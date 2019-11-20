 Боевой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первым прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу.
Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.
В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.
Вслед за "Никополем" в Очаков прибыл "Яны Капу". Его тянет буксир "Лидовский".
Видео Сергея Жолонко
Фото: ТСН
Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
по якому праву ФСБ РФ у Керченській затоці лізе з оглядами на короблі, які йдуть в Україну???
Тому що так вирішили і мають силу?
доки цивілізований світ буде терпіти гопників РФ, до того часу вони будуть себе так вести...
хоч комусь вдалося зупинити гопника промовою про те, що його дії не законні? єдиний спосіб - груба сила у відповідь!!! дивно, що цього не розуміють політики, що намагаються загравати з Путіним