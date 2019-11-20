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Все про:Кабмин (11357) Донбасс (19976) КПВВ (75)

 Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров

Кабинет министров Украины решил упростить процедуру пересечения линии разграничения на востоке Украины и порядок перемещения через нее гражданами товаров. Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

Отмечается, что решение правительства предусматривает: упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении; упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физлицами; внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющий указанные факты и является обстоятельством, учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

В Кабмине считают, что реализация решения правительства позволит уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы семей и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160837
 
 
 Топ комментарии
 
Да... Это просто сюр. какой то.
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порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили..... ці ублюдки винесуть все, а потім ще й міст розтягнуть на будматеріали Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 754
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порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили..... ці ублюдки винесуть все, а потім ще й міст розтягнуть на будматеріали Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 754
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SANDY - порядок переміщення лавочок з підконтрольної території ще тиждень тому спростили
+++
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Так у нас в безвіз заберуть, якщо всім підряд видавати закордонні паспорти. Воно Європі треба?
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Зельц - А там точно граждане Украины живут что им такие преференции ты даешь?! Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 9229
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Вихоьить, тавочкч переміщена законно? Напевне у когось попре бізнес на лавочках.
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Де Надька з Рубаном? можуть тепер самосвалами зброю возити!
Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров - Цензор.НЕТ 5943
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Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 19 ****.



В нас всі політичні дискусії відбуваються в стилі КВН. Іноді смішно, іноді не дуже, іноді навіть креативно. Але чомусь хочеться увімкнути "Що, де, коли". Нема такого бажання? Ну знову таки, хоча б іноді?
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Договор есть продукт непротивления двух сторон. Я рада упрощению порядка перемещения товаров в ОРДЛО.
Можно ли сейчас провести больше 5-ти килограммов свиной колбасы. Если можно, спасибо.
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А чего коментов так мало? Это же важнейшая новость. Эталонная зрада.
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Виборці зеленського, радійте, тепер сепари ідуть до вас
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