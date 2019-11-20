 Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо", об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Мы не знаем точно дату", - сказал он, отметив , что снятие санкций состоится "скоро".
Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.
Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.
3 год · Помнится, сразу после выборов, чуть ли не на следующий день, ко мне заскочил в комментарии какой-то мизерабль, вспенился в припадке, прыгал, гримасничал, орал о том, что пройдет полгода и Монова будет лизать жопу Зеленскому. Простому потому, что продажная, ну а про жопу это видимо уже что-то из личных детских психотравм.
Так вот. Я была очень великодушна в тот день и вместо того, чтобы сразу убить и закопать ******** скотину, как обычно делаю со всеми свидетелями переобувания Моновой, я потратила на скотину немного времени и заключила пари.
Что если спустя шесть месяцев меня таки застукают за некими манипуляциями с жопой Вавы, то я дам мизераблю денег и публично покаюсь.
Натомість если этого не случится, то покается уже мизерабль, после чего поест немного земли.
Я к чему это все написала. Чувак, пора, пока земля не замерзла.
Снять Портнова с розыска постановила скандально известная судья, назначенная Януковичем
бывшего первого заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.
Об этом сам экс-чиновник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, Совет ЕС не подал апелляционную жалобу в установленные сроки решение Суда ЕС от 26 октября 2015 года, который признал незаконными все решения Совета ЕС о введении международных санкций против него.
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Еще 26 октября 2015 года
Суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова
суд ЕС признал безосновательными санкции против Портнова и снял арест с его имущества.
"Следует констатировать, что с этого момента решение люксембургского суда стало источником международного права и может официально использоваться как прецедент в судебных делах против Евросоюза заявителями из разных стран мира", - написал Портнов на своей странице в социальной сети Facebook. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/s-portnova-fakticheski-snyali-sankcii-557340.html
Ну й власті Малороссіі, просють...