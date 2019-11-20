 Зеленский: На встрече в "нормадском формате" хотел бы обсудить сроки настоящего прекращения огня на Донбассе, а не "фейкового"

Об этом Зеленский сказал журналистам в среду в Станице Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал он.

Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался.

"Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский