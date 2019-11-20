EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  4590  72
Материалы по теме:
Все про:Рябошапка Руслан (203) Труба (192)

 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в случае проверки записей разговоров директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, последний не будет отстранен от должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал во время брифинга.

"Если будут основания... Начало проверки не является достаточным основания для отстранения должностных лиц", - заявил Рябошапка.

Он отметил, что возможно в рамках уголовного производства, которое касается законности прослушки, будет проверена аутентичность аудиозаписей. 

Напомним, ранее Telegram-канал "Трубу прорвало" опубликовал ряд аудиозаписей разговоров директора Национального бюро расследований Романа Трубы. 

На одной из аудиозаписей фигурирует некий "Руслан" (вероятно генпрокурор Руслан Рябошапка. - Ред.), который сообщает Трубе о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура инвентаризирует дела Майдана, ни одно из них не будет утрачено, - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/n3160830
 
 
 Топ комментарии
 
Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
 показать весь комментарий
 
То ли дело требовать ареста для Ляшка, за эмоциональную беседу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну да , ну да. оснований нет. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 7485 Зе тормоза, не розуміють, що тут не для звільнення Труби немає " оснований", всій Зе шайці -труба. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 4576
 показать весь комментарий
 
 
А основания для отставки Богдана есть?
А то в США за подобную болтовню - Трампу объявили импичмент...)
 показать весь комментарий
 
 
А Рябошапка идиот еще куда круче... чем я предполагал дядя Хренпрокурор пойди на Бессарабский базар и купи себе 300 грамм мозг свинной и засунь себе через рота может хоть что то начнешь нести по делу...- а не ....уйню....
 показать весь комментарий
 
 
Ви праві. Рябошапка щойно спалився. Згорів.
 показать весь комментарий
 
 
Начало проверки не является достаточным основания для отстранения должностных лиц", - заявил Рябошапка.Источник: https://censor.net.ua/n3160830
 показать весь комментарий
 
да и аппаратуры такой нет, да и оригиналов тоже, да и спецов.....это было на брифинге. там блог есть. Финал будет, но для кого и какой...
 показать весь комментарий
 
 
рябокепці, по ходу, також труба буде
 показать весь комментарий
 
 
Гросмейстер Бендера‏ @Lviv_UA_SU 4 ч.4 часа назад



Записи Труби показують, що всього лиш за півроку ми повернулися в часи овоща і навіть гірше
 показать весь комментарий
 
 
Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР

Что богдан-портнов запретил? А новые звания в фсб они уже обмыли?
 показать весь комментарий
 
 
а тех кто на пленке? Как с ними то? казнить нельзя помиловать
 показать весь комментарий
 
 
То ли дело требовать ареста для Ляшка, за эмоциональную беседу.
 показать весь комментарий
 
 
не, ну по букве он правильно говорит - инициировать проверку, по _положительным_ результатам которой уже выносить решение об отстранении и прочих анальных карах трубы.
 показать весь комментарий
 
да им теперь на все похер. зебилы дали им ВСЮ полноту власти в стране. будут плевать в глаза.
 показать весь комментарий
 
 
уже сц.т, теперь еще и плевать будут? однако...
 показать весь комментарий
 
 
Начало проверки является основанием для временного отстранения на время проверки. А потом и постоянного, поскольку сомнений в том, что это Труба нет.
 показать весь комментарий
 
 
А поетому політтєхнологі, жерці Big Data, впевнили себе і своїх хазяїв, що взяли Україну в капкан цейтноту.
Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 9615


 показать весь комментарий
 
 
Может уголовной ответственности и не будет, если подтвердится аутентичность. А личная политическая и моральная будет ?
 показать весь комментарий
 
 
если подтвердится аутентичность, уголовная ответственность как раз быть и должна. Не моральная, именно уголовная.
 показать весь комментарий
 
