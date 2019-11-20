EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  457  14
Все про:Канада (1327) Портнов (490) санкции (7511) Шевченко Андрей посол (172)

 Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко

Правительство Канады может в ближайшее время снять санкции в отношении бывшего заместителя главы Администрации Президента времен президентства Януковича Андрея Портнова.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо", об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы не знаем точно дату", - сказал он, отметив , что снятие санкций состоится "скоро".

Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет по вопросам свободы слова при президенте осудил давление на "Схемы" и призвал Портнова не пользоваться журналистским удостоверением

Источник: https://censor.net.ua/n3160804
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Какие ж "санкции" к Портнову, если экс-гениальный прокурор Украины Юрик Луценко заявил, что Портнов - самый кристально чистый и честный? Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 236
 показать весь комментарий
 
 
«Олена Монова
3 год · Помнится, сразу после выборов, чуть ли не на следующий день, ко мне заскочил в комментарии какой-то мизерабль, вспенился в припадке, прыгал, гримасничал, орал о том, что пройдет полгода и Монова будет лизать жопу Зеленскому. Простому потому, что продажная, ну а про жопу это видимо уже что-то из личных детских психотравм.

Так вот. Я была очень великодушна в тот день и вместо того, чтобы сразу убить и закопать ******** скотину, как обычно делаю со всеми свидетелями переобувания Моновой, я потратила на скотину немного времени и заключила пари.
Что если спустя шесть месяцев меня таки застукают за некими манипуляциями с жопой Вавы, то я дам мизераблю денег и публично покаюсь.
Натомість если этого не случится, то покается уже мизерабль, после чего поест немного земли.
Я к чему это все написала. Чувак, пора, пока земля не замерзла.
 показать весь комментарий
 
ну а шо....патріот таки по версії зелепупів.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати в ЕС с Портнова санкции были сняты при Порошенко, соя что вы на это скажете.
 показать весь комментарий
 
 
"соя" в ужасе , какими темпами сдают Украину смешные идиоты .
 показать весь комментарий
 
ничего не скажут Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 3238будут сопеть в две дырки и отмалчиваться - в методичках по этому вопросу инструкций нет Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко - Цензор.НЕТ 766
 показать весь комментарий
 
Сегодня, 8 января, начало действовать решение Суда Европейского Союза о снятии санкций с
Снять Портнова с розыска постановила скандально известная судья, назначенная Януковичем
бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.
Об этом сам экс-чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Совет ЕС не подал апелляционную жалобу в установленные сроки решение Суда ЕС от 26 октября 2015 года, который признал незаконными все решения Совета ЕС о введении международных санкций против него.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Украденные подписи за отставку Шокина "нашлись" у Портнова
Еще 26 октября 2015 года
Суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова
суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова и снял арест с его имущества.
"Следует констатировать, что с этого момента решение люксембургского суда стало источником международного права и может официально использоваться как прецедент в судебных делах против Евросоюза заявителями из разных стран мира", - написал Портнов на своей странице в социальной сети Facebook. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/s-portnova-fakticheski-snyali-sankcii-557340.html
 показать весь комментарий
 
Портнолв рулит и в Америке.Порошенко надо принять душ.
 показать весь комментарий
 
Там в МЗС Канади, замість Христини Фрілянд, Ґазпром пристроїв якогось свого шмока.
Ну й власті Малороссіі, просють...
 показать весь комментарий
 
Ніщо не зупинить безальтернативні реформи й рішучі перемоги!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх