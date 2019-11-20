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 Политика Украины
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Все про:Кривой Рог (651) Юрий Корявченков (13) Разумков Дмитрий (292)

 Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ждет подтверждения подлинности аудиозаписи разговора якобы народного депутата Юрия Корявченкова с правоохранителями Кривого Рога.

Разумков заявил, что пока фракция про "скандальному разговору" не собиралась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.

"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения" - ответил Разумков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим: якобы разговор Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога. АУДИО

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".

Источник: https://censor.net.ua/n3160770
 
 
 Топ комментарии
 
зашквар у Зе шобли по всім напрямкам, це вам не на піаніно х#*м мурку бацати Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2821
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зашквар у Зе шобли по всім напрямкам, це вам не на піаніно х#*м мурку бацати Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2821
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Какой зашквар?!
Они учатся у забугорных товарищей, в общем будет - их там не было.
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забугорним товарісчам народ я#ця не відрриває,на відміну від наших очільників,які заслуговують на таку "процедуру" Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 7082
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Полиграф у Вас в Украине. Во всем цивилизованном мире - Прокуратура.
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С прокуратурой у нас беда... Да и зелохи для таких дел, формат "шоу" выбрали.
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Это уже даже не смешно это уже закономерность и всего за полгода
Крутое пике ЗЕ команды
Розумков можешь уж не давать комменты и так понятно что будете придумывать очередную отмазку всей командой 95 квартала
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И что произойдёт?
Уволят с поста «Члена Лічильної комісії Верховної Ради» , или
с «заступника керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Ірландіє»?
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Гы-гы-гы.
Пленки мельниченнко по сей день проверяют.
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Разумков шо тормозим ? Пора комментировать очередные записи
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Просто надо посадить всех и ничего не придется проверять. Новый год на носу.
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tZE inform

@tZEinform

·6 мин
Юзик по глупости подтвердил запись по Кривому Рогу Оказывается в жизни оно такое же тупое , как и в "Квартале"
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А давайте, блд, этим будут заниматься МВД, ГБР, СБУ или любые другие органы, которые должны этим заниматься и дадут правовую оценку. И Юзику иБогдану и Трубе иЗюзику со 💯 %-м прокурором. А то, как в песне будет
Ждать уже не долго
Скоро будет ЙОЛКА
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корявченки кушать нада? нада, вот и отстаньте,
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Кожен день зекоманда "відмочує якісь корки"!
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Да что тут ждать? Всё и так понятно. Юзик жирное чмо которое уже успело засветиться в коррупции. Весь 95-й квартал такой а их юмор сплошное лицемерие.
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Выносить пора уже этих Зеленых обезьян.
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Жодного дня щоб не було чергового зашквару від "слуг урода"... Вони там що, маньяки якісь чи просто поголівно всі вар'яти , наркомани, бандити , педофіли , збоченці..? Та з таким діагнозом "слуг урода" або всіх поголівно вже терміново в дурку покласти лікуватися, або ж що дешевше - просто відправити раків годувати 😷
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"Их за жопу на заборе поймали что яблоки воровали в саду" - а они кричат - это не Мы , где доказательства !!! Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 44 ...шоу Зе-дебил-квартала продолжается ...Пора их останавливать ..
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Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Поздно пить боржоми..Юзик подтвердил разговор,клоун случайно проговорился. Юзик, сдал компанию. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи

депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи. "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы".
Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков ответил: "Нет, я никого не предупреждал". Депутату неизвестно, кто мог записать разговор Источник: https://censor.net.ua/n3160789
Давайте почекаємо: належить ще перевірити справжність аудіозаписів, - Разумков про нібито розмову Корявченкова і нардепів від СН із главою поліції Кривого Рогу - Цензор.НЕТ 589
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