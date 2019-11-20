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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Россия (74319) Пристайко (287) Зеркаль (229) Ермак Андрей (42)

 Переговоры с РФ сейчас идут больше на уровне советников президентов, - Зеркаль

Глава МИД Вадим Пристайко и советник президента Андрей Ермак играют роль во внешнеполитических решениях Владимира Зеленского.

Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в программе "Он воно як", передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеркаль, у Пристайко и Ермака разделены сферы ответственности, передает НВ.

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"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.

Она добавила, что Андрей Ермак привлечен к коммуникации с Россией.

"Общаются сейчас между собой более советники президентов по России, по Нормандии", - подчеркнула она.

В то же время на вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: "Президент".

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Источник: https://censor.net.ua/n3160806
 
 
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Я понимаю Елену Зеркаль - она дипломат и человек доказавший, как свою профессиональную состоятельность, так и верность Украине. А вот переговорщик от Зеленского с Россией от Украины не внушает ни какого доверия! Казачек то явно засланный к нам... Тут все переговоры сводятся к тому, как бы симитировать переговоры. Как бы "уставшему от войны народу" подсунуть белый флаг!
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А как же Беня? Петики все время говорят, что он главный?
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главный тот,кто главного запрягает петики метики,как житуха?
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Пристайко працював консулом в Австралії, в посольстві США, послом в Канаді, послом України в НАТО.... більшу половину свого життя прожив на Заході, дружина й діти живуть в Парижі, діти громадяни Франції, а він сьогодні розказує, що «є запит суспільства на мир з Росією».
Правду кажуть, що путін європейським політикам і урядовцям роздає "пропозиції" від яких важко відмовитись.

Дітям в Парижі треба забезпечити сите життя, а зебіли хавайте «запит на мир з Росією».
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То есть Ермак с Сурковым договариваются? Зеле останется только подмахнуть? Успокоила, спасибо.
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А вы хотите, чтобы Елена Зеркаль сама лично "передушила" ФСБшников?! Информированной даме достаточно указать на "явку и фигурантов", а далее - дело мужчин. Если такие есть, конечно...
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Это бронштейн с взятой фамилией - Ермак.
Ермаков с такой рожей не был.
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