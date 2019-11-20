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Все про:грипп (435) Минздрав (2079)

 В Украине за неделю гриппом заболели более 150 тысяч человек, - Минздрав

Министерство здравоохранения сообщило, что за прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 150 832 человека, из них 67,3% - дети.

Об этом сообщается на сайте Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по Украине.

Сообщается, что зарегистрировано 4 случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

"За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом эпидсезоне в Украине могут заболеть гриппом от 4,8 до 6,7 млн человек, - ЦОЗ Минздрава

Источник: https://censor.net.ua/n3160813
 
 
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А кто у нас там, в МИНздраве? Правильно ЗЕлёный, как неженский огурец. Развёл, понимаешь ли эпидемии в стране. Крадёт видимо много и жрёт в три горла.
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Суржик перекочував на цензор. "Заболеть гриппом" - рос. або "захворіти на грип" - укр.
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Глядя на сексуальных террористов в Раде, страшно представить, как будут бороться!
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Мало було нам Зє-чуми, а тепер до повного щастя ще і Зє-грип приєднався... Бодай тих всіх "слуг уродів" Зє-холєра побрала 😕
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