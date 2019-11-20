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 Политика Украины
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 Боевой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" прибыли в Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Корабли ВМСУ, побывавшие в российском плену и возвращенные на днях Украине, начали прибывать в военную гавань Очакова.

Первым прибыл бронекатер "Никополь". Его буксировал малый разведывательный корабль "Переяслав", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Два скоростных катера типа Willard тянут "Никополь" к военному причалу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы, - Воронченко о возвращенных РФ кораблях. АУДИО

Украинские корабли встречает большое количество местных жителей. Учащиеся и педагоги очаковской санаторной школы-интерната развесили на берегу большой флаг Украины.

В ближайшие часы в Очаков должен прибыть президент Владимир Зеленский.

Вслед за "Никополем" в Очаков прибыл "Яны Капу". Его тянет буксир "Лидовский".

Видео Сергея Жолонко

Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 01
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 02
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 03
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 04
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 05
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 06

Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 07
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 08
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 09
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 10
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 11
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 12
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 13
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 14
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 15
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 16
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 17
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 18
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 19
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 20
Боевой катер Никополь и буксир Яны Капу прибыли в Очаков 21

Фото: ТСН

Напомним, 18 ноября командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что украинские катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", захваченные Россией, начали движение в направлении материковой Украины. По данным командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, "россияне их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы"

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ контролирует 7% территории Украины, там уже шестой год совершаются военные преступления и нарушаются права человека, - нардеп Василенко. ВИДЕО

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160822
 
   
 Топ комментарии
 
Слушай ты!!!! Порошенко послал корабли туда , куда можно!!! Рнешения суда тебе мало?
Не порошенко послал не туда , а русские черти!!!
Завтра на пешеходном переходе тебе на ногу наедут, а я скажу ты сам дебил- надо было дома сидеть!!!
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Так оце така в Зєлі ;перемога;?
Зєля таки лох?
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Дебил рашкинский ты,а Порох работает на Украину,молодец!
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***** захопило українські кораблі, і поставило собі трофейні унітази в Крємлє.
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Головне зараз - ретельно перевірити чи не повідкручували підступні вороги головні контрагайки на кораблях
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Та нє, там русскіє борци с Путіним, наоборот, поназаворачівала єщьо дополнітєльниє гайкі с КОНТРОВКОЙ.
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Как замечательно- параша вместо принудительного выполнения решения Морского Трибунала с арестом её лоханок по всему миру "добровольно" передала Зеле наши суда, причём без важнейших вещдоков для продолжения расследования. Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова - Цензор.НЕТ 9759
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А как отличить добровольно она передала катера или принудительно? Я вот считаю, что принудительно.
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Принудительно- это юридически оформленное исполнение решения Трибунала. Есть такая "исполнительная служба", если слышали...
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УТЫРКИ , кто осуждает действия ВОЕННЫХ МОРЯКОВ и их КОМАНДИРОВ , обращаюсь к вам как СОЛДАТ советской армии , который КОЛЕСИЛ по ДОРОГАМ ГЕРМАНИИ !!! нам тоже ОТДАВАЛИ ПРИКАЗЫ на марш !!! и это было в ГЕРМАНИИ , а это НАШИ воды и наше ПОБЕРЕЖЬЕ !!! так что ВЫДЫХНИТЕ , и приказ КОМАНДИРОВ не обсуждается !!!
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а давайте Путін у Парижі біля Ейфелевої вежі вкопає прикордонного стовпа, привяже собаку и буде вимагати у всіх перехожих документи для перевірки!
по якому праву ФСБ РФ у Керченській затоці лізе з оглядами на короблі, які йдуть в Україну???
Тому що так вирішили і мають силу?
доки цивілізований світ буде терпіти гопників РФ, до того часу вони будуть себе так вести...
хоч комусь вдалося зупинити гопника промовою про те, що його дії не законні? єдиний спосіб - груба сила у відповідь!!! дивно, що цього не розуміють політики, що намагаються загравати з Путіним
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Интересно, когда будут фото катеров изнутри с целёхонькими унитазами и розетками, местные комментаторы напишут, что мол извините - ошибались? Бойовий катер "Нікополь" і буксир "Яни Капу" прибули до Очакова - Цензор.НЕТ 4322
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как была росия ВШИВОЙ так ВШИВОЙ и помрет !!!! население НИЧТОЖНО , отбери ядерное оружие и ПЛЕВАТЬ на неё !! НИЧЕГО УМНОГО и СОВРЕМЕННОГО !!! закабалила КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ и занимается ГРАБЕЖОМ их ТЕРРИТОРИИ !!!
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