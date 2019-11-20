 На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба

Об этом заявил вице- премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, (в Программе деятельности Кабинета министров Украины) есть цель 17.1 - достичь соответствия экономическим критериям членства в Европейском Союзе. За последние почти три месяца деятельности правительства был принят ряд решений, которые способствуют достижению этой цели. Сегодня мы приняли 16 решений, направленных на европейскую интеграцию", - сказал Кулеба.

Он, в частности, сообщил, что Кабинет министров передает на рассмотрение Верховной Рады проект закона о присоединении к Соглашению о мультимодальных перевозках.

"Это выгодно украинскому бизнесу, способствует развитию транзитного потенциала Украины и торговли между Украиной и ЕС", - акцентировал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Гончарук представил онлайн-систему, которая в реальном времени мониторит выполнение Соглашения об ассоциации

Кроме того, правительство сегодня уполномочил министра экономики подписать 4 дополнительных соглашения с ЕС о продлении уже действующих программ поддержки Евросоюзом, в том числе финансовой, реформ в сфере юстиции, управления миграционными процессами, децентрализации и реформы государственного управления, сообщил Кулеба.

Кабмин на сегодняшнем заседании также принял план мероприятий по реализации стратегии интегрированного управления границами, которая предусматривает упрощение пересечения границы людьми и товарами, и решения в сфере энергоэффективности.

Также читайте: Украина хочет заключить с Евросоюзом дополнительное соглашение в сфере юстиции, - Кулеба

"Принятые сегодня решения - это ускорение и углубление европейской интеграции Украины", - резюмировал чиновник.