 
Но не будет, можно ставить 10 против 1.
 показать весь комментарий
 
 
Жизнь - штука непредсказуемая. Идет серьезная драка, если нужно будет кем-то пожертвовать, Трубу выкинут на помойку без всяких сожалений. Ну а тем временем, можно и сами помочь в этом трудном деле. Но завтра, надеюсь, все пояснят, что и как. Такой вброс - подготовка к событиям. Очевидно ведь, что все идет по нарастающей.
 показать весь комментарий
 
 
Где вы видели моральность у этого режима?
 показать весь комментарий
 
 
И этому нужно железобетонные доказательства чуть ли не явка с повинной Трубы !?..какой бред. Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 2507
 показать весь комментарий
 
 
бред((((((((( пусть еще труба ведет дело против трубы
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас я проверю, аутентичны ли записи изобличающие меня !!!
 показать весь комментарий
 
 
Та вы своих ни за что немвыгоняете.
А то где ж новых некумовьёв ещё столько наберёшь?!
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, в вашем зеленом болоте, лягухи за своего мазу тянут, не "сливают". Потому там, если сливать, то надо все болото осушать, и Богдан, и Зеля лично в ручном режиме управляют "независимым" органом. Только проблема не в ваших избирателях, те все схавают, а в "западных партнерах". Если вы теперь посадите Порошенко или, уж тем более, Супрун, никто на Западе не поверит, что расследование "не политическое". Так что, моральную войну, вы уже проиграли, и с треском! Зе-нелохи!
 показать весь комментарий
 
 
шо он там наоткрывает, это одна шайка...
 показать весь комментарий
 
 
Alexandr Normal‏ @Alex009P 36 мин.36 минут назад



Подивився брифінг Труби і прийшло на думку: я не пам'ятаю такої влади в Україні, коли б її представники і високі посадовці, стоячи по горлянку в лайні, масово вели себе так нахабно, цинічно і безкарно, як це робить зелень
 показать весь комментарий
 
 
_Потому что они - мина кремля под Украину. Или сдадут по-тихому под басни из склепа телека, или взорвут страну изнутри.
 показать весь комментарий
 
 
Рябошапка, Труба, Богдан призначенні діючим президентом. Він несе повну відповідальність за їх злочини
 показать весь комментарий
 
 
Несе повну безвідповідальність. Насправді.
 показать весь комментарий
 
Труба був призначений Порохом після того, як незалежна! комісія його вибрала. Якби незалежність ДБР була забезпечена, чого і добивалися. Чому це створіння на посаді голови ДБР виявилося таким бездарним і безхребетним - загадка.
 показать весь комментарий
 
Пёстрошляпа морозится,а труба шлангом прикинулся.
 показать весь комментарий
 
 
Мороз и шланг... Теперь это уже до конца
 показать весь комментарий
 
сегодня сватов два раза покажут и этого хватит
 показать весь комментарий
 
 
Не выгоняйте. А то ж где новых некумовьёв наберёте?
 показать весь комментарий
 
 
Після кожного зашквару зеленої банди здається що дужче вже нікуди, але вони щоразу живують глядача.
 показать весь комментарий
 
 
Сами они не свалят. Будут тупо включать дурачка.
 показать весь комментарий
 
 
В нормальной стране - это основание для самоубийства, а в стране, где правят слуги, - нет оснований.
 показать весь комментарий
 
що проблєє це 100% зєлєбєніне лайно? якщо там бєня на роги свої корону нап'ялив...Кругова бандюківська порука...Об'єднані спільними цілями і задачами:1. Обезглавити протести, посадивши Пороха. 2.Здатися кремлівському х*йлу. а коли бандюківське, терористичне кодло з окупованих територій розповзеться по всій державі,- вітайте українське сомалі по бєзпрєдєлу...Коли не те, що про бізнес, а про виживання мова буде йти...
 показать весь комментарий
 
