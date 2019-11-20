 Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.
Отмечается, что решение правительства предусматривает: упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении; упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физлицами; внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющий указанные факты и является обстоятельством, учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.
В Кабмине считают, что реализация решения правительства позволит уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы семей и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.
+++
В нас всі політичні дискусії відбуваються в стилі КВН. Іноді смішно, іноді не дуже, іноді навіть креативно. Але чомусь хочеться увімкнути "Що, де, коли". Нема такого бажання? Ну знову таки, хоча б іноді?
Можно ли сейчас провести больше 5-ти килограммов свиной колбасы. Если можно, спасибо.