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 Политика Украины
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Все про:ассоциация (931) Кабмин (11357) Гончарук_Алексей (294)

 Премьер Гончарук представил онлайн-систему, которая в реальном времени мониторит выполнение Соглашения об ассоциации

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук представил онлайн-систему "Пульс Соглашения", с помощью которой можно в режиме реального времени мониторить выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Правительство открыло Пульс Соглашения - онлайн-систему мониторинга реализации мероприятий выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. То, что не могли сделать до этого за предыдущие 2 года", - подчеркнул премьер.

По его словам, информационная система мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации была разработана еще три года назад, но запустили ее только сейчас.

"Пульс Соглашения позволяет отслеживать прогресс выполнения плана мероприятий в режиме реального времени и показывает, от кого в конкретный момент зависит выполнение каждого задания. В ней четко очерчены конкретные задачи в 24-х областях общественной жизни, которые охватывает Соглашение об ассоциации. Для нас важно быть максимально открытыми перед гражданами, бизнесом и иностранными партнерами", - подчеркнул глава правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/n3160790
 
 
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молодой, талантливый премьер освоил вкладку "задачи" в microsoft outlook?
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Ця програма тепер у кожному електричному самокаті.
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Он не знает , что делать , вот делает то , что делает .
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"Пульс Соглашения" . Премьер Гончарук представил онлайн-систему, которая в реальном времени мониторит выполнение Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 7531 Пульс неровный , с перебоями . То на запад , то на восток перекашивает .
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Соглашение работает. После Польши дешёвую раб.силу получит Германия.
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