 Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слідство.Інфо", об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы не знаем точно дату", - сказал он, отметив , что снятие санкций состоится "скоро".

Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.

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