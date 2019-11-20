 Давайте подождем: предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей, - Разумков о якобы разговоре Корявченкова и нардепов от СН с главой полиции Кривого Рога

Разумков заявил, что пока фракция про "скандальному разговору" не собиралась, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Днепровскую панораму.
"Нам предстоит еще проверить подлинность аудиозаписей из ресторана Кривого Рога и выслушать комментарии от участников этой записи. Давайте подождем, пока предполагаемые участники этой встречи подтвердят или опровергнут факт ее проведения" - ответил Разумков.
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись беседы мужчин, которые представляются нардепами от СН Юрием Корявченковым, Владимиром Захарченко, Вячеславом Медяником с якобы руководителями полиции Кривого Рога: "Мы в городе Президента. Делай по моей команде, а мы поддержим".
Они учатся у забугорных товарищей, в общем будет - их там не было.
Крутое пике ЗЕ команды
Розумков можешь уж не давать комменты и так понятно что будете придумывать очередную отмазку всей командой 95 квартала
Уволят с поста «Члена Лічильної комісії Верховної Ради» , или
с «заступника керівника групи з міжпарламентських зв'язків з Ірландіє»?
Пленки мельниченнко по сей день проверяют.
tZE inform
@tZEinform
·6 мин
Юзик по глупости подтвердил запись по Кривому Рогу Оказывается в жизни оно такое же тупое , как и в "Квартале"
Ждать уже не долго
Скоро будет ЙОЛКА
Поздно пить боржоми..Юзик подтвердил разговор,клоун случайно проговорился. Юзик, сдал компанию. "Мы сказали: очень переживаем за Кривой Рог. Никаких угроз", - нардеп Корявченков прокомментировал скандальные аудиозаписи
депутат прокомментировал угрозы открытия криминальных производств против противников новой власти, которые якобы прозвучали на записи. "Никаких угроз по задействованию других силовых органов не было. Я сказал: если не будет действий согласно закону, то действовать могут другие органы".
Отвечая на вопрос, можно ли это расценивать, как предупреждение руководству полиции, Корявченков ответил: "Нет, я никого не предупреждал". Депутату неизвестно, кто мог записать разговор Источник: https://censor.net.ua/n3160789