 Минсоцполитики планирует до 2024 года сократить количество детей в интернатах минимум в 2 раза, - Соколовская

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Министр подчеркнула, что тема детства является приоритет Минсоцполитики на 2020 год.

"Это отражено в средствах, которые мы заложили в бюджет-2020, в законодательных инициативах, которые мы подаем на рассмотрение парламента, а также в нашей главной цели - настолько способствовать развитию семейных форм воспитания и помогать семьям, чтобы к 2024 году как минимум вдвое сократить количество детей в интернатах и ​​предотвращать их попадание в интернатные учреждения вообще", - отметила Соколовская.

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Среди первоочередных целей Минсоцполитики, определенных Программой действий Правительства, - воспитание детей в семьях или в условиях, максимально приближенных к семейным, в благополучномй, доброжелательной и безопасной среде, где заботятся о потребности и интересы детей.