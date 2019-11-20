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 Политика Украины
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 "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

Депутат Слуги народа Юрий Корявченков заявил, что просил новоназначенного руководителя полиции Кривого Рога Сергея Лукашова вернуть доверие криворожан к полиции. В противном случае, могут включится другие силовые органы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом депутат рассказал в комментарии НВ.

Юрий Корявченков подтвердил, что встреча с участием главы Криворожского главка и депутатов Слуги народа состоялась в сентябре. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. На нас большая ответственность. Хотим, чтобы все было по закону: началась борьба с наркоторговлей, с незаконными игровыми залами, а также с незаконными пунктами приема металла. Чтобы все правоохранительные органы работали вместе. Вот и все", - заявил Корявченков.

После обнародований аудиозаписей со встречи, Корявченко сказал, что не обсуждал данную ситуацию с президентом Владимиром Зеленским или руководителями фракции Слуга народа: Давидом Арахамией и его замом Александром Корниенко.

Кроме того, депутат отметил, что не влиял на назначения должностных лиц в правоохранительные органы Кривого Рога. "Никого мы не назначали и не утверждали. Мы, как депутаты не имеем такого права. Кандидатура Лукашова появилась по линии Министерства внутренних дел, а именно областного начальника УВД (Управления внутренних дел в Днепропетровской обл. - Ред.)", — подчеркнул Корявченков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Также депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи. "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы".

Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков ответил: "Нет, я никого не предупреждал".

Депутату неизвестно, кто мог записать разговор и почему он появился в сети спустя практически два месяца. Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

Источник: https://censor.net.ua/n3160789
 
 
 Топ комментарии
 
Юзік Криворізький, вирішує всі питання!

"Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи - Цензор.НЕТ 3910
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Та этот жирлбас и так дух тяжелый пустил... зелепупсики такие сцыклявые... вот щас он смелый на все 200 кг, потому сто "крышу през держит", а вот он уже похудел на весь объем отваги... говнишка в них много, в этих пупсиках...
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Клоуны в раде - кто мог знать, кто мог знать.
Худе только воры как в предыдущей раде
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Юзік не горобець, випустив і він придушить "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи - Цензор.НЕТ 6011
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Ну, мижливо у їхньому середовищі це не погрози. Тоді боюсь навіть уявити, які погмози у них.
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Це розмови "середовища 90-х років". Все чітко і конкретно у відповідності з Кримінальним Кодексом
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И вообще, Юзик попал в Раду через постель с Яременко, без табу.
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Надо на входе в Раду построить весовую . Перевес- штраф !
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в цього мудака, навіть, на ******** дорозі вага покаже "перевес"
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влада збуджує, влада перевтілює людей.
не кожен може пережити владу.
нового нічого.
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от лайно, кривороге (чи криворіжське)
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Да подвердил разговор был дальше не интересно факт на яйцо
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Он высказал предположение, что общество пытаются отвлечь от более существенных событий в стране.Источник: https://censor.net.ua/n3160789

этот дурачок случайно проговорился
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ну хоть признал что настоящие записи а разумков дурока клеит
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Корявченко!? Это от слова КОРЯК у него такая фамилия? Или от КОРЯвый? умственно корявый. Кстати, как там его помощница? Ну, жена его, что типа экономист.
ЗеДятлы, вот ваши любимцы такие, один кнур у тёщи угол за бюджетные бабки арендует, второй хряк жену себе в помощницы депутата за бюджетные деньги пристроил. В замминистры через кровать тёлок устраивают. Цирк да и только. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 3427
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дятел на дятле и тридирастом погоняет, акуеть выбрал нарид себе вошьдей "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 8088
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Юзик, ты тоже в раду попал через постель с ЗЕ???

Ты же тупое, клоун.
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Странно, народ любит актеров в 95 Квартале, но ненавидят их во Власти.
Видимо, в 95 Квартале они были на своем месте, а во Власть попали случайно, по вине того же народа!
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Ви колись могли витримати бодай 5 хвилин це лайно під назвою "95-ий квартал"? Та це ж стерильний совок, що застряг у совковому "квн-і". Утім, може Ви фанат цього всього. "Ми сказали: дуже переживаємо за Кривий Ріг. Жодних погроз", - нардеп Корявченков прокоментував скандальні аудіозаписи - Цензор.НЕТ 9606
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"... "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков..."
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тепер рекет блаЗЄнських можна називати "пєрєживанієм_ЗА_крівой_роґ". Просто "кушать_нє_маґу"(с) так "пєрєживаю" . Даже "сладєнькоє" в душу нє лєзєт.
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Кхм... Это провал.
1. Если эта запись настоящая, то значит и остальные опубликованные Поляковым - тоже настоящие. Эх Юзик, сдал ты компанию.
2. Налицо давление на полицию - только за это в США политик уже подал бы в отставку.
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а все таки интересно, это юзик через постель "назначил" гламурную замминистра?
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Появился реальный шанс скинуть вес, как у М из РПЛ после скандального видео.
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А вот помню , была такая Чичолина. Красная шапочка всех времён и народов. Она тоже занималась законотворчеством. Было весело.
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Поляков и его наниматели системно работали против Зеленского.
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Системно работали против Зеленского Богдан, Труба, этот толстяк и остальные гопники, которые считают, что схватили Б-га за бороду. Вот это все к ним, по крайней мере процентов на 95(число-то какое знаменитое).
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Ну и сам Зеленский также очень активно работает против себя. Настолько активно, что диву даешься и задаешься вопросом: он нормальный, или по нему плачет психушка с тюрьмой?
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Засмерділа всю Україну зелена нечість,що не день зашквар.
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