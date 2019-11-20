Об этом заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила в программе "Он воно як", передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеркаль, у Пристайко и Ермака разделены сферы ответственности, передает НВ.
"Если это связи с европейскими политиками, реакции или последовательность действий, то, пожалуй, это Пристайко. Если это официальные переговоры, то это Пристайко", - сказала Зеркаль.
Она добавила, что Андрей Ермак привлечен к коммуникации с Россией.
"Общаются сейчас между собой более советники президентов по России, по Нормандии", - подчеркнула она.
В то же время на вопрос, кто более определяющий во внешней политике, Ермак или Пристайко, Зеркаль ответила: "Президент".
Правду кажуть, що путін європейським політикам і урядовцям роздає "пропозиції" від яких важко відмовитись.
Дітям в Парижі треба забезпечити сите життя, а зебіли хавайте «запит на мир з Росією».
Ермаков с такой рожей не был.