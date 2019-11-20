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 Политика Украины
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Все про:дети (3758) интернат (53) Министерство социальной политики (657) Юлия Соколовская (12)

 Минсоцполитики планирует до 2024 года сократить количество детей в интернатах минимум в 2 раза, - Соколовская

Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская сообщила о планах сократить количество детей в интернатах как минимум в два раза до 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Министр подчеркнула, что тема детства является приоритет Минсоцполитики на 2020 год.

"Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели - настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы к 2024 году как минимум вдвое сократить количество детей в интернатах и ​​предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще", - отметила Соколовская.

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Среди первоочередных целей Минсоцполитики, определенных Программой действий Правительства, - воспитание детей в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучномй, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребности и интересы детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3160801
 
 
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Міністрам треба пройти курси лінгвістики і основи комунікації, щоб не жахати населення. Минсоцполитики планирует до 2024 года сократить количество детей в интернатах минимум в 2 раза, - Соколовская - Цензор.НЕТ 2699
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Каждого первого министра соц политики.
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Мысли слуг народа Коломойского как у Буратино: маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые: землю и заводы продать, учителей уволить, детей сократить.
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И тогда Путин даст полтора мильярда.
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- Привет! Ты где учишься?
- В интернате, а ты?
- В интернете.
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