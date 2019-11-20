 На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам в среду во время посещения Станицы Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное", - заявил Зеленский.

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