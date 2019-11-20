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Все про:Путин (25171) Россия (74319) Донбасс (19976) минские соглашения (2689)

 Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в среду на форуме ВТБ-Капитал "Россия зовет!".

В пример подобных заявлений президент упомянул призывы Киева к пересмотру минских соглашений.

"Сейчас звучат все чаще и чаще тезисы о том, что Минские соглашения должны быть пересмотрены", - отметил Путин.

"И еще: принятый Радой, парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский, сказал, что, наверное, это можно сделать, но не знает, каким", - добавил он.

"Ну, как нужно оценивать такие заявления? Для меня это непонятно. Думаю, что и для вас это непонятно", - сказал он.

Путин также заявил, что рассчитывает на то, что украинские войска не возвратятся в так называемые "серые зоны" на Донбассе.

"Рассчитываю на то, что не будет возврата в эти "серые зоны", потому что мы уже слышали от некоторых политических деятелей о том, что в эти зоны, откуда ушли войска, должны быть заведены национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать определенный правопорядок. Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов", - сказал Путин.

Кроме того, он заявил, что возможный возврат на линию разграничения сил нацгвардии Украины только ухудшит ситуацию и вызовет "зеркальный ответ" Донбасса.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил, что Киев может выйти из минских соглашений.

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал условия минских соглашений "кабальными" для Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3160771
 
 
 Топ комментарии
 
пусть падло всё отдаст.и крым и донбасс
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кремлевский шакал будет повешен.
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Забавляют разговорные обороты этого старика )) Такой себе рассудительный,самоуверенный в себе болван,который знает,что с него не начнут ржать. На самом деле несет такую пургу,что сумасшедшим и не снилось.Воистину - говори глупость с уверенным видом и тебе поверят ))
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Так говорите как-будто многое может быть хуже, чем когда половина населения не может заплатить за коммунальные услуги. Под руководством узкой группы олигархов, Украина близка к исчезновению с карты мира (население с 52 миллионов упало так, что уже и Турция в два раза больше населения имеет. А раньше население Турции было меньше)
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Ждёт только одно, тут и к тёте Хае ходить не надо.
Пересмотр минских соглашений по урегулированию на Донбассе неприемлем и контрпродуктивен, - Путин - Цензор.НЕТ 3970
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А с чего такая уверенность, что все сразу кинутся ее продавать? Неужели вы считаете всех кто имеет распаеванную землю у себя в собственности дебилами?
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Путин, для начала отдай Дебальцево.
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пусть падло всё отдаст.и крым и донбасс
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Говоря о Минских соглашениях. Он их нарушил перед тем как подписал
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Поки ***** не здохне про це говорити рано... На жаль... Але така реальність...
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Путина устраивает все что понаподписывал Порошенко какой полезный был человек
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Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из так называемых националистических батальонов Источник: https://censor.net.ua/n3160771