 
я эту рябушабку вместе с трубой на нары!мрази зелЕные!
 показать весь комментарий
 
а шо с палиграфом?не працюе вже? Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 87 не гбр проверять а "аутентичность записей" Аутентичность аудиозаписей мы проверим, но для отстранения Трубы нет оснований, - Рябошапка о "прослушке" главы ГБР - Цензор.НЕТ 87 они просто смеются над теми кто их выбирал,и правильно делают
 показать весь комментарий
 
Ну если полиграфом керуют такие 100% свои прокуроры, то зачем этот цирк нужен?
 показать весь комментарий
 
у нас любят представления-одни ставят,другие смотрят открыв рты
 показать весь комментарий
 
Какую тему не возьми, везде чьи то записи. И никто не задумывается каким образом, каким способом, каким ресурсом? Особо напрягает то, что записи в пользу бывшего.
 показать весь комментарий
 
да они сами эти записи и делают. во власти телевизионщики и они продолжают делать шоу!
 показать весь комментарий
 
В кращому випадку відправлять Трубу на поліграф, на каналі г+г!
І висновок:"...не говорив, чистий як скло..."!!!
 показать весь комментарий
 
Вот потому, ребята, теперь у них одна дорога в руский мир.
Власть у них невечная и финал понятен, - будет как в том фильме или в ЗАГС к ***** или к прокурору...
 показать весь комментарий
 
Странная позиция какаято у ручного генпрокурора... Похоже он заинтересован не в том, чтобы установить факты возможного нарушения Трубой закона, а в том, чтобы его выгородить. Не дистанцируется от него, а наоборот, вписывается. Это все еще антикоррупционные органы, или уже все таки одна шайка-лейка 🍀🍁🍂🌼?
 показать весь комментарий
 
А еще проверьте слова Скороход про 5К в конвертах (действующая депутатка четко в интервью журналистам выразилась про коррупционные действия нового депутатского корпуса от СН , здесь автентичность не нужно доказывать), допросите каждого депутата СН по этим конвертам....... Допросите Юзика, по аудиозаписям в Кривом Роге.... Реанимируйте дела Бойка за вышки, Богатыревой по минздраву, Медведчука, Портнова и Лукаш по Майдану, Фирташа, Ахметова, Коломойского (за что-то США Бени и Ринату запретили въезд? ФБР почему-то завело дело на Коломойского?)...... Богдана проверьте, на предмет злоупотриблением властью.......

А потом (если есть конечно за что ), переходите плавно на Пороха, Ляшка, Пашынского....
Тогда все поверят в искренность ваших намерений... А так, преследуя только одних с определенной позицией, и не преследуя других, с откровенно пророссийской позицией....вы только поляризируете общество...... как во времена Януковича, ....и закончите примерно так, как власть рыгов..... старые грабли...
 показать весь комментарий
 
Этим делом должно заниматься НАБУ.
Труба - это шавка на поводке, на должность его протянул Пашинский через Народный Фронт, теперь поводок в руках Богдана-Портнова-Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Труба оказалась сливной, но её пытаются заткнуть рябой шапкой...
 показать весь комментарий
 
Украине нужно изменить форму власть с демократии, на аристократию! Управлять страной должны только лучшие умы государства и те, кто имеет высшую воинскую доблесть! Демократия привела Украину к полной разрухе! Демократия - это голосуют даже полные дураки, коих большинство и выбирают то зека, то олигарха, то клоуна, который шестерка олигарха. По сути демократия привела Украину к тому, что все время власть богатых, при которой учитываются в большей степени интересы самих правящих лиц, нежели интересы государства в целом. В Украине демократия привела к форме правления олигархической в которой олигархи управляют государством в своих интересах, а не интересах всех людей в государстве.
 показать весь комментарий
 
 
в Украине должен править не высший класс и не низший класс, а средний!
 показать весь комментарий
 
Можно собі тілки уявити хто та як буде перевіряти....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх