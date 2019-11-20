 В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал журналистам на брифинге после заседания правительства 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы близко подошли к достижению договоренностей с нашими коллегами - на рабочем уровне. В практике работ с МВФ беспрецедентно, когда это достигается за несколько месяцев. Нормально, когда переговоры длятся год. Поэтому сказать через несколько месяцев, что мы не пришли к согласию - нормально… Независимо от того месседжа, с которым МВФ уедет из Киева, наша работа будет продолжается. Мы с каждым днем все лучше понимаем друг друга", - сказал он.

Гончарук уточнил, что есть рабочая группа, члены которой между собой постоянно коммуницируют.

"Я оптимистически настроен, и думаю, что соглашение будет уже в этом году. Но чтобы не сеять иллюзий, я бы воздержался от точного ответа", - добавил премьер.

Напомним, 15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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