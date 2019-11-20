 "Фейки и провокации не комментирую. В отставку не собираюсь", - глава ГБР Труба о "прослушке". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Труба заявил, что в подобных провокациях заинтересованы те, кому мешает работа его ведомства.
"Должность директора ГБР - должность, которая связана постоянно с самыми большими рисками, которые только могут быть. В период, когда ГБР будет становиться эффективнее, когда ГБР становиться еще более независимым, есть огромное количество желающих, иногда эти желающие объединяются. Я как руководитель постоянно понимаю, что в моем отношеним могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал, и уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации - фейк и провокация. Они меня не сломали, я знал, что они возможны заранее. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций", - заявил Труба.
По его словам, он не будет подавать в отставку.
На вопрос журналистки, его ли это голос, Труба просто промолчал.
Міміка видає.
Штука в тому, що Порошенко кого не призначив - скрізь щось вилазить.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386/2017
Указ Президента України
Про призначення Р. Труби Директором Державного бюро розслідувань
Призначити ТРУБУ Романа Михайловича Директором Державного бюро розслідувань.
Президент України
П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
22 листопада 2017 року
№ 386/2017
Без конкурсних комісій?
Якби було інакше - то зараз було би все інакше. Це ж результат конкурсів та реформ порошенка, невже це не так?
Наприклад, Гройсман вмів кататися на самокаті? - так ні ж!
Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону
До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, визначені Президентом України;
2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування; 3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
Учи матчасть. Ты не адвокатик, а чмо потороченое.
16.11.2017 - обраний конкурсною комісією директором Державного бюро розслідувань
22.11.2017 - призначений директором ДБР Указом Президента
"Президент підписав Указ про призначення Романа Труби Директором Державного бюро розслідувань. Під час зустрічі Глава держави привітав його із завершенням тривалої процедури конкурсного відбору на посаду керівника ДБР." Твіттер Адміністрації Президента, 22.11.2017
Поділитесь новим досвідом.
нехай все згниє - чого я маю брати в цьому участь. З мене досить.
Підпис Порошенка є і під указом про призначення Ситника директором НАБУ. Хтось вважає,що Ситник працює на Пороха ?
скорей бы погнать всю эту падаль на ростов!
Люди, що це робиться? Вчора міністр економіки Милованов розказував, що курить маріхуану. Сьогодні вдень чуємо, що заступниця міністра отримала посаду через ліжко, а на ніч виявляється, що один із слуг ґвалтівник.
Ото зібралось шобло. Страшно й подумати, яка "новина" завтра вранці на нас чекає...
20.11.2019 09:44
А на ранок бомба... Трубу прорвало.
!!!
это после Мельниченко и прочих..
Чего только удивительного а природе не бывает!
"У відставку не піду. За цей період часу зроблено надзвичайно багато. Ще більше мені необхідно зробити для того, щоб ДБР було незалежним правоохоронним органом."
Шо, збираєшся і надалі "покращувати"? Ти вже все зробило, гнидо!
Несіть наступну трубу, бо ця зламалася.