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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3699) Донбасс (19976) разведение сил (95)

 На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что на трех участках в зоне проведения ООС на Донбассе, где было осуществлено разведение сил и средств сторон, в настоящее время нет обстрелов.

Об этом он сказал журналистам в среду во время посещения Станицы Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное", - заявил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160799
 
 
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Правильно ! Слава Свынарчукам На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7842
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Це бариґи. А свинарчуки з Трубою чай п'ють.
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Коли Юзік ходить між рядами в ВР він мені нагадує огра, який шукає поживу.
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Свинарчуки, свинарчуки .. А ти думав хто, три непорочні дєвіци ?
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это как несчастные случаи, нет, нет, а потом есть.
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Це Зєлєнскій пемейшов на самонавіювання:"Я самая обаятєльная і прівлєкатєльная!" (с).
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зеленский лично сидел сразу на трех участках и следил))?
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"...и это самое главное..." . Странное у него "главное" .
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Из-за ЧВК Вагнера многие африканские частные военные компании теряют контракты.

Африканские ЧВК заявили, что их сотрудники получают от $15.000 до $25.000 в месяц. Cолдаты ЧВК Вагнера получают от $1800 до $4700 в месяц.

Россияне стоят дешевле африканцев! Хахаха
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Моника Зеленски ещё тупые Януковича!
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Не пойму.
На кого, своей "честностью" ЗЕ-Моника больше похож:
На "сливной бачок" или на "соловьиный помет"?

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Зе ЗЕ леная лапша даже соболезнование о гибели комбрига не выразил главнокомандующий стыдно о чем говорить ещ можно с мелочей складывается все о ВАС
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Да просто всё тихо и спокойно... Вот, только не пойму то, что борта доставляют раненых из зоны военных действий уже и в Киев. Видать переполнены военные госпитали Днепра и Харькова
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