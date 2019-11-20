 Кабмин упростил процедуру пересечения линии разграничения и порядок перемещения товаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правительства.

Отмечается, что решение правительства предусматривает: упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении; упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физлицами; внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющий указанные факты и является обстоятельством, учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

В Кабмине считают, что реализация решения правительства позволит уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы семей и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

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