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Все про:Газпром (2939) Нафтогаз (2788) Новак Александр (129)

 Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год, - министр энергетики РФ Новак

Российская Федерация предложила Украине с 2020 закупать напрямую 15 млрд кубометров газа в год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - сказал он.

При этом он отказался комментировать перспективы газовых консультаций и предложил дождаться официального ответа украинской стороны на предложение "Газпрома".

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Министр энергетики РФ Новак назвал "абсурдным и подлежащим отмене" иск "Нафтогаза" против "Газпрома" на $12 млрд

Источник: https://censor.net.ua/n3160776
 
 
 Топ комментарии
 
нам не нужен сруский газ, лучше купим в европе у сша хоть у черта лысого но не у кацапов....
все что у нас должно быть общего с срускими - это забор на границе и всё!
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Все что предлагает,ловушка.Они без этого не могут. Экономику не умеют делать. Вот и ловят на ресурсах,якобы дешевых. А потом лезут за преференциями.
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Нет, покупаем мы уже европейский)) А где они его взяли (накачали, или купили у кого) нас не касается.
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чтобы они опять под новый год вентиль перекрывали? зе-лох будет дебил если согласится...
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Як можна серйозно мати справи з країною, яка де-факто не визнає міжнародне законодавство?
Тим більше, що вона всією своєю історією доводить, що для них договори не просто нічого не варті, а є інструментом для "розвести лоха" на гроші чи тереторії.
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11млрд. кубов ето Украина потребляла газа без ОРДЛО. Наверное ***** еще посчитал что автономной республике приднестровье *днр* Украина будет обязана закупать ежегодно 4млрд. кубов газа за наш же счет.
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У кацапов сейчас знатно горит срака,учитывая что в Польшу уже прибыл первый СПГ-танкер с американским газом для Украины...Да и поляки от кацапского газа отказываются с 2022 года.... турецкий поток дальше Турции не пойдет и т.д 😁
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Очередная попытка посадить Украину на газовую иглу, полностью вытеснить поставки из Европы, создать очередную прокладку для зарабатывания денег для 5 колонны.Согласно баланса газа в 2018 собственная добыча 20,9 млрд. куб. м импорт (Европа) 10.6 млрд. куб. м, отбор из хранилища 0,8 млрд.куб.м итого 32,3 млрд.куб.м потребление населением 11,6 млрд.куб.м промышленность 11 млрд.куб.м тех.нужды 3,7 мллрд. куб. м теплогенерирующие предприятия 6 млрд.куб.м итого 32,3 млрд.куб.м (http://e-b.com.ua/get/?t=news&id=12116)
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дешевый сыр в мышеловке или скупой платит дважды.
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