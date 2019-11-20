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 Политика Украины
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Все про:выплаты (248) соцпомощь (202) Министерство социальной политики (657) Баженков Евгений (1)

 Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате

Фонд социального страхования (ФСС) приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как предусмотренные Госбюджетом-2019 на это средства иссякли. В Фонде заявили, что средства на счету есть, но без изменений в Госбюджет их перечислять нельзя. Стоит отметить, что накануне Минсоцполитики заявило возможной попытке рейдерского захвата Фонда соцстрахования со стороны восстановленного решением суда экс-главы Фонда Евгения Баженкова.

20 ноября 2019 г. Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, говорится в сообщении на сайте Фонда, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование временно не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

"По действующему законодательству ФСС не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете фонда на 2019 год, принятым Кабинетом министров. По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет", - заявил директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

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В ФСС напомнили, что бюджет Фонда на 2019, принятый Кабмином 16 января 2019 года, предусматривает общие расходы ФСС на 2019 год в размере 23,26 млрд грн, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд грн, из которых 12,535 млрд грн на материальное обеспечение.

В настоящее время общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

"Фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин", - подчеркнул Баженков.

Он сообщил, что ФСС ведет переговоры с Минсоцполитики, которое, как орган госнадзора за фондом, может по согласованию с Минфином подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина.

"Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только правительство примет изменения, выплаты будут возобновлены", - отметил Евгений Баженков.

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В Фонде уточнили, по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение. Осуществление страховых выплат, а также финансирования медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц осуществляется Фондом в штатном режиме.

Напомним, сегодня с утра в Минсоцполитики заявили, что ситуация, сложившаяся в Фонде социального страхования, похожа на рейдерский захват. По данным ведомства, уволенный в прошлом году директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины и восстановленный в должности Печерским райсудом Киева Евгений Баженков безосновательно внесен в Единый Государственный реестр юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как руководитель Фонда, так как не было принято соответствующее решение Правления Фонда социального страхования.

Источник: https://censor.net.ua/n3160818
 
 
 Топ комментарии
 
Ета пять!
Зє!біли, ви зробили себе неприроднім способом! После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 1670
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Зе біли це напевно Порох марадьорить? После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 880
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Это Победа или Зрада. Зеленососы, я к вам долбойобам обращаюсь ?
Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8675
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а ты шо забеременел, шо так распереживался? Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8190
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Бл#ть, как Порох везде успевает гадить? Фонд соцстрахування оголосив про призупинення виплат лікарняних, допомоги вагітним і породіллям після заяви Мінсоцполітики про можливе рейдерське захоплення - Цензор.НЕТ 9305
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Ета пять!
Зє!біли, ви зробили себе неприроднім способом! После заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате, Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам - Цензор.НЕТ 1670
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Зебилы, ваш Зеленый Чмошник с Ленкой, вами идиотами рад. Вы супер, вы бараны это вместе сделали Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8287

Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 9608
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Бануцца можно в этой стране!!! Это, что,частный благотворительный фонд?!!!!
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И что это значит, вообще уже выплат не будет или еще что.
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Значить призупинено. Після внесення змін все нараховане виплатять
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Запустят печатный станок и сразу выплатят.
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так как предусмотренные Госбюджетом-2019 на это средства иссякли



Ох уж эти зебилы с их бюджетом 2019...
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размечтались на соцвыплаты, привыкли все с бюджета тянуть. Порошенко это придумал, а теперь зе у власти, за свой счет решайте свои проблемы .
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Бюджетных средст хватает только на оплату аренды жилья у своей тёщи Стефанчука и зарплату помощницы депутата Юзика и по совместительству его жены.
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Рейдерский захват Минсоцполитики ? Новая тема для "Лиги смеха" ?
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Девиз 2017-2019 году умственно отсталых слоёв населения Украины: "Кто угодно, только не Порошенко".
Ну вот, мечты роженец, беременных и больных из отряда пернатых ЗеДятлов сбылись. с чем я их поздравляю. Фонд соцстрахования объявил о приостановке выплат больничных, пособий беременным и роженицам после заявления Минсоцполитики о возможном рейдерском захвате - Цензор.НЕТ 8188
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Юзика? А где же этот кнур будет харчеваться?
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А нічого що серед вагітних були ті хто голосував за Порошенка? Чому вони мають страждати?
А тепер народивши діток вони мають рік чекати виплат, бо бюрократи не знають як свої інтереси врахувати, а зельопухи не знають як зміни в бюджет вносяться??
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Затримка не більше місяця. Який рік чекати?
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Вопрос не ко мне. Вопрос адресуйте представителям стаи пернатых отряда ЗеДятлы. Вот они пускай вам и ответят. А я просто констатирую факт.
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Что Порох с проплаченныии майдановцами творят!
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Так внести зміни до бюджету слабо? Тим паче, що гроші на рахунку є.
Ой, про що це я? Важливіше було прийняття закону про зміну по-батькові в документах, а лікарняні та виплати породіллям то таке.... (((
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нелох и его команда рулит)))))
ох зебобики, хреново кончите и к гадалке не ходи)))))
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Ну тогда получается нужно приостановить уплату НАЛОГОВ в фонд соцстрахования...
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Эпоха бедности прошла...…
Пришла Эпоха Нищеты!
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**** выиграла сучий суд и все видят это и молчат, - суки.
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Пару недель назад (почти 4 недели), мне доктор ( хороший доктор, зав. отделением) штопал руку, так вот, дает справку и говорит - больничный у местного хирурга возьмешь,... но если можешь обойтись без больничного рекомендую не брать, денег в фонде НЕТ..., все деньги от туда забрали зебилы, для выплаты пенсий.
Так, что денег там нет. Ну что зебилы? И это только начало.
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Люди без больничных сидят. Напоминаю, что в этот фонд платит каждый, из своей официальной зарплаты.
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Даже януковощу не хвотило ума захватить соцстрах.
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Гроші є але я вам їх не дам. Щось фінанси співають романси. Де ті гроші, що крав Порошенко? хто їх краде зараз?
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При Пэтре платили даже во время активных боевых действий, и гипер инфляции.
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