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 Политика Украины, Общество
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 "Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке". ВИДЕО

Глава ГБР Роман Труба назвал записи прослушки якобы со своим голосом фейком и провокацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Труба заявил, что в подобных провокациях заинтересованы те, кому мешает работа его ведомства.

"Должность директора ГБР - должность, которая связана постоянно с самыми большими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда ГБР становиться еще более независимым, есть огромное количество желающих, иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что в моем отношеним могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал, и уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации - фейк и провокация. Они меня не сломали, я знал, что они возможны заранее. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций", - заявил Труба.

По его словам, он не будет подавать в отставку.

На вопрос журналистки, его ли это голос, Труба просто промолчал.

Источник: https://censor.net.ua/n3160821
 
 
 Топ комментарии
 
Труба людина портнова. І він нечесний.
Міміка видає.
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Вчора я написав такий пост:

Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.
Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
20.11.2019 09:44

А на ранок бомба... Трубу прорвало.

!!!
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эпохо зеЛЕных мразей!
скорей бы погнать всю эту падаль на ростов!
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Труба людина портнова. І він нечесний.
Міміка видає.
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зачем вам это? разве нечестность одного освобождает другого от ответственности?
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Труба! Куда тебе собираться решать не тебе это точно! Вот по этому вопросу у нас имеются депутаты? Тогда создавайте депутатскую комиссию из разных фракций и проверяйте:фейки это или не очень
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а кроме мимики выдает логика событий. Ибо дела заводятся на одни и не заводятся на другие события
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Труба був призначений за Порошенка, коли Портнова тут і близько не було.
Штука в тому, що Порошенко кого не призначив - скрізь щось вилазить.
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Мразота лахтинская,так это ПАП его лично назначил?
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підсвино ось читай:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386/2017

Указ Президента України
Про призначення Р. Труби Директором Державного бюро розслідувань
Призначити ТРУБУ Романа Михайловича Директором Державного бюро розслідувань.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 листопада 2017 року
№ 386/2017
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Просто взяв та одноосібно призначив?
Без конкурсних комісій?
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як проводилися конкурси за порошенка добре відомо - це був обман та маніпуляції.

Якби було інакше - то зараз було би все інакше. Це ж результат конкурсів та реформ порошенка, невже це не так?
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Сам Порошенко Трубу по блату всунув? Собі на зло?
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просто він не розбирався в людях - був суцільний провал кадрової політики.
Наприклад, Гройсман вмів кататися на самокаті? - так ні ж!
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Хто був комісіях по відбору? Прізвища знаєте?
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Да что ему подсунули ,то он и подписал ,это-формальность, а что труба тоже малагасийской национальности получается,ай вэй....
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Та то таке,це формальність,президент просто зобовязан підписати купу документів кожен день ,треба дивитись на процедуру вибора цього кандідата ,хто його висував, чи був конкурс який?
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Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу (далі - Конкурсна комісія) на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.

Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону

До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Президентом України;
2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування; 3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
Учи матчасть. Ты не адвокатик, а чмо потороченое.
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Стисло про головне:
16.11.2017 - обраний конкурсною комісією директором Державного бюро розслідувань
22.11.2017 - призначений директором ДБР Указом Президента
"Президент підписав Указ про призначення Романа Труби Директором Державного бюро розслідувань. Під час зустрічі Глава держави привітав його із завершенням тривалої процедури конкурсного відбору на посаду керівника ДБР." Твіттер Адміністрації Президента, 22.11.2017
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як проводилися конкурси за порошенка добре відомо - це обман.
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Вас "завалили". Спробуйте ще раз при преЗедентові.
Поділитесь новим досвідом.
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ні!
нехай все згниє - чого я маю брати в цьому участь. З мене досить.
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Трубу,як і багато інших чиновників обирали спеціально набрані комісії,після проходження конкурсів. Підпис президента-підтвердження довіри до результату цього відбору (нібито як ретельного).
Підпис Порошенка є і під указом про призначення Ситника директором НАБУ. Хтось вважає,що Ситник працює на Пороха ?
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эпохо зеЛЕных мразей!
скорей бы погнать всю эту падаль на ростов!
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а зелёный свин уже подтвердил, что это не фейк
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Зелесосы, ваша зеленая сопля уже в жопе "Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке" - Цензор.НЕТ 8395 Только не надо меня благодарить....
"Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке" - Цензор.НЕТ 615
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труба и есть труба...шо с нее взять, только разве что газ качать по дну балтики, москалыкам в аренду на 100 лет отдать..... ...
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Треба мати певну силу, аби визнати свої злочини та покаятися перед людьми.
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Сейчас, предатели всё бросят и покаются... "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування" - Цензор.НЕТ 3317
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Нет, они у нас порядочные, поэтому покаялись заранее..
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Нацгірше, що кожен з них має перед очима море прикладів, як погано для таких закінчували я родібні речі. І кожен думає, що він пробіжить між краплями. Що інші погано скінчили, бо були дурні. Цей теж так думає. Чомусь.
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решала имитирует дональда о фейках)) главное все отрицать))
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_Труба сказал следующее фактически: мы (предатели и кремлёвские слуги) останавливаться и отступать от своих планов не намерены, идите *****, украинцы!
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Или так: "Что вы думаете об этом мне пофик. Попробуйте уберите меня отсюда"
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Важно акцентировать что они работают на кремль, на врага!
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Вчора я написав такий пост:

Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.
Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
20.11.2019 09:44

А на ранок бомба... Трубу прорвало.

!!!
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Шобла-***** підібралась ексклюзивна по своїй мерзенності, паскудності іі відвертому ідіотизму.
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"шобла", "шушара" и "шелупонь" - отличные эпитеты для них
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о профессионализме говорит факт возможности сделать запись в служебном кабинете..
это после Мельниченко и прочих..
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Ну и трепло. Уже сколько времени только языком чешет. А результатов все нет. Позор!
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"Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь" - добре.. А на зону чи в біга вже збираєшься?
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Не собирается, поскольку очень любит сюрпризы
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То мо хоч богдана трубою по голові за підставу?
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так до 31 декабря работаешь все равно смысл
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Не надо комментировать фейки или провокации, а просто ответь, был такой разговор с Вини-Пухом или нет? Да или нет? Очень просто.
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А нафик нам его ответы? Экспертиза должна установить, и в зависимости от результата, уйти его на цугундер не спрашивая, чего он там собирается
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ну все, нассыте нам в очи море. нам нравится.
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Хорошо сказано. Теперь осталось проверить аутентичность записей и убедиться в правдивости слов Трубы.
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Активність цих людей підтверджує думку, що в перспективі ці труби, портнови, коломойські так чи інакше будуть наказані. Одне, що їх врятує - Україна в статусі Північної Кореї.
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Так труба, ти їх не коментуєш, ти їх розслідуєш, Проти Пороха багато справ, а є справи проти путіна, шойгу,жириновськогоБ та іншої шобли?
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ГБР не по тем делам, им нужно кремлевский заказ выполнять...
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На видео видно, очень нервничает, дергается,сильно волнуется, в глазах паника. Короче...труба "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування" - Цензор.НЕТ 6700
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Якщо це фейк, то справа честі провести слідство і покарати фейкомьотів. Чи Трубі ніколи, Портнов завалив роботою?
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Ну это уже не зашкварившейся трубе устанавливать. Или это гдето видано, чтобы находящийся под подозрением сам себя расследовал?
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"Ах ты бедная моя Труба-Дурочка! До чего же забрехалась ты Дурочка!"
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Какие фейки? Юзик же признал, что они за Кривой Рог пеклись
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Тошнотворная труба....
Чего только удивительного а природе не бывает!
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Труба на 1:46:
"У відставку не піду. За цей період часу зроблено надзвичайно багато. Ще більше мені необхідно зробити для того, щоб ДБР було незалежним правоохоронним органом."
Шо, збираєшся і надалі "покращувати"? Ти вже все зробило, гнидо! "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування" - Цензор.НЕТ 2363
Несіть наступну трубу, бо ця зламалася. "Фейки і провокації не коментую. У відставку не збираюся", - глава ДБР Труба про "прослуховування" - Цензор.НЕТ 2706
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Все те факты, о которых говорилось в последние дни и не только, оказались правдой. А потому нет оснований думать, что здесь будет как-то по-другому. Это же не пленки Мельниченко, которые "где-то" там и их не проверить. Здесь все на виду и легко сопоставить одно с другим. Все серьезно.
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Да, всё более чем серьёзно и опасно (для Украины)
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Слабо зробити слідчу комісію, або, хочаб, експертизу голосів провести...так...для себе...ну чисто поржать над народом, ще раз??
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