на запросы от таких людей". "В основном они запрашивали экономические, финансовые показатели по региону, Донецкой и Луганской областям, анализ политических решений Кабинета министров", - уточнил он.
Экс-чиновник порекомендовал действовать подобным образом и нынешним государственным деятелям, а именно: минимизировать объем информации, предоставляемой подобным лицам. "Я бы советовал всем чиновникам анализировать, кому они отвечают на депутатские запросы", - сказал он.
Тука пояснил: в законе от чиновников требуется отвечать на информационные запросы нардепов, но при этом никак не уточняется, каким должен быть объем и даже содержание официального ответа. "Законодательство не требует выдачи всей информации. Законодательство требует ответа на письмо".
Как писал OBOZREVATEL, внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев, а, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".
Хотя в принципе сама власть именно так и отвечает на письма граждан...
Ведь кто ты такой? - мелкая марионетка марионетки.
100% "его" прокурор (цитата)
Отчитываешься исключительно перед Зе-моникой и Богданом.