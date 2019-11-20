 На встрече в "нормандском формате" намерен обсуждать проведение местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил журналистам в среду в Станице Луганской.
"...третий вопрос - это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал Зеленский.
Напомним, вчера на встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, Зеленский заявил, что обсуждение местных выборов на оккупированном Донбассе в "нормандском формате" можно начать только после вывода оттуда всех наемников.
Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного Украине Донбасса.
Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что в лучших условиях местные выборы могут состояться не раньше апреля.
возможность проведения местных выборов уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины
Не вистачає сил розправитись з Порошенком.
А про шкарлупки від катерів, котрі Україна, як виявилося, взяла на відповідальне зберігання як речовий доказ?
Что скажешь о заверении Зели что населенные пункты, из которых он предоставил приказ отступить, патрулировать полиция? А о скорлупки от катеров, которые Украина, как оказалось, взяла на ответственное хранение как вещественное доказательство?
Добре увійшла в роль.