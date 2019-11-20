 "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине

"Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии. - Ред.)", - заявил Столтенберг в среду в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса, и отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.

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Кроме того, Столтенберг заявил о сотрудничестве НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.