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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11357) МВФ (2759) Гончарук_Алексей (294)

 В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук

За два месяца переговоров с МВФ достигнут большой прогресс, однако сложно прогнозировать результат переговоров.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал журналистам на брифинге после заседания правительства 20 ноября премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы близко подошли к достижению договоренностей с нашими коллегами - на рабочем уровне. В практике работ с МВФ беспрецедентно, когда это достигается за несколько месяцев. Нормально, когда переговоры длятся год. Поэтому сказать через несколько месяцев, что мы не пришли к согласию - нормально… Независимо от того месседжа, с которым МВФ уедет из Киева, наша работа будет продолжается. Мы с каждым днем все лучше понимаем друг друга", - сказал он.

Гончарук уточнил, что есть рабочая группа, члены которой между собой постоянно коммуницируют.

"Я оптимистически настроен, и думаю, что соглашение будет уже в этом году. Но чтобы не сеять иллюзий, я бы воздержался от точного ответа", - добавил премьер.

Напомним, 15 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с миссией Международного валютного фонда в Украине: руководителем миссии Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

Они обсудили условия открытия новой программы расширенного финансирования с миссией МВФ в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160788
 
 
 Топ комментарии
 
Ага, прогрес- погодились приїхати ще раз попіжже. В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4287
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Гончарука сходу не послали на хрен - так теперь это уже большой прогресс
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суки, заберіть в єБєні те, що він вкрав з Привату і, на кілька років, можна забути про МВФ В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5944
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Гончарука сходу не послали на хрен - так теперь это уже большой прогресс
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Ага, прогрес- погодились приїхати ще раз попіжже. В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4287
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Народ хочет знать , как "близко вы подошли к достижению договоренностей с нашими коллегами - на рабочем уровне " .
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суки, заберіть в ***** те, що він вкрав з Привату і, на кілька років, можна забути про МВФ В переговорах с МВФ достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5944
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прогрес це коли влада не буде жити в борг.
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Какой приход , такой и поп ? Или другими словами , какой народ , такая и власть ?
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Так хто ж з адекватних людей повірить "слугам урода" , якщо вони навіть не здатні домовитися з жінками певної поведінки . А тим більше, коли їхній пахан - злодій і матєрщинщик Бєня Калашмойський 😕
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Врет как дышит! МФВ ясно сказал , что если Приватбанк возвращаться к бени , кредита не будет , так в чем прогресс ?
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прогрес есть но результатов ноль! кроме того что открыли рынок земли в стране где нет правосудия.....пустили всё с молотка.......на этом фоне премьер на самокате не внушает доверия......
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Шта??! (Царьов) Прогрес значний досягнутий, але про результати говорити рано. Це вони там всі так логіку будують? Тобто ігнорують.
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"достигнут большой прогресс, но о результатах пока говорить рано"
Якщо є прогрес, то є й результат. А якщо прогрес є, а результат під запитанням, то який же це прогрес?
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Пусть Зе вышвернет своего патрона, ублюдка Коломойского и все станет на место. Правда ЗеРоц не посмеет
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після оприлюднення прослушки з труби прогрес стане ще більшим, ніж після арешту банкіра О.Гриценка.
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Зеленский бурчит, ПреЗЕдентству не рад:
- Тупик! Не помогут ни наглость, ни блеф.
ШЕФ требует: ,,Деньги верни за "Приват"!
- Гони Коломойского! - жжет МВФ.
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З продавцем домовився про ціну за машину,залишилось тільки гроші назбирати. Так само і тут.
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Так ты, самокатчик, хоть о прогрессе расскажи. А мы посмеёмся.
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О чём " договорённости"???? Во сколько раз ещё надо повысить тарифы населению и цены на всё? И что ещё выставить на продажу? Хотя что уже продавать? Скоро последнюю рубаху сдирать начнут..
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Рабинович сказал, что за продажу украинской земли Соросу, Зеленскому глаз на жопу натянет.
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Из-за ЧВК Вагнера многие африканские частные военные компании теряют контракты.

Африканские ЧВК заявили, что их сотрудники получают от $15.000 до $25.000 в месяц. Cолдаты ЧВК Вагнера получают от $1800 до $4700 в месяц.

Россияне стоят дешевле африканцев!
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