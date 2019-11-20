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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11357) Зона отчуждения (118) Гончарук_Алексей (294)

 Кабмин переобъявил конкурс на пост главы Национального агентства по управлению Зоной отчуждения

Конкурс на должность руководителя Национального агентства по управлению Зоной отчуждения переобъявлен.

Об этом сказал журналистам на брифинге после заседания правительства 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук, передает журналист Цензор.НЕТ.

"Ни один человек, прошедший отбор, нас не устроил, - сказал он. - Там, где у нас есть сомнения, мы готовы подождать. Здесь мы приняли решения, чтобы не создавать слухов, потому что вокруг этого конкурса было много манипуляций. Поэтому, чтобы оздоровить атмосферу вокруг этого конкурса и чтобы больше сильных кандидатов подалось".

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Напомним, по информации экс-нардепа, журналиста Сергея Лещенко, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко добивалась назначения своих ставленников на высокие должности. В частности, претендовала, чтобы ее человек возглавил Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3160793
 
 
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єдина зона отчуждения це домбас, а там сивуха бродить
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Юля хотіла. Але їй сказали, що зона належить до "сладєнькоВо". І це для "зюзіків" Кабмин переобъявил конкурс на пост главы Национального агентства по управлению Зоной отчуждения - Цензор.НЕТ 6840
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На цю посаду можна призначити дурня, тому можна брати усіх зебілів.
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Оууу!.. это та посада, которую просила для себя (на кормление) баба Йуля..
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