 Кабмин переобъявил конкурс на пост главы Национального агентства по управлению Зоной отчуждения

Об этом сказал журналистам на брифинге после заседания правительства 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук, передает журналист Цензор.НЕТ.

"Ни один человек, прошедший отбор, нас не устроил, - сказал он. - Там, где у нас есть сомнения, мы готовы подождать. Здесь мы приняли решения, чтобы не создавать слухов, потому что вокруг этого конкурса было много манипуляций. Поэтому, чтобы оздоровить атмосферу вокруг этого конкурса и чтобы больше сильных кандидатов подалось".

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Напомним, по информации экс-нардепа, журналиста Сергея Лещенко, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности. В частности, претендовала, чтобы ее человек возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.