 Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook после посещения в среду Станицы Луганской, передает Цензор.НЕТ.
"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", - написал он.
Напомним, Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.
Или профффесионалы Цензора так отличились?
и эти люди запрещают нам ковыряться в носу.. (С)
Ви зробили це разом зєбуіни!
это не Донетчина
Ареал обитания донбаситов.
2. Объясни людям, клоун: почему на украинском берегу висят сепарские флаги??? Линия раздела по середине реки идет... а флаги висят аж на этой стороне моста.... Доразводился, мудак!!!
Вот так и говорили: не нужно нам больше вообще ничего, ну совсем ничего.. только вот мост нужен. А нужно было не с торгашами-барыгами разговаривать, а с людьми. Это торгашам главное было попроще с тележками кататься туда-сюда.
А это точно сейчас самая главная задача ПреЗЕдента Украины - сраный мост к сепарам открывать и выдавать за офигитительное достижение?
1. порошенко в польше встречается с туском и говорят о санкциях для кацапстана
2. вазелин рассказівает о досрочном открытии моста в лугандон
Поспішає Гундосий на зустріч із ******, ой поспішає...