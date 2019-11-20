 Россия предложила Украине закупать 15 млрд кубометров газа в год, - министр энергетики РФ Новак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", - сказал он.

При этом он отказался комментировать перспективы газовых консультаций и предложил дождаться официального ответа украинской стороны на предложение "Газпрома".

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать", - резюмировал он.

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