 Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в среду на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".
В пример подобных заявлений президент упомянул призывы Киева к пересмотру минских соглашений.
"Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - отметил Путин.
"И еще: принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким", - добавил он.
"Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно", - сказал он.
Путин также заявил, что рассчитывает на то, что украинские войска не возвратятся в так называемые "серые зоны" на Донбассе.
"Рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - сказал Путин.
Кроме того, он заявил, что возможный возврат на линию разграничения сил нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.
Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что Киев может выйти из минских соглашений.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал условия минских соглашений "кабальными" для Украины.
что ждёт украинцев после продажи земли...
***** все знает..
все как он мечтал - любое его слово, даже бредовое, ловится на лету малоросской моськой, готовой к любой команде хозяина... старайся! а то...хозяин передумает и встречи не будет!
"Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ йде зі своєї посади після років боротьби у міжнародних судах. Десятки прецедентів, тисячі сторінок справ України проти Росії щодо незаконної анексії Криму та окупації Донбасу, сотні медійних приводів та активна підтримка України з боку світових лідерів: від Польщі до Великобританії. ТЕПЕР ЦЕ ВСЕ В ТРУБУ.
В смітник.
«Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", - сказала Зеркаль.
Нинішня влада взяла повний курс на капітуляцію перед Росією жодних судів, оскаржень, санкцій, і не дай Бог заяв проти агресора бути не можу. Це чи не офіційна позиція Офісу президента. Це позиція України перед 9 грудня.
Вже сьогодні європейські та російські ЗМІ говорять про те, що «документ» до підпису Зеленського та Путіна готовий. Пристайко готовий «до компромісів», а влада до здачі країни." - написав блогер.
Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3160694
Не встигнеш виконати ці, будеш виконувати змінені.
А страна.ua кто вообще владеет?
Слышал Олеся Медведева на ОПЗЖ вроде как работает или нет?
а Зеля, чмо поганое - их собирается выполнять.
не чувствуете разницу?
Тебе чего не хватает? Пошел ты на ... й!!!! Это просто от меня!!
Порошенко хвастается, что минские угоды это его мирный план