 Зеленский: На встрече в "нормадском формате" хотел бы обсудить сроки настоящего прекращения огня на Донбассе, а не "фейкового"

Об этом Зеленский сказал журналистам в среду в Станице Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное – это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал он.
Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался.
"Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат", - подчеркнул он.
На встрече в "нормадском формате" ЗЕлёносопельному Мудилле вазелину бы в буксу выхлопухи поболее накласть бы - а то Злобный Карлик так нахлобучит, шо ЗЕлёная бульба с носа надуется.
когда не будет никакой Украины.
Но его и Беню такой вариант устроит.
с х.лом который непричем
с фрау,(которую сначала обидел в болтовне с Трампом), которая совсем скоро уходит в отставку и СП-2 для нее святое (и которую трусит рядом с клоуном)
или с месье - "Я отдаю предпочтение легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуар ... вместо нелегальных украинских или болгарских банд"
с кем??? кто из них прогарантирует тишину? либо наказание за срыв...перемирия?
Тупий клоун. Тебе мають за ніщо.