***** все знает..
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Капитуляция мародера перед пуйлом все равно будет отменена.
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Забавляют разговорные обороты этого старика )) Такой себе рассудительный,самоуверенный в себе болван,который знает,что с него не начнут ржать. На самом деле несет такую пургу,что сумасшедшим и не снилось.Воистину - говори глупость с уверенным видом и тебе поверят ))
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ой, как педофил воспрянул...
все как он мечтал - любое его слово, даже бредовое, ловится на лету малоросской моськой, готовой к любой команде хозяина... старайся! а то...хозяин передумает и встречи не будет!
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О чем Вы просите верни Донбасс Крым что Вы можете забрать у маньяка только расчлененку он и пытается впихнуть труп ОРДЛО в тело Украины чтоб от гангрены тело погибло
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Так патрули в серой зоне очередная лож от Авакова и нелоха ???????
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Команда зєлєнського знищує міжнародну політику держави! Влада перейшла до повної ліквідації дипломатії в Україні!!!
"Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ йде зі своєї посади після років боротьби у міжнародних судах. Десятки прецедентів, тисячі сторінок справ України проти Росії щодо незаконної анексії Криму та окупації Донбасу, сотні медійних приводів та активна підтримка України з боку світових лідерів: від Польщі до Великобританії. ТЕПЕР ЦЕ ВСЕ В ТРУБУ.
В смітник.
«Я не можу робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента", - сказала Зеркаль.
Нинішня влада взяла повний курс на капітуляцію перед Росією жодних судів, оскаржень, санкцій, і не дай Бог заяв проти агресора бути не можу. Це чи не офіційна позиція Офісу президента. Це позиція України перед 9 грудня.
Вже сьогодні європейські та російські ЗМІ говорять про те, що «документ» до підпису Зеленського та Путіна готовий. Пристайко готовий «до компромісів», а влада до здачі країни." - написав блогер.
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Кста а хде Моника ???Уже послы Франции, Германии, Великобритании и США прислали соболезнования по поводу гибели командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева. Русня опять обстреляла нас со своей территории. А Моника в рот бениного дерьма набрала
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева (посмертно).
Соответствующий указ №853 / 2019 от 19 ноября опубликован на сайте главы Украинского государства, передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3160694
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Лучше бы Коростелева наградил зеленского. Посмертно.
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Она спрашивает, где Моника. А вы отвечаете: наградил орденом.
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Тебе спитати забули, ***** москальське.
Не встигнеш виконати ці, будеш виконувати змінені. Перегляд Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі неприйнятний і контрпродуктивний, - Путін - Цензор.НЕТ 3581
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Путин со своей агентурой написал Минские соглашения с Порошенко и Медведчуком. Минские соглашения полностью противоречат Украинским интересам и даже противоречат конституции! Путин хочет, чтобы Украина выполняла план Кремля и делала для себя губительные действия по федерализации и признанию боевиков и их армии и полиции и по сути Украина не вернет власти над Донбассом, а признает ДНР независимым государством от Украины и с де-факто признанием Донбасса под властью РФ. Еще и санкции снимут и еще и про Крым вообще забыть. Эта власть ведет Украину к полному унижению и развалу страны по плану Путина. Зеленский и СН ничем не отличаются от Медведчука и Партии регионов и даже люди там те же! Тот же Богдан с Януковичем работал в его администрации, тот же Розумков в партии регионов был. Пристайко вообще очевидный агент РФ и такое плетет анти Украинское и про российское все. Сивохо на антимайдане за яныка топил. Бужанский вообще хуже Медведчука такое по тв плетет. Дубинский работал с Медведевой из страна.ua, которую создал Гужва беглый. Портнова они вернули беглого и он судами рулит. Ермак американцам плел русскую пропаганду. Тот же Зеленский за Януковича топил и плакаты эти остались в инете, что молодеж за януковича и там квартал 95. Там куда не плюнь, все сепары!
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///работал с Медведевой из страна.ua, которую создал Гужва беглый///

А страна.ua кто вообще владеет?
Слышал Олеся Медведева на ОПЗЖ вроде как работает или нет?
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поэтому Порошенко не выполнял Минские. И за это с РФ не снимали санкции.

а Зеля, чмо поганое - их собирается выполнять.

не чувствуете разницу?
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Путин - за что ты убиваешь наших ребят? Ты епанутый?
Тебе чего не хватает? Пошел ты на ... й!!!! Это просто от меня!!
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Не читайте эту хрень . Оно убогое животное , на могилу которого будут ссать его же холопы .
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Чомусь думається,що з зустрічі в так званому нормандському форматі не війде ні#уя...
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даже ванговать не буду, нелох станет лохом. и к гадалке не ходи))))
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Шоколадник должен осужден по ст. 111 УК за Минские договорняки .
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Всі, кого хвалить кремлівське х*йло- вороги України! Це лакмусовий папірець для всіх українців, а не бєніни новини, сєпарські серіали та квартали ! Орієнтир "свої" і "вороги" чітко окреслений! Не треба напружувати мізки тим, хто зачморений парашинською пропагандою! Просто робіть прямо протилежні висновки висерам з кремля!- всьо!!!
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Таке враження, що це ми напали на фашистську росію і її президент Хйуло хоче миру.....
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З промовами і діями нинішньої влади, скоро вже і нарІд буде так думати. (((
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===Президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости пересмотра минских соглашений===

Порошенко хвастается, что минские угоды это его мирный план
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а чего мой пост удалили...что не так...от вида окурка росиянского, патриёты обгадились...40млн страна ходит в обосс и обосср.... штанах от страха перед царьком россиянским...
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если это чмо влезит в Украину...его опричники не пожалеют ни Зе ни По...пусть и не надеются, что с кацапней договорятся...
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