 На трех участках разведения сил на Донбассе никаких обстрелов нет, - Зеленский

Об этом он сказал журналистам в среду во время посещения Станицы Луганской, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу вас всех заверить, что на трех участках разведения никаких обстрелов сейчас нет, и это самое главное", - заявил Зеленский.
Африканские ЧВК заявили, что их сотрудники получают от $15.000 до $25.000 в месяц. Cолдаты ЧВК Вагнера получают от $1800 до $4700 в месяц.
Россияне стоят дешевле африканцев! Хахаха
На кого, своей "честностью" ЗЕ-Моника больше похож:
На "сливной бачок" или на "соловьиный помет"?