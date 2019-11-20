 Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook после посещения в среду Станицы Луганской, передает Цензор.НЕТ.

"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом продолжались так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать. Каждый раз, как приезжал, мост люди просили больше всего. Сразу опережаю манипуляции: танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого. Зато по нему может легко проехать скорая, можно перевезти продукты, не надо сверхтяжелых усилий, чтобы просто перейти с одной стороны на другую", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Напомним, Зеленский 2 сентября объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы.