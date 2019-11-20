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 "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в Североатлантический альянс, оказывать должную поддержку странам Черноморского региона, в частности, Украине и Грузии.

"Мы являемся партнерами с Грузией и Украиной в Черноморском регионе. Мы призываем союзников выделять необходимые ресурсы, кадры, для того, чтобы быть уверенными - мы предоставляем больше практической помощи (Украине и Грузии. - Ред.)", - заявил Столтенберг в среду в преддверии встречи глав МИД стран НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что НАТО поддерживает Грузию в ее стремлении стать членом Североатлантического альянса, и отметил помощь альянса в укреплении системы обороны Грузии.

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Кроме того, Столтенберг заявил о сотрудничестве НАТО с военно-морскими силами Грузии и Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3160795
 
   
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Народ Украины готов и будет защищать свою страну, но нету уверенности в центральной власти - готова ли центральная власть отстаивать национальные интересы Украины? Выход есть - Украине нужны национальные лидеры и национализм должн стать обединяющей идеей общества.
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пусть парнері віполнят будапештский меморандум. пусть кацапстан уничтожат
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Уже "помогли" . Nord Stream 2 запускают . "Мы являемся партнерами", - Столтенберг призвал страны НАТО в полной мере помогать Украине - Цензор.НЕТ 593
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