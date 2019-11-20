 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время брифинга.
"Если будут основания... Начало проверки не является достаточным основания для отстранения должностных лиц", - заявил Рябошапка.
Он отметил, что возможно в рамках уголовного производства, которое касается законности прослушки, будет проверена аутентичность аудиозаписей.
Напомним, ранее Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал ряд аудиозаписей разговоров директора Национального бюро расследований Романа Трубы.
На одной из аудиозаписей фигурирует некий "Руслан" (вероятно генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), который сообщает Трубе о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете.
А то в США за подобную болтовню - Трампу объявили импичмент...)
Записи Труби показують, що всього лиш за півроку ми повернулися в часи овоща і навіть гірше
Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
А то где ж новых некумовьёв ещё столько наберёшь?!
Подивився брифінг Труби і прийшло на думку: я не пам'ятаю такої влади в Україні, коли б її представники і високі посадовці, стоячи по горлянку в лайні, масово вели себе так нахабно, цинічно і безкарно, як це робить зелень
склепателека, или взорвут страну изнутри.
І висновок:"...не говорив, чистий як скло..."!!!
Власть у них невечная и финал понятен, - будет как в том фильме или в ЗАГС к ***** или к прокурору...
А потом (если есть конечно за что ), переходите плавно на Пороха, Ляшка, Пашынского....
Тогда все поверят в искренность ваших намерений... А так, преследуя только одних с определенной позицией, и не преследуя других, с откровенно пророссийской позицией....вы только поляризируете общество...... как во времена Януковича, ....и закончите примерно так, как власть рыгов..... старые грабли...
Труба - это шавка на поводке, на должность его протянул Пашинский через Народный Фронт, теперь поводок в руках Богдана-Портнова-Коломойского.