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 Политика Украины
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Все про:Туск (511) Яценюк (7787)

 Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой"

Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, это подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в своей заметке на Facebook после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Загребе 20 ноября.

Яценюк встретился с Туском в рамках участия в Конгрессе Европейской Народной партии, который проходит в столице Хорватии.

Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждали две основные темы - "Развитие внутренней политической ситуации в Украине и Опасности международного положения, которые касаются нашего государства".

"Дональд Туск - активный и преданный союзник Украины. Ценю его небезразличное стремление помочь Украине советом и деятельной поддержкой", - написал Яценюк.

Однако, подчеркнул он, "никто не сможет Украине помочь, если о своих интересах в сфере безопасности не позаботится сама Украина, твердо и последовательно": "Любая двусмысленность или непоследовательность в действиях официального Киева в деле защиты своих законных интересов - это услуга врагу".

"Мы должны сделать все возможное, чтобы встреча в "нормандском формате" в Париже не стала для Украины, Европы и мира "новым Мюнхеном" или "Ялтой", - подчеркнул Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко встретился с Туском: санкции ЕС должны оставаться до полного выполнения Россией минских соглашений. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3160838
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко - зустрічається з Туском в Хорватії.
Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой" - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський - філософствує в дитячому садку.
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Щас петики будут воскурять фимиам Яценюку. То, что они его мочили когда-то с Петей, значения не имеет. Кто старое помянет, - тому глаз вон!
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Де ти взявся? Зелени лижешь?
Яценюк за Украину, а ты за кого??? за зхеленодрысных с ******?
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Да, да. Стіну уже побудував. За зекономлені кошти живе. А ти як був лохом, так і залишишся.
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Порошенко - зустрічається з Туском в Хорватії.
Яценюк после встречи с Туском: Мы должны сделать все, чтобы "нормандская встреча" не стала "новым Мюнхеном" или "Ялтой" - Цензор.НЕТ 7072 Зеленський - філософствує в дитячому садку.
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По моему туск просто душит пэтьюню. Или от чего о него морда посинела？
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Странно, у народного депутата Порошенко есть время кататься по хорватиям, но совсем нет времени ходить на допросы в Киеве. Возникают сомнения в честности народного депутата Порошенко.
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ДЛя особо тупых поясняю - на допрос вызывают повесткой, которая должна быть получена адресатом.
Подпись получения есть?
Видеозапись, где Порох отказывается подписать?
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Для особо тупых отвечаю - повестки направляются через аппарат ВР, дело следствия по закону - их отправить, а бегать за Пецей и снимать на видео как он не хочет брать повестки там никто не будет.
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некоторіе вообще корочку лётчика 20 лет получить не могут
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уберите клоуна со встречи и все будет нормально. Свой недоумок страшнее врага
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Недоумок тот, кто путает намеренное предательство с ошибкой.
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А Пэдру туда и не звали.... Хотя оно может и незваным пролезть, скользкий тип!
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Зато зенарик днями валяется с передозом, с бригадами дежурных медиков вместо того чтоб работать.
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Поздно... Доречі,де ти був раніше?Чому такі заяви робляться тоді,коли документ вже узгоджено?
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Кто наврал и оболгал ?

Беня и его канал !
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Похоже пакт путлера-меркель ещё до Крыма был заключен.
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Туск через две недели больше не председатель Европейского совета. Встретились два пенсионера.
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Свыни лобызают всех до кого дотянуться могут. ПАлитики, ..бтыть!!!
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вони, хоча б, нормальну зовнішню політику проводили....а не ставали раком перед ким попало
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а он очень четко все сказал... более чем четко.
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шото это очкастое ничто не проявляло прыти при подписании минского говнища
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Бумага уже написана и согласована с французами и немцами. Украина должна только подписать.
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Поздно. Услугу врагу уже сделали 73% стадо - привели во власть друзей врага.
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Главное, что бы не закончилась как пакт Молотова - Риббентропа!
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