 Кабмин уволил заместителя Скалецкой Загрийчука, - Гончарук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналистам на брифинге после заседания правительства 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук.

"По Загрийчуку. Он действительно подал заявление об увольнении. Министр инициировала рассмотрение этого вопроса на заседании правительства, и мы решили удовлетворить его заявление", - заявил премьер.

Загрийчук был назначен на должность в сентябре 2019.

Ранее он работал хирургом Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук предложил написать заявление на увольнение гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой и генеральному директору Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирине Литовченко.

В связи с этим работники МОЗ 24 сентября работники обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, где призвали его прекратить давление на госслужащих, а также заявили, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Гончарук ответил на обращение работников Минздрава.

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