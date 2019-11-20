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 Общество
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Все про:Зеленский (3699) Крым (22087) Епифаний (203) ПЦУ (487)

 Епифаний призвал Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ

Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призывает президента Владимиру Зеленскому, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры по прекращению давления оккупационными властями в Крыму на ПЦУ, говорится в заявлении Священного Синода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно опубликованному на сайте ПЦУ заявлению, ожидается уничтожение единого храма Православной церкви Украины в Симферополе и центра Крымской епархии ПЦУ, доступ к которому ранее уже был невозможен из-за действий оккупационных властей.

"Ранее Комитет ООН по правам человека в связи с полученной жалобой от православных украинских верующих Симферополя в качестве временной меры дважды обязывал Россию не выселять Крымскую епархию ПЦУ из кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе. Однако власти РФ игнорируют обязательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "администрация Евпатории" обратилась в "суд" с целью обязать Управление Крымской епархии УПЦ (ПЦУ) снести "собственными силами" храм в честь Успения образа Божией Матери "Неопалимая Купина" религиозной общины ПЦУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационная власть пытается снести храм ПЦУ в Евпатории, - Епифаний

В ПЦУ подчеркивают, что подобные действия являются грубым нарушением международных обязательств РФ в сфере обеспечения прав человека.

"Обращаемся к президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому, Кабинету министров Украины, правоохранительным органам дать надлежащую оценку выше упомянутым действиям оккупационной российской власти в Крыму и принять возможные меры для их прекращения, в том числе дипломатическим путем", - сказано в заявлении.

Кроме того, в ПЦУ просят международное сообщество, демократические страны и международные организации, в частности ООН и ОБСЕ, принять неотложные меры, чтобы побудить РФ прекратить грубое нарушение права на свободу совести в Крыму.

"Отдельно отмечаем необходимость срочно и безотлагательно принять решение Кабинета министров Украины относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - подытожили в ПЦУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3160781
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕ в Бога не верит, сам сказал, гони бабло, сыграет на пианино...
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Какие поповьи разборки дурень?
Свобода вероисповедания права человека слыхал что то про такое?
Или ты только одно право знаешь у человека выбирать и быть избранным в связи с необходимостью выполнения рашкой минских соглашений для снятия с нее санкций?
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Президент є гарантом Конституції та зобов'язаний контролювати те, щоб була свобода віросповідання.
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давай опять в томосы ломанемся, в поповьи разборки
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Президент є гарантом Конституції та зобов'язаний контролювати те, щоб була свобода віросповідання.
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Какие поповьи разборки дурень?
Свобода вероисповедания права человека слыхал что то про такое?
Или ты только одно право знаешь у человека выбирать и быть избранным в связи с необходимостью выполнения рашкой минских соглашений для снятия с нее санкций?
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Только полные зебилы не знают, что независимая церковь - это один из атрибутов независимого государства
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Так, церковными делами у нас, вроде, порошенко занимается...
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Після заходів зекоманди віруючих ПЦУ в Криму не залишиться.
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ЗЕ в Бога не верит, сам сказал, гони бабло, сыграет на пианино...
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Хочется смеяться, но это реальность...
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Тут не меры. Тут хай нужно подымать на весь мир !
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Чувствуется жгучая зависть кацапа. Ведь у вас, кацарылых церковь самопальная и без Томоса)))
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Не до того звертаєшся, шановний.

До речі, і б бога не проси нічого, бо він може й дати і ти не знатимеш що з цим робити..
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Да страть хотел Зеленский на храмы ПЦУ, как и на всю ПЦУ. Не РПЦ же.
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Зря . В его команде почти все сексуально озабочены . Остальные "по-приколу" .
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негоже президенту з якимось митрополитішкою раду тримати, тут повинна фігура бути на рівні не нижче патріарха укрїни
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Это все равно что , требовать у иудеев извинений за то что распяли Христа.
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Рымляни законопослушеые исполнители, иудеи засудили к распятию, римские воины выполнили решение иудейского суда.
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Ага, ЗЕ помочь сможет только пожрать шаурму.
Кловун президентом никогда не станет, он всегда остантся кловуном!!!
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