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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1915) Кабмин (11357) Кулеба Дмитрий (215)

 На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба

На заседании правительства 20 ноября было принято 16 решений, направленных на европейскую интеграцию Украины.

Об этом заявил вице- премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, (в Программе деятельности Кабинета министров Украины) есть цель 17.1 - достичь соответствия экономическим критериям членства в Европейском Союзе. За последние почти три месяца деятельности правительства был принят ряд решений, которые способствуют достижению этой цели. Сегодня мы приняли 16 решений, направленных на европейскую интеграцию", - сказал Кулеба.

Он, в частности, сообщил, что Кабинет министров передает на рассмотрение Верховной Рады проект закона о присоединении к Соглашению о мультимодальных перевозках.

"Это выгодно украинскому бизнесу, способствует развитию транзитного потенциала Украины и торговли между Украиной и ЕС", - акцентировал вице-премьер.

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Кроме того, правительство сегодня уполномочил министра экономики подписать 4 дополнительных соглашения с ЕС о продлении уже действующих программ поддержки Евросоюзом, в том числе финансовой, реформ в сфере юстиции, управления миграционными процессами, децентрализации и реформы государственного управления, сообщил Кулеба.

Кабмин на сегодняшнем заседании также принял план мероприятий по реализации стратегии интегрированного управления границами, которая предусматривает упрощение пересечения границы людьми и товарами, и решения в сфере энергоэффективности.

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"Принятые сегодня решения - это ускорение и углубление европейской интеграции Украины", - резюмировал чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3160817
 
 
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На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины в рассєю!
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Зелебобы, только не вякайте, "А где пруф...?"

Хавайте, чмошники На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 237

На сегодняшнем заседании правительства было принято 16 решений, направленных на евроинтеграцию Украины, - Дмитрий Кулеба - Цензор.НЕТ 96
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Йозеф Кнехт
@jozefkneht1

Віцепрем'єр обманув навіть не моргнувши оком.

21.10.2019
Кулеба: в грудні 2019 ніякого саміту не буде!, буде зустріч членів, партнерів туди не запрошують!

19.11. 2019
Столтенберг: Північна Македонія буде присутня на САМІТІ НАТО у Лондоні в грудні як ЗАПРОШЕНА СТОРОНА!!!

Проср@ли саміт.
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