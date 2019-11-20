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 Политика Украины
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 На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра. АУДИО

Директор ГБР Роман Труба обсуждал с начальником патронатной службы бюро Александром Удовиченко проведение прокуратурой обысков в горсовете Днепра.

Это следует из записи, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.

Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.

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Напомним, в мэрии Днепра 13 сентября областная прокуратура провела обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом городского моста.

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в свою очередь написал, что обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160800
 
   
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пане Філатов, ваш вихід. Сподіваюся, що по слово до кишені не полізете На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра - Цензор.НЕТ 3298
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Труба стала каналізаційним колектором для всього Зє-лайна 😕
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Трубы своим указом назначил на эту должность Петя после проведенного конкурса.
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Зє!біли,вВи зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
У будь якій країні, навіть у Гондурасі, це потягло б на імпічмент ШанПанЗє та відставку всіх цих труб, рябих шавок та богданів.
Але вам пофіг, я так розумію?
Ви як збираєтеся виправляти те, що накоїли?
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Одним словом клоуни. Портнов втягнув цих дурників у свої брудні справи, тепер змушені будуть пакувати валізи на Ростов.
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ситуацию может спасти только редкая посаадка порохоботов во главе с их шоколадной свиньей
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Точно, це ж порохоботи тобі постійно в штани серуть!
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Чур! навіть відчути не встигаю, як ти язиком швидко злизуєш можеш глянуть--дупа вилизана
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После таких кацарылых ушлепков как ты.
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Рябошавка, де ти є, "незалежний" наш? Є думки щодо того, у скільки кримінальний кодекс оцінює такі розмови? Чи у нас більшого зла не існує, ніж відгамселити Геруса?
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Независимые правоохранительные органы, получающие указания от Зеленского и Богдана.
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