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 Политика Украины
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 Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отмена правительством ограничения на тарифы на отопление и горячую воду никак на самые тарифы не повлияет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на брифинге после заседания правительства 20 ноября.

Гончарук заявл, что предыдущее правительство решило "сделать хороший инфоповод", приняв такое решение. При этм на протяжении всех двух месяцев работы нового правительства органы метсного самоуправления обращались в Киев, аогументируя, что данное решеие доводит их предприятия до банкротства.

"По поводу того, как это повлияет на тарифы. Никак это не повлияет. Даже если бы мы его не отменили, все равно это никак на тарифы не повлияло бы, потому что это решение противозаконное, и его отдельные представители местного самоуправления не собирались выполнять и собирались его обжаловать в суде. Потому что чисто физически провести отопительный сезон без доказательства своих предприятий до банкротства, было бы невозможно ", - сказал Гончарук.

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Глава правительства добавил, что Кабмин вместе с командой президента работает над тем, чтобы цены на энергоносители стали меньше, чем были прошлой зимой.

Источник: https://censor.net.ua/n3160825
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно, невозможно, когда всякие гончаруки не платят коммуналку!
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Но ведь если не повлияет, то ОТМЕНЯТЬ зачем?
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Молодое гейДарование - ты хоть поняло что ты сказало!?..блин идиот на идиоте и идиотом погоняет. Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3852
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мразюко самокатный чего ты несешь дефективный философ права ты даже в законах ниииииуя не понимаешь..даун..
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Конечно, невозможно, когда всякие гончаруки не платят коммуналку!
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А зачем тогда отмена, если она не влияет?
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ну у него диплом не гос образца, ну это не понять с первого раза, психиатры в ветке есть??? дополните пожалуйста.
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В его словах есть глубокая логика, но она недостижима для меня...
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а таки не обещали, только сокрушались, что тарифы большие
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Но ведь если не повлияет, то ОТМЕНЯТЬ зачем?
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Чтобы предприятия не банкротились-ответит он вам, так шоб они не банкротились, цену за отопления сильно повысят-скажете вы, эта постанова КМУ была противозаконной, поэтому, ее ктото когдато гдето должен якобы был обжаловать неизвестно когда, но тарифы не повысят -ответит он вам, так зачем тогда отменять, если тарифы не повысят -спросите вы, чтоб предприятия не банкротелись-отвктит он вам, так чтоб предприятия не банкротелись, надо поднимать цену на отопления....... и т.д. и т.п.
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уже живот болит )))) и это только пол года правления этого идиота.
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в стране, где монополист сидит на монополисте и монополистом погоняет, не регулировать тарифы это негуманно в принципе...
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Молодое гейДарование - ты хоть поняло что ты сказало!?..блин идиот на идиоте и идиотом погоняет. Отмена правительством ограничения на тарифы на сами тарифы не повлияет, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3852
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Тарифы останутся те-же, а сумма оплаты увеличится!
Это как прожиточный минимум, на который жить не хочет ни один депутат или министр.
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Казковий дебіл. "Відміна смертної кари на самусмертну кару не вплине". Так, Гончарук?
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"... без доказательства своих предприятий до банкротства, было бы невозможно ", - сказал Гончарук

Как мать говорю, и как женщина: Требую их к ответу! (с)
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Ссут в глаза не стесняясь по каждому вопросу. Ну они то поняли кто за них проголосовал.
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Повлияет. Получаем платежки и отправляем Гончаруку. Это им еще повезло, что ноябрь теплый. Сейчас идем с отставанием в 20Гкал по сравнению с прошлым годом. Но еще немного, лафа закончится и у людей возникнут вопросы. Боюсь, что греться народ попрет под окна товарищей из квартала. Будет весело, но тепло.
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ggl chrm - Сейчас идем с отставанием в 20Гкал по сравнению с прошлым годом
Что Вы отапливаете?
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Таки прокол за приколом, а ведь презерватив уже непригоден после одного прокола!
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