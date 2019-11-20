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 Политика Украины
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Все про:Сытник (725) Вовк_Павел (72) Труба (192) Окружной админсуд Киева (35)

 Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может, имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?". АУДИО

Директор Национального антикоррупционного бюро мог предупреждать главу ГБР Романа Трубу о том, что его заместители фигурируют на записях НАБУ, сделанных в кабинете экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и начальника его патронатной службы Александра Удовиченко, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Богдан дает указание Трубе остановить обыски: "Пока есть МВФ, не трогать "Приватбанк" и НБУ. - Кто написал? - БАЙ". АУДИО

Удовиченко после разговора Трубы с Сытником спрашивает: На звуке попали или на что?

Труба: Не знаю ничего. Он просто позвонил сказать, что там будут мои замы, речь идет о судебных решениях, отмене... Говорит, просто оцени правильно всю ситуацию для себя, как директор. Может он имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?

После перешептывания Удовиченко говорит: "Артем наш фактический союзник, потому что думает, что пи*да им".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности, - Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Также читайте: "Это судья Павел Вовк, собеседование было в рамках первого конкурса в Верховный Суд в 2017 году", - экс-член комиссии ВККСУ Козлов о голосе на "пленках из ОАСК"

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3160772
 
 
 Топ комментарии
 
Вот так члив. Это называетя Игра в имитацию. Куча бесполезных ручных и подконтрольных презеденту структур. ДБР и Набу должны быть независимыми, а не собаками на поводк
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Фейспалм, рука-лицо..

Походу клоунада на ближайшие 5 лет обеспечена..
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закінчиться набагато швидше при чому абсолютно не смішно для клоунів Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 2433
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Клоунада все же лучше, чем свинарник со свинарчуками при хряке-мародере.
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ну да, ну да, Труба рур вже показав і Яременко і Поляков з Скороход про Зе лайно, звісно ж вам зебілам в лайні комфортніше, ваша атмосфера-рідна. Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?" - Цензор.НЕТ 6104
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Вот эти мразям 🤢🤡💩🐒🧟‍♂️🧙🏿‍♀️ 👊 ,а не пять лет
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Вот так члив. Это называетя Игра в имитацию. Куча бесполезных ручных и подконтрольных презеденту структур. ДБР и Набу должны быть независимыми, а не собаками на поводк
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И все за народные деньги, вот так "слуги"...
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Саме так. Але закони приймають Скоти Народу, тому про незалежність можна забути.
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Говнюк на говнюке сидит, и говнюком поганяет. И эти люди хотят хорошо жить...
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Это какой-то канализационный коллектор, а не чиновники Украины. Простите, но Вы в дерьме.
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Надеюсь всем понятно кто заказал прослушку Трубы, Петя будет делать все чтоб дискредитировать своих обвинителей.
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Они без Пети палятся по полной.
А у поклонников шмаркли ПАПа во всем виноват.
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Порох исподтишка подложил прослушку в кабинет Трубы.
После этого специалисты ГБР приварили под тишок вентиляции защитную решётку.
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Ні. Принесли в коробці з тортом Рошен. Кожен з'їв по жучку-роботу разом з тортом. Жучки закріпилися всередині тіл намертво. І тепер до кінця життя он-лайн ми слухатимемо цих виродків. А це ще не виставили записи з їхніх спалень Труба про дзвінок Ситника у справі "плівок Вовка": "Сказав, що там мої заступники. Може, мав на увазі, щоб їх зараз зах**рити?" - Цензор.НЕТ 7041
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І головне - 73% точно знають, хто там організував чиє прослуховування Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 7303
...
"Никогда еще Порох не был так близок к провалу. Спасло только то, что Виталий Кличко распорядился закрыть Провал на реконструкцию" (с)
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Вас турбує хто встановив прослушку, а може треба переживати за те, що ця прослушка виявила?
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Дурню, скажімо, "пєтя" замовив. Записали. І у "пЄті" розчарування: там труби_з_ситниками_тпа_иншою_наволоччю ведуть лише законні розмови. Але ж ні -- ці виродки поводяться як злочинне угрупування, що оплачуємо ми, платники податків. Вони свідчать про те, що блаЗЄнський замовляє справи у непідконтрольних йому органів. То яка тобі різниця хто замовив прослуховування?
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У тебе немає уявлень про інші типи стосунків, взаємодій та інтеграцій, окрім зкріпного "холоп-барин"?
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И кто-то еще со мной спорит, что это шапито больше года не продержится ))
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Интересно, какие буквы вместо **, ваши версии Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 1727
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и вроде же на сложных конкурсах выбирали, а выбрали в итоге гавно в трубе...значит конкурсы были имитацией, ибо выбирали комиссии из старорежимных таких же коррупционеров. Надо, чтобы выбирали иностранные профессионалы с незапятнанной репутацией и мировым именем...
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Трубу назначил именно Поросенко, так что все претензии к нему.
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гы! Трубой руководит Богдан, так что все претензии к Порошенко. логично, ****. Труба о звонке Сытника по делу "пленок Вовка": "Сказал, что там мои замы. Может имел в виду, чтобы их сейчас зах**рить?" - Цензор.НЕТ 9208
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Труба зашёл в свой кабинет и увидел, как Портнов чего-то шебуршит в вентиляции.

- Андрюха мля, а ты что тут делаешь?!
- Трамвай жду.
Вышел Труба из кабинета, идёт по коридору - вдруг резко остановился:
"Стоп... какого зуя... В МОЁМ КАБИНЕТЕ ТРАМВАЙ?!"
Залетает обратно - всё в порядке, вентиляция закрыта, Портянки нетутя.
"Уехал" - подумал Труба.
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Нинішній директор ДБР Роман Труба активно оскаржував рішення місцевих рад на підтримку Євромайдану. Більшість із таких адміністративних позовів задовольняв Львівський окружний адміністративний суд. А в листопадi 2019 вiн каже: "У ДБР створено підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках - ми відібрали кращих, професійних слідчих, які ефективно працюватимуть над «справами Майдану» далі."(с)
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труба должен уже личные вещи в кабинете складывать в коробок и готовиться на выход)) полный зашквар)) новые решалы-барыги дорвались к кормушке)) и это только начало каминг аут))
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Не, ну теперь сразу понятно из-за чего люди погибали не из-за чего.
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"Артем наш фактичний союзник, бо думає, що пи*да їм".
ЇМ - це кому?
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Рома, тебе не обидно, что Петро смело ездит по заграницам и тебе рожи корчит? Где твое самолюбие, где достоинство???
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Зробили вас зебілів файно та й решту нормальних теж...
Буде весело але не довго..
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Я так понимаю, что вечер томным не будет. День выдался на славу, нужно, чтобы и вечер был не хуже. Гиены пожирают друг друга. Приятного, зебилы, и шоб вы подавились всем этим.
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какая-то канализация там, а не антикоррупционеры.
я думал, что при порохе было много скандалов в "верхах", но сейчас просто писец
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