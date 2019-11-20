 В Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек, - Минздрав

Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по Украине.

Сообщается, что зарегистрировано 4 случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

"За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек", - говорится в сообщении.

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