 На записях в кабинете Трубы зафиксировано обсуждение обысков в горсовете Днепра. АУДИО

Это следует из записи, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.
По словам автора публикации, данный разговор состоялся 13 сентября 2019 года.
Отмечается, что сначала Труба якобы получает от "Руслана" (вероятно генпрокурора Руслана Рябошапки. - Ред.) информацию о необходимости остановить обыски в Днепровском горсовете. После этого Удовиченко набирает следователя и переспрашивает, не проводятся ли обыски.
Напомним, в мэрии Днепра 13 сентября областная прокуратура провела обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом городского моста.
Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в свою очередь написал, что обыски в мэрии Днепра по фактам возможных злоупотреблений при реконструкции моста похожи на политический заказ.
У будь якій країні, навіть у Гондурасі, це потягло б на імпічмент ШанПанЗє та відставку всіх цих труб, рябих шавок та богданів.
Але вам пофіг, я так розумію?
Ви як збираєтеся виправляти те, що накоїли?