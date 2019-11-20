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Все про:изнасилование (646) Рябошапка Руслан (203) Иванисов (1)

 Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтверждает погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова ("Слуга народа") за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.

При этом, он подчеркнул, что судимость Иванисова давно погашена.

"Его судимость погашена, поэтому считается, что человек не судим на данный момент", подчеркнул Генпрокурор. 

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в которм назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал что изложенная информация является ложной.

Источник: https://censor.net.ua/n3160835
 
 
 Топ комментарии
 
"Слуги" вы сделали сегодняший день, однозначно!!!)))))))))))))))
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Товарищи, это пиздец. Оказывается, кристальной души человек.
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Так это если он по этой статье сидел - так он по ходу ДЫРЯВЫЙ ФРЕДИ
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Новые лица, они однозначно лучше старых... Правда? ((((
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Дело закрыто миссия выполнена , изнасиловал он чист.. Это просто пи*дец !
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У фейсбукі написав, що все брехня та чорний піар. Якщо так зухвало бреше, то це значить що саме згвалтування не було ментовською прокладкою (як тут на форумі припускали), а відбулось по-справжньому. Тобто чудак взламував мохнаті сейфи і сидів по пєтушиній статті.
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Депутат от "Слуги народа" Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка Тот момент когда партия Слуга Народа - это сброд наркоманов, педофилов и проституток.

А ЗЕ тут канешна не причем, он в составлении списков участия не принимал!
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А Янек то, всего шапку спер... А тут... Слов нет. Да работай ты кем хочешь, после этого, Бог тебе судья далее, только не там где воспитывают людей или детей! А представлять Украину с такой статьей в личной истории - ни мозгов, ни совести.
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Слухайте,та що то за фракція?!Та якби Зєля просто вийшов на вулицю і набрав перших-ліпших двісті кандидатів то (впевнений!) там було б набагато більше розумних,освідчених,порядних і чесних депутатів!..Він що,навмисно поназбирував дебілів,бандитів,********** всіх мастей та інший шмір?..Ну це ж не жарти,виглядає що саме так!
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Если так дальше пойдет, то можно и МВД идти с погашенной!судимостью. А шо президент был,депутаты есть, да ещё вот таких насильников в школу преподавателями брать. Еханый стыд.
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До речі, нещодавно у нас і Генеральний прокурор був раніше засуджений...
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Некрасиво это!!! Это как учитель в школе с погашеной судимостью - не уверен, что родители хотели бы в такой класс!!! Неужели мало мест где можно работать!! Но депутат.......как то!!!! Не фонтан!

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Ряба-шапка, а что ты скажешь против того, что сам Иванисов отрицал свое преступление? А тут на тебе, правда оказалась! Ты Русланчик, кого там покрываешь? СН - брехун на брехуне, воры и взяточники, извращенцы и насильники! И ты их всех защищаешь, а на Ляшка, что Герусу рубашку порвал, дело завел.
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Раз был на зоне с петушиной статьей, значит опустили. В Раде со своей фракцией здоровался с каждым за руку. Получается вся фракция зашкварена. А с презом он тоже ручкался?))
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Погашена не погашена судимость, а изнасилование всё же было, и эта мразь, сейчас находится в Раде и даёт всякие указания. Зе, как это называется - страной правят уголовники (бывшие) и бандиты???
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Был у нас уже дважды-не-судимый проФФесор. Президентом работал.
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Ну і шо..Зате він проти "ліпецькбарихосінарчукофф"!!!!!!!!!!!
А той досвід ще знадобиться "слугізебізян"..ну коли він буде "служить" зебізянам..
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Стадо набраное по обьявлению ……..лишь бы не Порох
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Перед тим, як лишити мандата, порубати причинне місце на п"ятаки!
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